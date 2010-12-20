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Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -12-

8 yıl
177,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi Android uygulamaları videomuzda sizler için birbirinden başarılı 5 uygulamaya yer verdik. Bu videomuzda farklı kullanım amaçlarına sahip 5 yeni uygulama sizleri bekliyor.

Haftanın en iyi Android uygulamaları videomuzda sizler için birbirinden başarılı 5 uygulamaya yer verdik.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mavi Korsan 8 yıl
elinize sağlık süperler
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DH Misafiri 8 yıl
videolar izlenmiyor, nedendir?
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MasterC 8 yıl
Ben bu gösterdiğiniz uygulamaları bir türlü indiremiyorm, X10 Android olmasına rağmen içinde Android Market yok, sizde nasıl oluyor? Barkodu taratıyorum ve "böyle bir şey bulunamadı" diyor hep.
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Wesley Sniper 8 yıl
TEŞeşkkürler.
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chatin_62 8 yıl

MasterC

Ben bu gösterdiğiniz uygulamaları bir türlü indiremiyorm, X10 Android olmasına rağmen içinde Android Market yok, sizde nasıl oluyor? Barkodu taratıyorum ve "böyle bir şey bulunamadı" diyor hep.

X10'da durum nasıldır bilmiyorum ama sizin için bir fikir olması ve ne arayacağınızı bilmeniz açısından şunu yazayım:
Biz Galaxy S için Resmi yani Türkiye için hazırlanmış olan Turkcell Rom'unu kullanmayıp Batı Avrupa ülkelerine ait Rom'ları kullanıyoruz. Dolayısıyla Market bizde açık. Ancak açık olması yetmiyor. Servis sağlayıcımız Turkcell, Avea yada Vodafone Tr olduğu için ücretli uygulamaları ve bazı ücretsiz uygulamaları da göremiyoruz. Bunun içinde MarketAccess adlı bir uygulama ile Servis sağlayıcı kodumuzu değiştiriyor ve örneğin Amerika T-Mobile yapıyoruz. Böylece Marketteki tüm uygulamalara erişebiliyoruz.
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tankobunny 8 yıl
google maps 5.0 bulamadım ne barcode ne market yardımcı olabilir misiniz ?
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LesEnfantsTerribles 8 yıl

tankobunny

google maps 5.0 bulamadım ne barcode ne market yardımcı olabilir misiniz ?



Merhaba, telefonunda Root ve Market Enabler uygulaması varmı_?
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ozguRH+ 8 yıl

LesEnfantsTerribles

Haftanın en iyi Android uygulamaları videomuzda sizler için birbirinden başarılı 5 uygulamaya yer verdik.





Arkadaşlar bu maps 5.0 sürümünü ne markette bulabiliyorum ne de m.google.com/maps adresinden indirebiliyorum.
Sebebini bir türlü bulamadım. Telefon 2.2 Froyo sürüm
Fikir verebilecek olan var mı ?
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
ozguRH+
Arkadaşlar bu maps 5.0 sürümünü ne markette bulabiliyorum ne de m.google.com/maps adresinden indirebiliyorum.
Sebebini bir türlü bulamadım. Telefon 2.2 Froyo sürüm
Fikir verebilecek olan var mı ?



Merhaba PM attım, sonucu bildirirsen sevinirim
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ozguRH+ 8 yıl
Slm
Bu haftaki uygulamalar kullanışlı
fakat ben google maps i güncelleyemedim.
Barcode linki bulamadı ve markette de bulamadım.
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DH Misafiri 8 yıl
ben telefonumu aldığımda içinde yüklü olan bazı yazılımları silemiyorum. örneğin telefonumda hicri takvim yüklü ve kaldıramıyorum. nasıl silicem acaba ?
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gidakontrol 8 yıl
ayarlar-uygulamalar kısmına gel,hıcrı gtakvımı bul ve aç menuyu,kaldır secenegını ısaretle.
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DH Misafiri 8 yıl
bu barkod olayı nedır ya
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Cihan 8 yıl

DH Misafiri

bu barkod olayı nedır ya


Teknoloji katili geldi açılın :)

Şaka bir yana

Şimdi arkadaş bu barkod olayı Android ve İphone tarzı telefondlarda barcod scanner adında bi yazılım sayesinde telefonun kamerası bir scannera dönüşüyor herhangi bir yerde kare barkodu görünce uygulamayı çalıştır ve kameranı barkoda doğru götür ekranda barkod görünecek ve tarayacak sonra seni uygulamaya yönlendircek :)

Kısa link atmak
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Inalough 8 yıl
teşekkürler
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chatin_62 8 yıl
What's Up çok kullandığım ve sevdiğim bir uygulama. Hatta uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımı kontak listesinde gördüm :)
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