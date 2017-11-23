Hepsiburada Efsane Cuma fırsatları başlıyor

Hepsiburada’nın yıl içerisindeki önemli indirim dönemlerinden Efsane Cuma kampanyası başlıyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı başlayacak, Cumartesi ilk saatlere kadar devam edecek.

Efsane Cuma indirimleri süresince kullanıcılar Hepsiburada'dan %80'e varan indirimler ile alışveriş yapma imkanı bulacak.

Akıllı Telefon ve Aksesuar

Efsane Cuma kapsamında akıllı telefonlarda "Efsane Fırsat" kampanyası ve aksesuarlarda da yüzde 60’a varan ekstra indirim olacak.

iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy Note 8 vs. pek çok telefon indirime girecek. Akıllı telefon fiyatlarına baktığımızda özellikle şu indirimler dikkat çekiyor:

Apple markalı aksesuarlarda yüzde 20’ye varan ekstra indirim: http://www.hepsiburada.com/apple/cep-telefonu-aksesuarlari-c-371967?filtreler=satici:Hepsiburada

Spigen marka kılıflarda ekstra %50 indirim, diğer ürünlerde ise ekstra %25 indirim:

Xiaomi marka ürünlerde ekstra %20 indirim:

Plantronics marka ürünlerde ekstra %15 indirim:

Anker marka ürünlerde ekstra %20 indirim:

Bilgisayar ve Bilgisayar Ürünleri

Bilgisayar ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim+ yüzde 50’ye varan ekstra indirim var.

http://www.hepsiburada.com/staticPage/12715

Ekran kartı,anakart, işlemci gibi bilgisayar bileşenlerinde ekstra yüzde 35’e varan indirim, monitörlerde de yüzde 30’a varan indirim bulunuyor.

Hepsiburada satıcılı bilgisayar ürünlerinde ekstra yüzde 20 indirim:

http://www.hepsiburada.com/bilgisayarlar-c-2147483646?filtreler=satici:Hepsiburada

Acer bilgisayar sadece 899 TL, Lenovo tablet sadece 259 TL, Philips kulaküstü kulaklık 69,90 TL yerine 39,90 TL





Televizyon

Televizyonlarda Efsane Cumaya özel fiyatlar:

55 ekran TV'ler 399 TL'den başlayan fiyatlarla

LG 65" TV'lerde 3.000 TL indirim

Samsung TV'ler yarı fiyatına