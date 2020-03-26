Her şey dahil hazır sistemlerin avantajları nedir?

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Her şey dahil hazır sistemlerin en büyük avantajı daha önce hiç sistem toplamamış ya da mobil bir cihaz veya oyun konsolundan geçenler için ekipmanı ve monitörüyle birbirini destekleyen ve uyumlu parçalardan oluşan, tek seferde tümparçaları satın alıp, aynı anda aldığınız için de uygun fiyat ile sahip olabildiğiniz ve sizi tek tek parça araştırması gibi zaman isteyen aşamalardan kurtaran, yeni bir bilgisayara veya ilk defa bilgisayara geçecekler için en mantıklı, hızlıve avantajlı seçeneklertir.Şimdi sizler için Itopya’dan seçtiğimiz modeli kısaca inceleyelim.Bu sistemde işlemci olarak Ryzen 5'in ilk nesil modellerinden biri olan 1600 modeli kullanılmış. Kendisi 6 çekirdekliolmasının yanı sıra bizi 12 iş parçacığı ile karşılıyor, 19MB önbellek ve 3.2GHz çekirdek hızıyla hem oyun hem de günlük kullanım için gayet yeterli bir işlemci. Anakart tarafında uygun maliyeti ve yeterli performansı sunmasıyla GIGABYTE'ın A320M H modeli seçilmiş, 2 adet RAM slotu(3200MHz) ve 7.1 ses desteği sunan, uygun bir anakarttan istediğimiz herşeyi veren bir modeldir. 8GB 3000MHz RAM ile gelen sistemimizde özelleştirme seçeneklerinde 16GB yapmak mümkün.Giriş seviyesi oyunlarda gayet yeterli bir kapasite sunan belleğimizi ayrıca anakartta bulunan ikinci RAM slotuna ekleme yaparak ileriye yönelik arttırabilirsiniz. Sistemde oyun konusundaki performans canavarı AMD’nin en son duyurduğu RX 5500 XT modeli yer almakta. Giriş ve orta seviye oyunlarda gayet iyi performans gösteren bu modelde GDDR6 4GB VRAM bellek bulunmakta. Depolama tarafında 480GB gibi bir alana sahip olan ADATA SU60 SATA SSD seçilmiş. SSD'ler günümüzün en önemli teknolojilerinden biri, böyle bir sistemde de olmazsa olmazdı. Kasa ve güç kaynağı tarafında650W 80+ gibi hem verimlilik olarak sertifikalı hem de güç değeri ile ileriye yönelik bir güç kaynağının yanı sıra görünüş ve şıklıktan ödün verilmemiş bir kasa kullanılmış.Sistem tarafını işlediğimize göre şimdi ekipmanlara geçebiliriz. Öncelikle en önemli ekipmanımızdan yani mönitörümüz ile başlayalım. Monitör olarak 24 inch 1 ms ve 75Hz yenileme hızına sahip bir monitör kullanılmış. Sistem özelliklerimiz ile kıyaslandığında gayet verimli ve uyumlu duruyor. Klavye tarafında yarı mekanik RGB klavyemiz bulunuyor. Mouse olarak yeni çıkan optik bir gaming mouse olduğunu görüyoruz. Son ekipmanımız kulaklık ise sanal 7.1 desteği ile sistemimizi adeta tamamlıyor.Tüm parçalarımızı tanıttığımıza göre sistemin fiyatını belirtmekte fayda var, saydığım bu özelliklere sahip sistemi şu anki kur ile 5000 TL altında bir fiyata sahip olabilirsiniz.Itopyadaki tüm troya sistemleri incelemek için