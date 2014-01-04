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Haloband bilekliğiniz ile akıllı telefonunuzu kontrol edin

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haloband bilekliğiniz ile akıllı telefonunuzu kontrol edin

Akıllı telefonlarınıza bağlanarak gelen iletişim taleplerini ekranında bildirim olarak yansıtan ve cihazın farklı fonksiyonlarını kontrol eden akıllı saatler giderek daha karmaşık bir yapıya bürünüyor. Haloband projesi ise bu karmaşıklığı kısmen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Kickstarter üzerinde gerekli bağışı şimdiden toplayan Haloband, silikon bir bileklik ile akıllı telefonunuzdaki pek çok fonksiyonu başlatabilmenizi sağlıyor. Fonksiyonları başlatmak için telefonu bilekliğe değdirmeniz yeterli.

Bileklik NFC teknolojisi ile donatılmış. Üzerinde A,B,C olmak üzre üç farklı nokta var ve bu noktalara telefonu dokundurduğunuzda atanmış işlevler devreye giriyor. A ve B noktaları birer kere, ikişer kere ve ikisine art arda dokundurmak suretiyle 5 farklı fonksiyonu çalıştırabiliyor. C noktası ise bulut servislerine bağlanıyor. Dokunuşların iki saniye içerisinde yapılması gerekiyor.

Bilekliğe atanabielcek fonksiyonlar ise fotoğraf ve video çekme, çağrı başlatma, ekranı kilitleme veya kilidi açma, konum bilgisi gönderme, navigasyon başlatma, sosyal ağlara check-in yapabilme şeklinde sıralanıyor. Tüm bunlar için Android uygulamasının kurulması gerekiyor.

Holoband en az 25$'lık bağışlarda hediye ediliyor ve Şubat ayı itibariyle de dağıtıma başlayacak. Girişim Hong Kong tabanlı ve Intel'den ayrılan bir mühendis de ekip içerisinde yer alıyor.

http://techcrunch.com/2014/01/03/haloband/ Yorum Yaz
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Bamya Avcisi 5 yıl
Aslında mantıklı bir yani var, birine telefonu verip bir fotoğraf çeker misiniz deyince adamın fotoğraf çekek dışında her bir tuşa basmasının önüne geçilebilir.
-Abi şu telefonu bize doğru tutsana
-Nasıl yani niye tutim bilader?
-Sen tut ben halletcem
gibi.
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OverClocK1ng 5 yıl
Gereksizlik abidesi. Kusura bakmasınlar da, telefonumda bir şeyi başlatmak için telefonu cebimden çıkatttıktan sonra bileklik takılı dolaşıp 2 defa dokunduracağıma telefonumun açma düğmesine basar, o işi tıklayıp yaparım.
Ha dokundurmuşsun, ha ekrana dokunup yapmışsın.
Hadi akıllı saat desen işe yarar. Telefonu cebinden çıkartmadan mail de okuyabiliyorsun, sosyal medyayı da takip edebiliyorsun, hatta telefon geldi mi cevap bile verebiliyorsun.
Bu cihazı çok gereksiz buldum.
"Ya tutarsa" fikriyle üretilmiş geçici bir proje bence...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
saçmalık
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Aisciyiz Ezhelden 5 yıl
çöp çok gereksiz
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spongio 5 yıl
çok saçma olmuş fotoğraf çekmek için bilekliğe dokundutacağıma fotoğraf çekme tuşuna dokundururum

ayrıca sürekli nfc açık olmalı şarjı azaltır.
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crazywinner3 5 yıl
NFC bana çok gereksiz geliyor şahsen bataryamı sömürüyor. Ayrıca bileklikte herhangi bir pil yok. NFC etiketi gibi çalışıyor
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CertificatedStaff 5 yıl
Akıllıca olmuş maliyetinin üstünde bağış isteği
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erkanberk 5 yıl
Çıkartıp koluma mı sürtecem bunu? E dokunurum ekrana olur biter.
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thestell 5 yıl
Galiba ucuz bir şey gördüm
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Bradley Cooper 5 yıl
haberde yanlışlık var 25 dolar yazıyor. 125 olması gerekmez miydi?
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