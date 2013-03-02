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Haswell mimarisinde USB 3.0 ile ilgili bir sorun ortaya çıktı

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Haswell mimarisinde USB 3.0 ile ilgili bir sorun ortaya çıktı


 Intel geçen yıl pazara sunduğu Ivy Bridge mimarisinin ardından masaüstü sistemlerde bu yıl için Haswell mimarisini hazırlamakla meşgul . Ancak gelen raporlar USB 3.0 konusunda bir problem olduğunu belirtiyor.

Intel masaüstü işlemcilerinde tick tock adını verdiği bir iş modeli takip ediyor. Bir yıl farklı bir mimari ile işlemci geliştirmişse takip eden yıl bu mimari üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Geçen yıl Ivy Bridge mimarisi 22nm fabrikasyon süreci ve Tri-Gate transistör teknolojisi barındırmaktaydı. Bu yıl Haswell mimarisi aynı teknoloji üzerinde performans ve enerji tüketimi konusunda iyileştirmeler yapacak. 

Intel'in test raporlarından sızdırılan bilgilere göre Haswell mimarisi USB 3.0 arabirimi konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor.  Sistem S3 uyku modundan uyandığı zaman eğer bir çevre birimi USB 3.0 yuvasına takılı ise Acrobat Reader PDF dosyalarının boş sayfalar göstermesi, videoların devam etmek yerine tamamen durması gibi bazı hatalar ortaya çıkmaya başlıyor. Sorun büyük olmamakla birlikte Intel sistemi yeniden başlatmadan sadece uygulamayı yeniden başlatacak bir yama hazırlıyor.

Intel raporda bunun herhangi bir gecikmeye sebep olmayacağını belirtiyor ve üretim ortakları konu hakkında bilgi sahibi olmuş durumda. 

Intel ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.


http://m.tomshardware.com/news/ARM-Windows-RT-Windows-8-x64-Blue,21319.html Yorum Yaz
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HumbiGumbi 6 yıl en beğenilen
erci501
haswell işlemcilerin çıkmasını sadece ivy alabilmek için istiyorum.

bende ekran kartı fanının sesinden kurtulup sadece işlemci fanıyla idare etmek için istiyorum tabi abarttıkları kadar iyi bir dahili gpu ile gelirse :D
erci501haswell işlemcilerin çıkmasını sadece ivy alabilmek için istiyorum.bende ekran kartı fanının sesinden kurtulup sadece işlemci ...
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cokbaska 6 yıl
i7 3970X'nin fiyatı şuan 2500tl gibi bir rakam.Yeni çıkacak intel işlemcileri tahmin edemiyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
Bence HD4600 ün performansı beklenenden iyi olacak.
Bu güne kadar Intel hep işlemci performansına öncelik verdi.
Şimdi aynı seri işlemci 77Watt yerine 85Watt olacağına göre o zaman oradaki güç tüketimi, GPU nun gücüne işaret ediyor benim kanımca. Zira her yeni nesilde güç tüketimi azalır, peformans ta artardı. Burada güç tüketimi artmış.
Demek ki işlemci performansı da biraz artacağına göre GPU epey güçlü olmalı ki güç artışı olmuş...
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DarkHellKnightX 6 yıl
HD4600 yaklaşık olarak nvida nın GT525M i civarında performans verecek diye biliyorum. Zaten haswell de intel in esas odağı grafik birimini geliştirmekti. Normal kullanım için HD4600 fazlasıyla yeterli olacaktır bence.
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asaltek 6 yıl
haswell çıkışı öncesi, "ivy almaktansa haswell'i beklerim...!" diyenler için satışların düşmesini istemeyen intel'den gelsin, hoooop.
Not: hadi canım sende, yemezler... :) usb 3.0 bozukmuş, bak seeeen.
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grafman09 6 yıl
V4LKyR
grafman09Dahili_ gpuları, rakip firmaya göre çok zayıflar.. Ekran kartı takmadan uygun fiyatlı bir sistem için güç tüketimi ne kadar önemli ise, gpu da önemli, h4 4000, rakibi Apulardan Çok geride.. Gpu tarafında amd ile işbirliği yapmaları lazım :),Adamlar Playstation, Xbox, Nintendoya girdiler, nintendo da uzun süredir varlar gerçi.. Bildiğim kadarıyla bu çinde üretilen ucuz tablet telefon gibi cihazların bir çoğunda AMD Z180 isimli gpuları kullanılmakta.. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bilgisayar dediğimiz olay, görselliktir, kimin grafikleri iyi ise o kazanacaktır..
Fakat Intelin işlem birimi rakipsiz. İşi de bu zaten. İşlem birimi üretmek. İşlemcinin ana görevi işlem yapmaktır, grafik olayları sonradan eklendi bu furyaya. Eğer grafik istiyorsan, GeForce GTX Titan alabilirsin. :)

