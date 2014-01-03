Hareketli elektronik vizörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: Samsung NX30

Yeni hazırladığı ürünler ile fotoğraf sektörü için elini güçlendirmeye devam eden teknoloji devlerinden Samsung, ürün gamına NX30 modeli isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini eklediğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ilk teknik bilgileri ortaya çıkan ve NX20'nin devamı niteliğinde kullanıcıların beğenisine sunulan NX30, tasarım çizgisi açısında halefine oldukça benzer bir gövde yapısıyla geliyor. Teknik olarak ise üzerinde 20.3 mega piksel çözünürlüğünde APS-C sensör ile güçlü DRIMeIV görüntü işlemcisini barındıran aynasız fotoğraf makinesi, ayrıca 100-25000 ISO aralığı, 3-inç 1,04 milyon piksel hareketli dokunmatik AMOLED ekran (NX20'den %70 oranında daha parlak), ilginç olarak farklı çekim açılarında büyük kolaylık sağlayabilen hareketli elektronik vizör, firmanın NX bağlantı yapısına sahip lensleri ile tam uyum, 1/8000 maksimum enstantane değeri, saniyede 9 kare seri çekim hızı ve 1920 x 1080 piksel 60p (Çift IS sistemiyle oldukça stabil videolar) video çekim desteği gibi teknik ayrıntılara sahip. Çağın gereklerine ve Samsung'un genel stratejisine uygun olarak bünyesinde Wi-Fi ie NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini de taşıyan NX30, bu sayede akıllı telefonlar ve tabletler ile bağlantı kurarak veri aktarımı noktasında oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor. Samsung NX30 üzerinde düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi için dahili flaş da bulunuyor.

127 x 96 x 58 mm boyut ve 375 gram ağırlık değeriyle hazırlan Samsung NX30'ün resmi satış fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/01/02/samsung-nx30-adds-tilting-evf-improved-display-more-wi-fi-features?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2