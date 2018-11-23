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Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başladı

Türkiye'nin indirim günü Efsane Cuma indirimleri Hepsiburada'da başladı. Telefondan kozmetiğe, kişisel bakım ürünlerinden süpermarket ürünlerine kadar pek çok ürün indirime girdi.
5 ay
11,2b
1
18
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Senenin en büyük indirim dönemlerinden Efsane Cuma indirimleri başladı. Hepsiburada’da Efsane Cuma kampanyası kapsamında pek çok ürün yüzde 80’e varan indirime girdi.

Telefon ve bilgisayarlarda önemli indirimler göze çarpıyor. Üst seviye telefonların ve oyuncu bilgisayarlarının uygun fiyata satıldığını görmekteyiz.

Hepsiburada’da sadece teknolojik ürünlerde değil, her kategoride indirim var. Giyim, kozmetik, kişisel bakım, oto aksesuar, ev elektroniği, beyaz eşya ve diğer tüm kategorilerde fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Hepsiburada’nın süpermarket kategorisindeki fırsatlardan faydalanarak aylık ev ihtiyaçlarınızı düşük fiyata giderebilirsiniz.

Uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play, 2299 TL’ye düştü. Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 9 128 GB, 4999 TL'ye düştü. Android ve iPhone uyumlu Samsung Galaxy Gear S3, 1299 TL’ye satılıyor.

MSI marka GTX 1050 ekran kartlı ve Intel Core i5 8300H işlemcili dizüstü bilgisayar MSI GF63 8RC-208XTR indirimin üzerine ekstra indirimle 4697 TL’ye düştü. Üst seviye oyuncu bilgisayarı Asus ROG GL703GM-71200T, 11038 TL’ye satılıyor. Oyun dışında gündelik kullanımlara uygun HP 15-BS154NT dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 2399 TL’ye düştü.

Hepsiburada Efsane Cuma fırsatlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

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murdocklawless 5 ay en beğenilen
önce bindir sonra indir, yersen. yemezsen paket yaptırabilme imkanı da var.
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DH Misafiri 5 ay
Daha sabah mi a2 lite telefonu 1199 Tl 'ydi .Şimdi 1279 Tl olmuş çok güzel indirim yapmışlar
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Doanc4n 5 ay
hb nın utanmadan sayaç koyduğu stok saydığı birçok ürünün altında başka bir satıcının komisyon ödediği halde daha ucuza sattığını gördüm. şaşırdım mı? hayır!
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necropsi 3 ay
resmen ve alenen dolandırıyorlar aldığım 3 parça ürünün 2 tanesi arızalı veya daha önceden paketi açılmış olarak geldi allahtan maddi değeri yüksek ürünlere dair sipariş vermedim bu tip sitelerden alış veriş yapmak yerine mağazalardan biraz daha fazla ücret ödeyerek daha sağlıklı alışveriş yapılabilir.
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scorpion20 2 ay necropsi
bu tür site derken?
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OverClocK1ng 5 ay
Allah aşkına saçmalamayın. Her şeyde geçirmiş değiller ya. Note 9 ilk çıktığında kaç paraydı? Sonra kaç para oldu?
Ben bu haberi okuyup gidip 4999 liraya Note 9 aldım. Hadi pahalı deyin. Samsung Türkiye Garantili...
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kayamtky 5 ay
MSI Amd rx 580 8gb ekran kartı 1 ay öncekin den daha pahalı.
Buna mukabil,
MSI Amd rx 570 8gb' ın fiyatı 1250 civarına inmiş.
İndirim malına göre değişiyor.
İndirim olan ürün çok az. Aldatmaca.
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Umutcan 5 ay
İndirim varsa da kimsenin satın almak istemediği elde kalan stoklarda galiba, ben güncel yeni çıkan ürünlerde adam akıllı bir fiyat indirimi göremedim.
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01myavuz 5 ay
Dünden bu yana 120 GB ssd bakıyom, fiyat olarak öne çıkan site yok. Kara cuma yapanda, pembe cuma yapanda aynı fiyat.
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Doanc4n 5 ay
hb nın utanmadan sayaç koyduğu stok saydığı birçok ürünün altında başka bir satıcının komisyon ödediği halde daha ucuza sattığını gördüm. şaşırdım mı? hayır!
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a_y_k_u_t 5 ay
"Hepsiburada’da Efsane Cuma kampanyası kapsamında pek çok ürün yüzde 80’e varan indirime girdi." Bana bir tane %80 indirime giren ürün gösterin.
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01myavuz 5 ay a_y_k_u_t
Diş macunu
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Mr. Jingles 5 ay
Alayı yalan. Core i3'lü bilgisayarın fiyatı yükselmiş nasıl oluyor bu iş? 2300'e sattığın bilgisayarı 1800'e düşür ki biz de sana inanalım. Bu sene Amazon, HB, n11, Trendyol hepsi yalan dolan. İnanıp da almayın.
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Kayrabey 5 ay
Mate 20 Lite dün gece itibariyle 2.400 iken şimdi 2.450... Akşama doğru 2.500 gece yarısı 2.600 :)))
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Krone 5 ay
Ürünleri iyi takip etmek lazım her ürüne indirim yapmıyorlar.
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