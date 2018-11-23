Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başladı

Telefon ve bilgisayarlarda önemli indirimler göze çarpıyor. Üst seviye telefonların ve oyuncu bilgisayarlarının uygun fiyata satıldığını görmekteyiz.
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Uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play, 2299 TL’ye düştü. Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 9 128 GB, 4999 TL'ye düştü. Android ve iPhone uyumlu Samsung Galaxy Gear S3, 1299 TL’ye satılıyor.
MSI marka GTX 1050 ekran kartlı ve Intel Core i5 8300H işlemcili dizüstü bilgisayar MSI GF63 8RC-208XTR indirimin üzerine ekstra indirimle 4697 TL’ye düştü. Üst seviye oyuncu bilgisayarı Asus ROG GL703GM-71200T, 11038 TL’ye satılıyor. Oyun dışında gündelik kullanımlara uygun HP 15-BS154NT dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 2399 TL’ye düştü.
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Ben bu haberi okuyup gidip 4999 liraya Note 9 aldım. Hadi pahalı deyin. Samsung Türkiye Garantili...
Buna mukabil,
MSI Amd rx 570 8gb' ın fiyatı 1250 civarına inmiş.
İndirim malına göre değişiyor.
İndirim olan ürün çok az. Aldatmaca.
1 Misafir
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efsane cuma, hepsiburada ve