Elma ile Armudu Karıştırma, Benim söylediğim cpu gücü değil, Bahsettiğin ekran kartını alabilecek kaçtane arkadaşın var? Bilgin olsun, birçok uygulama işlem için, cpu değil gpu kullanır.. Apular, bütce dostu performans odaklı ürünlerdir.. youtube.com/... linkteki viedoyu izle,,
biri 260 tl diğeri 700 tl.. işlem güçlerini test eden vieoda var. bulursam eklerim.. cpu nun eskisi kadar önemli olmadığını anlarsın..
1 Yanıt Yanıtla
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setek01 6 yıl
Giriş seviyesinin üstü veya orta üst ekran kartı kullananlar için Haswell'in ekstra bir performans getirisi olacağı konusunda fazla bir beklentim yok. Şu an piyasada olan 2500/2600K veya 3570/3770K işlemciler beklentileri uzun süre karşılar.
Ivy'lerin haswell gelince ucuzlamasını beklemek ise fantezidir. İntel yeni ürünleri piyasaya verdiğinde eski işlemciler raflardan kısa süre içinde kalkar...
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IQRI 6 yıl grafman09
grafman09

V4LKyR

grafman09Dahili_ gpuları, rakip firmaya göre çok zayıflar.. Ekran kartı takmadan uygun fiyatlı bir sistem için güç tüketimi ne kadar önemli ise, gpu da önemli, h4 4000, rakibi Apulardan Çok geride.. Gpu tarafında amd ile işbirliği yapmaları lazım :),Adamlar Playstation, Xbox, Nintendoya girdiler, nintendo da uzun süredir varlar gerçi.. Bildiğim kadarıyla bu çinde üretilen ucuz tablet telefon gibi cihazların bir çoğunda AMD Z180 isimli gpuları kullanılmakta.. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bilgisayar dediğimiz olay, görselliktir, kimin grafikleri iyi ise o kazanacaktır..
Fakat Intelin işlem birimi rakipsiz. İşi de bu zaten. İşlem birimi üretmek. İşlemcinin ana görevi işlem yapmaktır, grafik olayları sonradan eklendi bu furyaya. Eğer grafik istiyorsan, GeForce GTX Titan alabilirsin. :)


Elma ile Armudu Karıştırma, Benim söylediğim cpu gücü değil, Bahsettiğin ekran kartını alabilecek kaçtane arkadaşın var? Bilgin olsun, birçok uygulama işlem için, cpu değil gpu kullanır.. Apular, bütce dostu performans odaklı ürünlerdir.. youtube.com/... linkteki viedoyu izle,,
biri 260 tl diğeri 700 tl.. işlem güçlerini test eden vieoda var. bulursam eklerim.. cpu nun eskisi kadar önemli olmadığını anlarsın..

Dikkat et orada HD2500 ile kıyaslama yapılıyor, yani farklı alanlar .

