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Hepsiburada Efsane Cuma fırsatları başlıyor

Hepsiburada'nın Efsane Cuma indirimleri bugün başlıyor. Efsane Cumaya özel %80’e varan indirim. Bu fırsatlar senede bir kez gelir. Efsane Cuma’da bütçenize uygun binlerce ürün efsane fiyatlarla!
1 yıl
17,2b
1
121
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hepsiburada Efsane Cuma fırsatları başlıyor

Hepsiburada’nın yıl içerisindeki önemli indirim dönemlerinden Efsane Cuma kampanyası başlıyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı başlayacak, Cumartesi ilk saatlere kadar devam edecek.

Efsane Cuma indirimleri süresince kullanıcılar Hepsiburada'dan %80'e varan indirimler ile alışveriş yapma imkanı bulacak.

Akıllı Telefon ve Aksesuar

Efsane Cuma kapsamında akıllı telefonlarda "Efsane Fırsat" kampanyası ve aksesuarlarda da yüzde 60’a varan ekstra indirim olacak.

iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy Note 8 vs. pek çok telefon indirime girecek. Akıllı telefon fiyatlarına baktığımızda özellikle şu indirimler dikkat çekiyor:

Apple markalı aksesuarlarda yüzde 20’ye varan ekstra indirim: http://www.hepsiburada.com/apple/cep-telefonu-aksesuarlari-c-371967?filtreler=satici:Hepsiburada

Spigen marka kılıflarda ekstra %50 indirim, diğer ürünlerde ise ekstra %25 indirim:

Xiaomi marka ürünlerde ekstra %20 indirim:

Plantronics marka ürünlerde ekstra %15 indirim:

Anker marka ürünlerde ekstra %20 indirim:

Bilgisayar ve Bilgisayar Ürünleri

Bilgisayar ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim+ yüzde 50’ye varan ekstra indirim var.

http://www.hepsiburada.com/staticPage/12715

Ekran kartı,anakart, işlemci gibi bilgisayar bileşenlerinde ekstra yüzde 35’e varan indirim, monitörlerde de yüzde 30’a varan indirim bulunuyor.

Hepsiburada satıcılı bilgisayar ürünlerinde ekstra yüzde 20 indirim:

http://www.hepsiburada.com/bilgisayarlar-c-2147483646?filtreler=satici:Hepsiburada

Acer bilgisayar sadece 899 TL, Lenovo tablet sadece 259 TL, Philips kulaküstü kulaklık 69,90 TL yerine 39,90 TL

 

Televizyon

Televizyonlarda Efsane Cumaya özel fiyatlar:

55 ekran TV'ler 399 TL'den başlayan fiyatlarla
LG 65" TV'lerde 3.000 TL indirim
Samsung TV'ler yarı fiyatına

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mehmet4428 1 yıl en beğenilen
Olması gereken fiyata verilince indirim oluyormuş.
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Zombitch 1 yıl
Efsane dediler kestane çıktı.
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cebrail.bsrn 1 yıl
Alacağım bilgisayar kasası 249 TL civarındaydı bugün baktım 350 TL olmuş ardından indirimle 230 TL civarına gerilemiş. Yalan söylüyorsam şerefsizim. La millet hepsiburada fiyatlarla oynama yapıyor diyordu inanmıyordum. Ya sabır.
Alacağım bilgisayar kasası 249 TL civarındaydı bugün baktım 350 TL olmuş ardından indirimle 230 TL civarına gerilemiş. Yalan söylüyorsam şerefsizim. La millet h...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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enderclup 6 ay
hahaha sepete dün 75 tl lik ürün eklemiştim bugun baktım 89 tl olmuş yarın 76 tl ye indirdik diye artistlik yaparlar bizde yeriz :D
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DH Misafiri 6 ay
Şarj girişine kulaklığı takmanızı sağlayan ufak dönüştürücü bir kablo var kutunun içinde. Kutunun içinden çıkan kulaklığı bu şekilde kullanabiliyorsunuz.
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DH Misafiri 1 yıl
indirimler zaten kara cumaya yakışmayacak kadar zayıf da üstüne bir de site bu kadar reklamın sebep olduğu yükü kaldıramıyor ürünlere bakmak bile ciddi sabır gerektiriyor.
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vitriol 1 yıl DH Misafiri
aynen öyle HB bitmiş yükü kaldıramıyorlar
HB elemanları bir şikayetime yazdıkları cevapta HALEN 24 KASIMDAKİ YAPTIKLARI EFSANE CUMANIN YOĞUNLUĞUNU VE CEVAP VEREMEYECEK DURUMDA OLDUKLARINI YAZMIŞ
hepsiburada 19 senelik site ama bu kadar zor durumda olduklarını tahmin edemezdim.
HBde eleman mı kalmadı 24 kasım efsane cuma nasıl bir sorun yaşatmış?
BUNLARIN SİSTEM ALTYAPILARI ÇOK DAHA İYİ OLMALI :
n11 daha 5-6 senelik 11 kasım indirimlerinde muhteşem ciro yaptı sistemleri hiç teklemedi ve hiç 11,11 yoğunluğu bahane etmezken
HEPSİBURADA CAN ÇEKİŞİYOR galiba genel merkezleri taleplere yetişemiyor BİZE SORUNDAN yazdıklarımıza 1 ay hiç bakamıyorlar değil ki 24 kasım EFSANE REZİLLİKten sonra siparişleri göndereler!
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nebulabado 1 yıl
Milleti gaza getirip mal satma Efsanesi.
Hala bu Efsanelere inan va mı?
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3344yusuf 1 yıl
Aynı satıcı viscopower , n11 den 11.11 de 145 TL olan şilte kuponla 125 e almıştım. HB de 157 TL güya %40indirimli . KAZIKBURADA.COM
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ertemli 1 yıl
EFSANE CUMA'da size ozel 500 TL ve uzeri alisverise aninda 50 TL indirim! hps.im/... Cikmak icin HBSMS yaz 3172'ye gonder.Mersis:0265017991000011 B002
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ÖnceVatan 1 yıl
Aldığım iphone 8'in içinden kulaklık çıkmadı. İade sürecini bekliyoruz bakalım, daha onaylamadılar.
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kizilsultan 1 yıl ÖnceVatan
Bilmediğimden soruyorum kulaklık çıkıyor mu iPhone'larda. 3.5mm jackı kaldırınca çok pahalı kablosuz kulaklıkları çıkardı. Onlardan koymayacağına göre kaldırdığı 3.5mm jackli kulaklık koyması enteresan bir pazarlama tekniği gibi geldi.
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freedomfighter 1 yıl
fiyatları olması gerekenden daha yükseğe çekmişler indirimden önce 500 lira olan bot 700 lira olmuş indirimden sonra kafa bırakmadılar insanda :D
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ilk3r 1 yıl
300 25 indirimle 158 tl den gram altın oral b 4 yedek başlık aldım. Mübarek cumayı böyle göndermiş olduk.
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toojohn 1 yıl
1185tl ye samsung j7 max alabildim.piyadasa ithalatci garanti olarak en ucuz rakam buydu.
11.11 zamaninda almadigima acikcasi pisman oldum.n11 kampanyasina bakarak cogu urun bindirim +indirim.olmus
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