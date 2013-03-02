Haswell mimarisinde USB 3.0 ile ilgili bir sorun ortaya çıktı









Intel geçen yıl pazara sunduğu Ivy Bridge mimarisinin ardından masaüstü sistemlerde bu yıl için Haswell mimarisini hazırlamakla meşgul . Ancak gelen raporlar USB 3.0 konusunda bir problem olduğunu belirtiyor.





Intel masaüstü işlemcilerinde tick tock adını verdiği bir iş modeli takip ediyor. Bir yıl farklı bir mimari ile işlemci geliştirmişse takip eden yıl bu mimari üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Geçen yıl Ivy Bridge mimarisi 22nm fabrikasyon süreci ve Tri-Gate transistör teknolojisi barındırmaktaydı. Bu yıl Haswell mimarisi aynı teknoloji üzerinde performans ve enerji tüketimi konusunda iyileştirmeler yapacak.





Intel'in test raporlarından sızdırılan bilgilere göre Haswell mimarisi USB 3.0 arabirimi konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Sistem S3 uyku modundan uyandığı zaman eğer bir çevre birimi USB 3.0 yuvasına takılı ise Acrobat Reader PDF dosyalarının boş sayfalar göstermesi, videoların devam etmek yerine tamamen durması gibi bazı hatalar ortaya çıkmaya başlıyor. Sorun büyük olmamakla birlikte Intel sistemi yeniden başlatmadan sadece uygulamayı yeniden başlatacak bir yama hazırlıyor.





Intel raporda bunun herhangi bir gecikmeye sebep olmayacağını belirtiyor ve üretim ortakları konu hakkında bilgi sahibi olmuş durumda.





Intel ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.





http://m.tomshardware.com/news/ARM-Windows-RT-Windows-8-x64-Blue,21319.html