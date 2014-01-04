Haloband bilekliğiniz ile akıllı telefonunuzu kontrol edin





Akıllı telefonlarınıza bağlanarak gelen iletişim taleplerini ekranında bildirim olarak yansıtan ve cihazın farklı fonksiyonlarını kontrol eden akıllı saatler giderek daha karmaşık bir yapıya bürünüyor. Haloband projesi ise bu karmaşıklığı kısmen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.





Kickstarter üzerinde gerekli bağışı şimdiden toplayan Haloband, silikon bir bileklik ile akıllı telefonunuzdaki pek çok fonksiyonu başlatabilmenizi sağlıyor. Fonksiyonları başlatmak için telefonu bilekliğe değdirmeniz yeterli.





Bileklik NFC teknolojisi ile donatılmış. Üzerinde A,B,C olmak üzre üç farklı nokta var ve bu noktalara telefonu dokundurduğunuzda atanmış işlevler devreye giriyor. A ve B noktaları birer kere, ikişer kere ve ikisine art arda dokundurmak suretiyle 5 farklı fonksiyonu çalıştırabiliyor. C noktası ise bulut servislerine bağlanıyor. Dokunuşların iki saniye içerisinde yapılması gerekiyor.





Bilekliğe atanabielcek fonksiyonlar ise fotoğraf ve video çekme, çağrı başlatma, ekranı kilitleme veya kilidi açma, konum bilgisi gönderme, navigasyon başlatma, sosyal ağlara check-in yapabilme şeklinde sıralanıyor. Tüm bunlar için Android uygulamasının kurulması gerekiyor.





Holoband en az 25$'lık bağışlarda hediye ediliyor ve Şubat ayı itibariyle de dağıtıma başlayacak. Girişim Hong Kong tabanlı ve Intel'den ayrılan bir mühendis de ekip içerisinde yer alıyor.

http://techcrunch.com/2014/01/03/haloband/