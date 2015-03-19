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Hem kulaklık hem ekran, "Mask" ile ikisi bir arada multimedya deneyimi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hem kulaklık hem ekran,
 
Günümüzde 5-inç'i geçen ekranları olmasına rağmen akıllı telefon modelleri halen beklenilen geniş açılı multimedya deneyimini ortaya koyamıyorlar. Bu noktada komple yüzü kapatan alternatifler olmasına rağmen, Indiegogo üzerinden destek aramaya başlayan Mask çok daha portatif bir seçenek oluşturuyor.
Site üzerinde Dashbon tarafından başlatılan Mask, kulaklık ile ekran birimlerini harmanlayarak istenildiği zaman kafa üstü kulaklık olarak, istenildiği zaman da kulaklığı devreden çıkartmadan hem ekran hem de kulaklık olarak kullanılabiliyor. Kulaklık formunda kafa üzerine denk bölümünde 2.5 metreden 100-inç'lik bir görüntü sunabilen ekran birimi (Göz başına 1366 x 768 piksel çözünürlük, 45 derece görüş açısı) taşıyan ürün, şarj edilebilir dahili bataryasıyla 4 saate varan bir deneyim vaat ediyor. Oyun, film ya da müzik dinleme işlemleri için kullanılabilen ve bünyesinde USB ile HDMI girişleri yer alan Mask, farklı göz bozukluklarına uyum sağlamak adına ince ayar desteğini de veriyor. Kulaklık tarafında 40mm neodymium sürücüler, 20-20,000Hz frekans tepki aralığı, 103 dB hassaslık, 32 Ohms empedans, 80 mW maksimum güç ve %1'den az harmonik bozulma gibi detaylarla gelen Mask, 425 gram ağırlığıyla da sınırlarda bir seçenek sunuyor.
Indiegogo üzerinde konan 60,000$ hedefin 11,817$'lık bölümünü toplamayı başaran Mask, yapılacak en az 319$ bağış ile 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Hem kulaklık hem ekran,
 

https://www.indiegogo.com/projects/mask-a-movie-theatre-in-your-headphones Yorum Yaz
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tobepeople 4 yıl
Bir gün akıllarına kask tarzı ekran yapmak geldiğinde bir çok çözümün burada yattığını anlayacaklardır ses titreşim ve görüntü kalitesi hatta kafaya uygulanan baskı ekranın da eşit aralıklarla düz ekran değil de yuvarlak ekran yapıldığında derinliğinde düzeltdiğini bir gün fark edecekler ayrıca hareket sensörü de eklenebilir direk kafayı bir yöne hafif eğmemiz ile yön kontrolünüde sağlayabiliriz ileri geri sağ sol g-sensor tarzı ; sadece fikir veririm ben uygulayacak param olaydı neler icad etmiştim kim bilir...
Ha son olarak bu yukarıdaki bahsi geçen cihaz 20 000 i bile geçemez boşa paranızı yatırmayın deirm ben ileri görüşlü biri olarak zaten çok uçuk fiyatı var bir şey vaadetmediği halde
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gurkanse 4 yıl
bu ne la robocop gibimi dolaşıcak millet :D biz eskiden internet kafede philips kulakları böyle yaparak oynardık bizden çalmış adiler
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asaltek 4 yıl
Aslında bence üst üste iki kafa askı bandı olmalıydı, biri klasik şekilde, diğer ekranlı olan da, onun üstünde hareketli.


Bu haliyle, kulaklıkların yerçekimine yenik düşmemesi için fena halde kafaya baskı uygulaması lâzım gibi duruyor, ki öyle olsa bile, ufak bir ani harekette kulaktan kayacaktır. Ayrıca kulaklıkların o kısımlarında genelde bir yumuşak ped oluyor, bu tasarımdan ötürü o da yok, uzun süre kullanım için hiç de konforlu olmayabilir.

Yine de fikir çok çok iyi.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Otobuse boyle binsem doverler valla. Videoyu eve gecince izleyecegim
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Piêr Dé Sans 4 yıl BurayaNerdenÜyeOluyoruz
Beats in kulaklıklarından çok da farklı değil. Biraz daha kalın olması normal. Sonuçta üzerinde bir de ekran mevcut.
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Captain_Ivy 4 yıl
biraz büyük mü sanki?
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