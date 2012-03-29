HTC'nin taşınabilir medya oynatıcısı patent başvurusunda ortaya çıktı

HTC'nin bu yıl akıllı telefon pazarında kaybettiği payını geri almayı planladığı One serisinin yanında bir de taşınabilir medya oynatıcı planları yaptığı bir patent başvurusunda ortaya çıktı. Aynı stratejiyi Samsung da popüler Galaxy serisine taşınabilir medya oynatıcılar ekleyerek yapmıştı.





Geçen yılın ilk çeyreğinde yapılmış başvuruya göre avuçiçi elektronik cihaz şeklinde tanımlanan ürün bir medya oynatıcı. Bir akıllı telefon veya PDA olduğu tahminleri yapılsa da bunu niteleyen özellikler taşımıyor.





Cihazda dokunmatik ekran, çoklu hoparlörler, kamera, arka stand, mikrofon ve bağlantı yuvaları dikkat çekiyor. Ancak geleneksel kablosuz bağlantı özelliğinden yoksun olduğu görülüyor. Bununla birlikte tanımlamalar YouTube videoları, filmler ve dizilerin izlenebileceği noktasında odaklanıyor. Bu da en azından farklı bir kablosuz bağlantı sunabileceğini gösteriyor.





Patent resmi olarak onaylandı ve ABD Patent Ofisi tarafından yayınlandı. İlerleyen aylarda HTC'ye ait bir taşınabilir medya oynatıcı görme ihtimalimiz var. Fakat kablosuz bağlantı yeteneğinden yoksun olursa iPod touch veya Samsung Galaxy WiFi ile rekabet edebilme şansı oldukça azalır. Tabi kullanılacak işletim sistemi de oldukça önemli.









http://www.patentbolt.com/2012/03/a-new-htc-device-design-may-challenge-apples-ipod-touch.html