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Harry Potter serisi e-kitap olarak yazarın kendi sitesinden satışa sunulacak

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Harry Potter adlı fantastik kitap serisinin dünyayı kasıp kavurmasının üzerinden 13 yıl geçti. Yazarı J.K. Rowling bir tren yolculuğunda kaleme almaya başladığı Harry Potter serisinin bu denli sansasyon yaratacağını tahmin bile etmiyordu. 13 yıllık süre içerisinde hasılat rekortmeni filmler çıkaran seri ayrıca oyuncak ve giyim sektöründe de kendi pazarını oluşturdu. Tarihte ilk kez bir kitabın yazımının bitirilmesini yüzlerce kişi yazarın evinin önünde bekledi. Bu popülarite yazarına da 200 milyon $ civarında telif hakkı kazandırdı.
Yazar J.K. Rowling şimdi başka bir ilki gerçekleştirmenin peşinde. Serinin dijital yayın haklarını üzerine almak için bir süredir görüşmeler yapan Rowling sonunda bu hakkı elde etti. Bu sayede Harry Potter serisinin e-kitap versiyonları herhangi bir dijital platform veya kendi yayınevi tarafından satılamayacak.
Serinin dijital sürümleri sadece Rowling tarafından hayata geçirilen Pottermore platformu üzerinden satışa sunulacak. Kitaplar DRM korumasız olacak. Yani herhangi bir cihaz ya da platforma özgü olmayacak. Ancak dijital sürümlerin en alt kısmına satın alan kişinin bilgileri yapıştırılacak. Böylece hangi kitabın kim tarafından satın alındığı kolayca bilinebilecek. Bu yöntem Apple'ın online müzik satışında kullandığı sisteme benziyor.
Rowling bu sayede bir satış patlaması daha bekliyor. Sitenin cazibesini artırmak için 18 000 kelimeden oluşan bir yazı kaleme almış. Bu yazıda serideki karakterlerin bilinmeyen detayları, hikayenin geçtiği yerler gibi hayranlarını şimdiden meraklandıran ayrıntılar mevcut. Bu yazıya ulaşmak için ise kitap satın almaya gerek olmayacak. Ancak siteye nasıl girileceği veya nasıl kitap satın alınacağı gibi bilgiler için 31 Temmuz'da siteyi ziyaret etmeniz gerekiyor.


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séquestre 7 yıl
Güzel bir düşünce olmuş..
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DH Misafiri 7 yıl
reeder'ımda ilk okuyacağım e-kitap olur...
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heavenandhell1234 7 yıl
mesajım bulunsun. Aslında 8. Bi kitap hiç fena olmaz satış rekoru kırar.
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Brumack 7 yıl
Haberi hazırlayan arkadaş potter hayranı galiba..bu haberin burayla alakası ne?
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