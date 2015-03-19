Hem kulaklık hem ekran, "Mask" ile ikisi bir arada multimedya deneyimi

Günümüzde 5-inç'i geçen ekranları olmasına rağmen akıllı telefon modelleri halen beklenilen geniş açılı multimedya deneyimini ortaya koyamıyorlar. Bu noktada komple yüzü kapatan alternatifler olmasına rağmen, Indiegogo üzerinden destek aramaya başlayan Mask çok daha portatif bir seçenek oluşturuyor.

Site üzerinde Dashbon tarafından başlatılan Mask, kulaklık ile ekran birimlerini harmanlayarak istenildiği zaman kafa üstü kulaklık olarak, istenildiği zaman da kulaklığı devreden çıkartmadan hem ekran hem de kulaklık olarak kullanılabiliyor. Kulaklık formunda kafa üzerine denk bölümünde 2.5 metreden 100-inç'lik bir görüntü sunabilen ekran birimi (Göz başına 1366 x 768 piksel çözünürlük, 45 derece görüş açısı) taşıyan ürün, şarj edilebilir dahili bataryasıyla 4 saate varan bir deneyim vaat ediyor. Oyun, film ya da müzik dinleme işlemleri için kullanılabilen ve bünyesinde USB ile HDMI girişleri yer alan Mask, farklı göz bozukluklarına uyum sağlamak adına ince ayar desteğini de veriyor. Kulaklık tarafında 40mm neodymium sürücüler, 20-20,000Hz frekans tepki aralığı, 103 dB hassaslık, 32 Ohms empedans, 80 mW maksimum güç ve %1'den az harmonik bozulma gibi detaylarla gelen Mask, 425 gram ağırlığıyla da sınırlarda bir seçenek sunuyor.

Indiegogo üzerinde konan 60,000$ hedefin 11,817$'lık bölümünü toplamayı başaran Mask, yapılacak en az 319$ bağış ile 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/mask-a-movie-theatre-in-your-headphones