HD4000 grafik çipi sadece 3570K ve i7 işlemcilerde uygulama amaçlıdır ve bunun yanında tüm oyunları açabilme kabiliyeti vardır.(Oyun Grafik Çipi Değildir)ama bazı kişiler için bu kabiliyeti gayet kullanışlıdır çünki ekstra ekran kartına para ödemeden tüm oyunları takılmadan belli seviyelerde oynayabiliyor.Burada 3770K model yada 3570K işlemci(HD4000) ile AMD5800K kıyaslamak çok yanlış olur çünki kategoriler farklı bu sebepten videodaki kıyaslama tamamiyle hatalıdır bu alanda (Oyun) örnek kabul edilemez.

Önünüze serilen verileri değerlendirirken geniş açıdan bakmak zorundasınız aksi takdirde teknolojiye ayak uyduramaz dar bir görüşte takılıp yanlış ilerlemiş olursunuz.

AMD herzaman uygun fiyatı ve Çok çekirdekli yapısıyla Türkiyede çokca kullanılan(Oyun-Program) işlerde yeterli performansa sahiptir.Benzer diğer ülkeler içinde bulunmaz nimettir ama bundan öteye malesef gidememiştir ki üretim teknolojisinden kolaylıkla görülebilir.İşin özü AMD İntel kıyaslamasına girmeden ihtiyacınıza göre işlemci seçmektir bunun içinde teknolojiyi iyi takip etmelisiniz.
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V4LKyR 6 yıl
grafman09
Dahili_ gpuları, rakip firmaya göre çok zayıflar.. Ekran kartı takmadan uygun fiyatlı bir sistem için güç tüketimi ne kadar önemli ise, gpu da önemli, h4 4000, rakibi Apulardan Çok geride.. Gpu tarafında amd ile işbirliği yapmaları lazım :),Adamlar Playstation, Xbox, Nintendoya girdiler, nintendo da uzun süredir varlar gerçi.. Bildiğim kadarıyla bu çinde üretilen ucuz tablet telefon gibi cihazların bir çoğunda AMD Z180 isimli gpuları kullanılmakta.. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bilgisayar dediğimiz olay, görselliktir, kimin grafikleri iyi ise o kazanacaktır..

Fakat Intel'in işlem birimi rakipsiz. İşi de bu zaten. İşlem birimi üretmek. İşlemcinin ana görevi işlem yapmaktır, grafik olayları sonradan eklendi bu furyaya. Eğer grafik istiyorsan, GeForce GTX Titan alabilirsin. :)
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grafman09 6 yıl
Dahili_ gpuları, rakip firmaya göre çok zayıflar.. Ekran kartı takmadan uygun fiyatlı bir sistem için güç tüketimi ne kadar önemli ise, gpu da önemli, h4 4000, rakibi Apulardan Çok geride.. Gpu tarafında amd ile işbirliği yapmaları lazım :),
Adamlar Playstation, Xbox, Nintendoya girdiler, nintendo da uzun süredir varlar gerçi.. Bildiğim kadarıyla bu çinde üretilen ucuz tablet telefon gibi cihazların bir çoğunda AMD Z180 isimli gpuları kullanılmakta..
Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bilgisayar dediğimiz olay, görselliktir, kimin grafikleri iyi ise o kazanacaktır..
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cagataykoroglu 6 yıl
caglaratilgan
erci501haswell işlemcilerin çıkmasını sadece ivy alabilmek için istiyorum.
bende ekran kartı fanının sesinden kurtulup sadece işlemci fanıyla idare etmek için istiyorum tabi abarttıkları kadar iyi bir dahili gpu ile gelirse :D

Hepimizin ortak rüyası :)
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HumbiGumbi 6 yıl en beğenilen
erci501
haswell işlemcilerin çıkmasını sadece ivy alabilmek için istiyorum.

bende ekran kartı fanının sesinden kurtulup sadece işlemci fanıyla idare etmek için istiyorum tabi abarttıkları kadar iyi bir dahili gpu ile gelirse :D
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erci501 6 yıl
haswell işlemcilerin çıkmasını sadece ivy alabilmek için istiyorum.
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