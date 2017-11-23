Hepsiburada Efsane Cuma fırsatları başlıyor

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LG 65" TV'lerde 3.000 TL indirim
Samsung TV'ler yarı fiyatına
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HB elemanları bir şikayetime yazdıkları cevapta HALEN 24 KASIMDAKİ YAPTIKLARI EFSANE CUMANIN YOĞUNLUĞUNU VE CEVAP VEREMEYECEK DURUMDA OLDUKLARINI YAZMIŞ
hepsiburada 19 senelik site ama bu kadar zor durumda olduklarını tahmin edemezdim.
HBde eleman mı kalmadı 24 kasım efsane cuma nasıl bir sorun yaşatmış?
BUNLARIN SİSTEM ALTYAPILARI ÇOK DAHA İYİ OLMALI :
n11 daha 5-6 senelik 11 kasım indirimlerinde muhteşem ciro yaptı sistemleri hiç teklemedi ve hiç 11,11 yoğunluğu bahane etmezken
HEPSİBURADA CAN ÇEKİŞİYOR galiba genel merkezleri taleplere yetişemiyor BİZE SORUNDAN yazdıklarımıza 1 ay hiç bakamıyorlar değil ki 24 kasım EFSANE REZİLLİKten sonra siparişleri göndereler!
Hala bu Efsanelere inan va mı?
11.11 zamaninda almadigima acikcasi pisman oldum.n11 kampanyasina bakarak cogu urun bindirim +indirim.olmus
1 Misafir
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