Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başladı

Senenin en büyük indirim dönemlerinden Efsane Cuma indirimleri başladı. Hepsiburada’da Efsane Cuma kampanyası kapsamında pek çok ürün yüzde 80’e varan indirime girdi.

Telefon ve bilgisayarlarda önemli indirimler göze çarpıyor. Üst seviye telefonların ve oyuncu bilgisayarlarının uygun fiyata satıldığını görmekteyiz.

Hepsiburada’da sadece teknolojik ürünlerde değil, her kategoride indirim var. Giyim, kozmetik, kişisel bakım, oto aksesuar, ev elektroniği, beyaz eşya ve diğer tüm kategorilerde fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Hepsiburada’nın süpermarket kategorisindeki fırsatlardan faydalanarak aylık ev ihtiyaçlarınızı düşük fiyata giderebilirsiniz.

Uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play, 2299 TL’ye düştü. Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 9 128 GB, 4999 TL'ye düştü. Android ve iPhone uyumlu Samsung Galaxy Gear S3, 1299 TL’ye satılıyor.

MSI marka GTX 1050 ekran kartlı ve Intel Core i5 8300H işlemcili dizüstü bilgisayar MSI GF63 8RC-208XTR indirimin üzerine ekstra indirimle 4697 TL’ye düştü. Üst seviye oyuncu bilgisayarı Asus ROG GL703GM-71200T, 11038 TL’ye satılıyor. Oyun dışında gündelik kullanımlara uygun HP 15-BS154NT dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 2399 TL’ye düştü.

Hepsiburada Efsane Cuma fırsatlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: