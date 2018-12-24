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Helio P35 işlemcili Xiaomi Mi Play resmen tanıtıldı

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte su damlası çentikli ilk akıllı telefonunu duyurdu. Helio P35 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilmiş Mi Play'in tüm özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
15,1b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlik kapsamında su damlası çentikli ilk akıllı telefonu olan Mi Play'i resmen tanıttı. Cihaz ayrıca MediaTek'in yeni orta sınıf Helio P35 yonga seti tarafından güçlendirilmiş ilk telefon olma özelliğini de taşıyor.
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Akıllı telefonun arkasında renk geçişli bir degrade cam panel bulunuyor. Ayrıca mavi, siyah ve altın olmak üzere üç renk seçeneği ile geldiğini belirtelim. Yaklaşık 150 gram ağırlığındaki telefonun kalınlığı ise 7.8 mm.
Mi Play, Full HD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranı sunan 5.84 inçlik bir ekrana sahip. Başta da belirttiğimiz gibi üzerinde su damlası şeklinde küçük bir çentik var. Akıllı telefon gücünü ise 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P35 yonga setinden alıyor.

3.5 mm kulaklık girişi yok

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile gelen Mi Play'in hafızası microSD kart aracılığı ile 256 GB'a kadar genişletilebilecek. Akıllı telefonda dikey olarak konumlandırılmış 12 MP + 2 MP çift arka kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafında da 8 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.
3.000 mAh kapasiteli bir pil içeren telefonun en kötü yanı ise geleneksel 3.5 mm kulaklık girişinden yoksun olması. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alıyor. Xiaomi Mi Play, 25 Aralık'tan itibaren 160 dolar fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulacak.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-mi-play-with-19-9-display-dual-rear-camera-setup-launched-price-specifications-1967313 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01halil 4 ay
AnTuTu skoru fena sayılmaz orta sınıfın biraz altında kalıyor yinede
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bloodin 4 ay
"Teşekkür ederim kalsın..."
-Helio X25 (Redmi Pro) kullanıcısı
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rtsbora 4 ay
MTK işlemci ve 3000 mah batarya...
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omeric 4 ay
MTK işlemcili buna kolay IMEI çakılır. Çok popüler olur buralarda
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Kayrabey 4 ay
1.500den aşağı gelmez
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mhrUca 4 ay
Bunela nasil oyuncu telefonu bu dhjdjd
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MHEC 4 ay mhrUca
Oyuncu telefonu olduğu nerde yazıyor ki? Xiaomi blackshark var zaten.
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WaylandIZMIR 4 ay
Merak edenler için: Snapdragon 632 ile eşit bir işlemci. Hatta az yavaş olabilir.
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kuruwa 4 ay
Bu ülkede kaç para olacak o önemli.
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fhrstw 4 ay kuruwa
1600 en az.
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