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Hareketli elektronik vizörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: Samsung NX30

5 yıl
4,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hareketli elektronik vizörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: Samsung NX30
Yeni hazırladığı ürünler ile fotoğraf sektörü için elini güçlendirmeye devam eden teknoloji devlerinden Samsung, ürün gamına NX30 modeli isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini eklediğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ilk teknik bilgileri ortaya çıkan ve NX20'nin devamı niteliğinde kullanıcıların beğenisine sunulan NX30, tasarım çizgisi açısında halefine oldukça benzer bir gövde yapısıyla geliyor. Teknik olarak ise üzerinde 20.3 mega piksel çözünürlüğünde APS-C sensör ile güçlü DRIMeIV görüntü işlemcisini barındıran aynasız fotoğraf makinesi, ayrıca 100-25000 ISO aralığı, 3-inç 1,04 milyon piksel hareketli dokunmatik AMOLED ekran (NX20'den %70 oranında daha parlak), ilginç olarak farklı çekim açılarında büyük kolaylık sağlayabilen hareketli elektronik vizör, firmanın NX bağlantı yapısına sahip lensleri ile tam uyum, 1/8000 maksimum enstantane  değeri, saniyede 9 kare seri çekim hızı ve 1920 x 1080 piksel 60p (Çift IS sistemiyle oldukça stabil videolar) video çekim desteği gibi teknik ayrıntılara sahip. Çağın gereklerine ve Samsung'un genel stratejisine uygun olarak bünyesinde Wi-Fi ie NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini de taşıyan NX30, bu sayede akıllı telefonlar ve tabletler ile bağlantı kurarak veri aktarımı noktasında oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor. Samsung NX30 üzerinde düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf kalitesi için dahili flaş da bulunuyor.
127 x 96 x 58 mm boyut ve 375 gram ağırlık değeriyle hazırlan Samsung NX30'ün resmi satış fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
 
Hareketli elektronik vizörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: Samsung NX30
Hareketli elektronik vizörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: Samsung NX30

http://www.dpreview.com/news/2014/01/02/samsung-nx30-adds-tilting-evf-improved-display-more-wi-fi-features?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2 Yorum Yaz
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the_rion80 5 yıl en beğenilen SuperSantorelli
SuperSantorelli

27,senin?

Yaşım 34...

Mesajlarınızdan yaşınız en fazla 15 gibi çıkardım, ciddiye alıp almamak konusunda kararsız kaldığımdan sorayım dedim... Foruma biraz daha olgun ve bilgi katan mesajlarla katılmanızı tercih ederiz, bu tarz mesajlarınız için konu dışı var
SuperSantorelli27,senin?Yaşım 34...Mesajlarınızdan yaşınız en fazla 15 gibi çıkardım, ciddiye alıp almamak k...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ganja77 5 yıl
elektronik vizörden fotoğraf çekenler ne zevk alıyor anlamıyorum
optik vizörün zevkini hissiyatını hiçbir şekilde veremiyor
elektronik vizörden bakacağıma ekrana bakarım daha iyi
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ganja77 5 yıl
elektronik vizörden fotoğraf çekenler ne zevk alıyor anlamıyorum
optik vizörün zevkini hissiyatını hiçbir şekilde veremiyor
elektronik vizörden bakacağıma ekrana bakarım daha iyi
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aspirin_00 5 yıl
yazın bir kenara yakında vizör için özel gözlük çıkarsa hiç şaşırmayın. gözlüğü tak vizörü at :D
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ozeba 5 yıl
Kac kisi boyle bir vizore ihtiyac duyuyor? Belki makro lenslerle yakin mesafede cekim yapanlar kullanir ama buyuk bir cogunluk icin gereksiz bir ozellik. Telefonlardaki nfc gibi. Kac kisi aktif olarak kullaniyor?
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the_rion80 5 yıl ozeba
ozeba

Kac kisi boyle bir vizore ihtiyac duyuyor? Belki makro lenslerle yakin mesafede cekim yapanlar kullanir ama buyuk bir cogunluk icin gereksiz bir ozellik. Telefonlardaki nfc gibi. Kac kisi aktif olarak kullaniyor?

Öyle demeyin, uzatınca burnu ekrandan uzak tutuyorsunuz
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SuperSantorelli 5 yıl
Aynasız Leğen..
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the_rion80 5 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli

Aynasız Leğen..

yaş kaç?
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Balawitz 5 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli
Aynasız Leğen..

Adamlar sana yaranmak icin titanyumdan mi yapsinlar? Fotograf makinesi dedigin plastik olur. Boyle cocukca yorumlara hic luzum yok.
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ezimuse 5 yıl
İso aralığı yanlış yazılmış sanırım. 2500 yerine 25000 olmalı
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tzlc76 5 yıl
Çok iyi ya
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Gladiotürk 5 yıl
Fiyatı ne civarda olur acaba ?
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the_rion80 5 yıl Gladiotürk
Gladiotürk

Fiyatı ne civarda olur acaba ?

Yurtdışı forumlarda gövde+kit lens ile 1100$ civarında olacağı konuşuluyor, ama Samsung'ların kısa sürede indirime gittiği düşünülürse 1 sene içerisinde 1000$ altını görür fiyatı. Ben de sadece gövde olarak çıkmasını ümit ediyorum, elimdeki lenslerden memnunum. Tek ilgimi çekecek paket 45mm f1.8'li paket olabilir çıkarsa, 45mm lensi çok övüyorlar, gövde+100$ gibi bir fiyatla bu paketi alabilirim
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