Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -12

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Haftanın en iyi Android uygulamaları videomuzda sizler için birbirinden başarılı 5 uygulamaya yer verdik. Bu videomuzda farklı kullanım amaçlarına sahip 5 yeni uygulama sizleri bekliyor.
Haftanın en iyi Android uygulamaları videomuzda sizler için birbirinden başarılı 5 uygulamaya yer verdik.
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X10'da durum nasıldır bilmiyorum ama sizin için bir fikir olması ve ne arayacağınızı bilmeniz açısından şunu yazayım:
Biz Galaxy S için Resmi yani Türkiye için hazırlanmış olan Turkcell Rom'unu kullanmayıp Batı Avrupa ülkelerine ait Rom'ları kullanıyoruz. Dolayısıyla Market bizde açık. Ancak açık olması yetmiyor. Servis sağlayıcımız Turkcell, Avea yada Vodafone Tr olduğu için ücretli uygulamaları ve bazı ücretsiz uygulamaları da göremiyoruz. Bunun içinde MarketAccess adlı bir uygulama ile Servis sağlayıcı kodumuzu değiştiriyor ve örneğin Amerika T-Mobile yapıyoruz. Böylece Marketteki tüm uygulamalara erişebiliyoruz.
Merhaba, telefonunda Root ve Market Enabler uygulaması varmı_?
Arkadaşlar bu maps 5.0 sürümünü ne markette bulabiliyorum ne de m.google.com/maps adresinden indirebiliyorum.
Sebebini bir türlü bulamadım. Telefon 2.2 Froyo sürüm
Fikir verebilecek olan var mı ?
Merhaba PM attım, sonucu bildirirsen sevinirim
Bu haftaki uygulamalar kullanışlı
fakat ben google maps i güncelleyemedim.
Barcode linki bulamadı ve markette de bulamadım.
Teknoloji katili geldi açılın :)
Şaka bir yana
Şimdi arkadaş bu barkod olayı Android ve İphone tarzı telefondlarda barcod scanner adında bi yazılım sayesinde telefonun kamerası bir scannera dönüşüyor herhangi bir yerde kare barkodu görünce uygulamayı çalıştır ve kameranı barkoda doğru götür ekranda barkod görünecek ve tarayacak sonra seni uygulamaya yönlendircek :)
Kısa link atmak