Helio P35 işlemcili Xiaomi Mi Play resmen tanıtıldı

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlik kapsamında su damlası çentikli ilk akıllı telefonu olan Mi Play'i resmen tanıttı. Cihaz ayrıca MediaTek'in yeni orta sınıf Helio P35 yonga seti tarafından güçlendirilmiş ilk telefon olma özelliğini de taşıyor.

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Akıllı telefonun arkasında renk geçişli bir degrade cam panel bulunuyor. Ayrıca mavi, siyah ve altın olmak üzere üç renk seçeneği ile geldiğini belirtelim. Yaklaşık 150 gram ağırlığındaki telefonun kalınlığı ise 7.8 mm.

Mi Play, Full HD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranı sunan 5.84 inçlik bir ekrana sahip. Başta da belirttiğimiz gibi üzerinde su damlası şeklinde küçük bir çentik var. Akıllı telefon gücünü ise 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P35 yonga setinden alıyor.

3.5 mm kulaklık girişi yok

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile gelen Mi Play'in hafızası microSD kart aracılığı ile 256 GB'a kadar genişletilebilecek. Akıllı telefonda dikey olarak konumlandırılmış 12 MP + 2 MP çift arka kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafında da 8 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

3.000 mAh kapasiteli bir pil içeren telefonun en kötü yanı ise geleneksel 3.5 mm kulaklık girişinden yoksun olması. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alıyor. Xiaomi Mi Play, 25 Aralık'tan itibaren 160 dolar fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulacak.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-mi-play-with-19-9-display-dual-rear-camera-setup-launched-price-specifications-1967313