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HTC'nin taşınabilir medya oynatıcısı patent başvurusunda ortaya çıktı

7 yıl
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin bu yıl akıllı telefon pazarında kaybettiği payını geri almayı planladığı One serisinin yanında bir de taşınabilir medya oynatıcı planları yaptığı bir patent başvurusunda ortaya çıktı. Aynı stratejiyi Samsung da popüler Galaxy serisine taşınabilir medya oynatıcılar ekleyerek yapmıştı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yapılmış başvuruya göre avuçiçi elektronik cihaz şeklinde tanımlanan ürün bir medya oynatıcı. Bir akıllı telefon veya PDA olduğu tahminleri yapılsa da bunu niteleyen özellikler taşımıyor.

Cihazda dokunmatik ekran, çoklu hoparlörler, kamera, arka stand, mikrofon ve bağlantı yuvaları dikkat çekiyor. Ancak geleneksel kablosuz bağlantı özelliğinden yoksun olduğu görülüyor. Bununla birlikte tanımlamalar YouTube videoları, filmler ve dizilerin izlenebileceği noktasında odaklanıyor. Bu da en azından farklı bir kablosuz bağlantı sunabileceğini gösteriyor.

Patent resmi olarak onaylandı ve ABD Patent Ofisi tarafından yayınlandı. İlerleyen aylarda HTC'ye ait bir taşınabilir medya oynatıcı görme ihtimalimiz var. Fakat kablosuz bağlantı yeteneğinden yoksun olursa iPod touch veya Samsung Galaxy WiFi ile rekabet edebilme şansı oldukça azalır. Tabi kullanılacak işletim sistemi de oldukça önemli.
HTC'nin taşınabilir medya oynatıcısı patent başvurusunda ortaya çıktı
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http://www.patentbolt.com/2012/03/a-new-htc-device-design-may-challenge-apples-ipod-touch.html Yorum Yaz
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erci501 7 yıl en beğenilen
donanım haber haber hızında epey geriledi. :(
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savinelli 7 yıl
patent ne için kullanılacak veya cihaz hayata geçecek mi bilinmez ama telefonların boyutu her geçen gün artıyor. bu yüzden böyle cihazlara artık çokta gerek yok bence. onun yerine buradaki gibi güzel ses sistemi olan cep telefonları çıkarsalar ya.. koskoca ipad de bile 1 tane hoparlör var yahu..
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wentworthscofield 7 yıl
one s, one x gibi cihazlardan telefon özelliklerini çekerek çok başarılı ürünler ortaya çıkarabilirler
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Nz9 7 yıl
Eğer bu patent hayata geçirilir ve bu ürün üretilir ise, o ön ve arka taraftaki hoparlörlerin arka kapağı sağa,sola çekme hareketi ile ortaya çıkması ve toplamda 4 hoparlörle ses deneyimi yaşatması mobil bir cihaz için inanılmaz bir deneyim olacaktır. Tasarım olarak da çok hoş görünüyor.
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MERCURY2000 7 yıl
HTC şık tasarımlı, güçlü bir cihaz yaparsa başarılı olur. Ama umarım sonucu tablet girisimindeki gibi hüsranla son bulmaz.
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sertacarslan 7 yıl
Herşeyi bir telefonda toplamaya çalışma eğilimindeki günümüz teknoloji dünyasında bu tür sürüden ayrılma girişimleri ne kadar başarılı olur bekleyip göreceğiz...
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E_Aydin35 7 yıl
İyi,şık,güçlü ve iddialı bir şey yapar inşallah HTC doğrusu başarılı olacağını düşünüyorum, ve merakla bekliyorum..
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muazcabir 7 yıl
ilginç bir cihaza benziyor....
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Batuist 7 yıl
Adamlar belkide sadece patent satma yada elinde bulundurma çabası içerisinde. patenti alınan her buluş üretime geçmiyor ki... nereden çıkardınız HTCnin böyle bir media player çıkaracağını. belkide çinli bir firmayla anlaştı ona satacak.. müneccim sitesi mi burası???
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gunman233 7 yıl
Güzel alternatif ürünler iyidir..
One serisi de iyi görünüyor ama SD kart girişini kaldırmaları çok kötü oldu bence(1-2 sene sonra ucuza bile almam bu yüzden), ne kadar etkileyecek göreceğiz.
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berkkarabacak 7 yıl
ben beğendim,hoparlorlerde sağlamsa bnm gibi müzik delileri için süper bi alet
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ALBAY 7 yıl
çok dandik olmuş.paint terk desem yeridir.En güzel arka dayama N96 daydı.
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