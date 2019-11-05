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    Hesaplı alışveriş için kasım ayını tercih etmenizi sağlayacak 5 cazip neden

    Alışveriş yapmayı seven ama söz konusu bütçe olunca kara kara düşünenler için en doğru zamanlardan biridir Kasım… Peki, neden mi? İşte detaylar…
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    Teknoloji ürünlerinde cazip fırsatlar

    Kasım ayından itibaren teknoloji dünyasındaki hareketlenmeler dikkat çeker. Teknoloji devlerinin yeni yılda piyasaya sunacakları ürünlerin tanıtılmaya başlandığı bu dönemde, eski sürüm ürünlerdeki hatırı sayılır indirimler teknoloji severlerin yüzünü güldürür. Hatta bazı cazip indirimler, mağazalarda uzun sıralar oluşmasına ve web sitelerin kilitlenmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle telefon ve bilgisayar almayı düşünüyorsanız özellikle Kasım ayını beklemeniz yerinde olur.

    Daha bilinçli hareket edersiniz

    Kasım ayı, ihtiyaçların aciliyetine bakıldığında aslında çok durağan geçer. Çünkü tatil alışverişi, okula dönüş hazırlıkları, düğün gibi yoğun alışveriş gerektiren durumların birçoğu geride kalmıştır. Bir sonraki yaz içinse oldukça zaman vardır. Dolayısıyla düşünmek, piyasa araştırması yapmak ve nihayetinde en ideal alışverişi yapmak için acele etmenize gerek kalmaz. Böylelikle yaptığınız her alışverişten keyif alırsınız.  

    Sezon ortası fırsatları yeni başlar  

    Yavaş yavaş kış aylarının yaklaştığı bu dönemde, sonbahar koleksiyonlarında da ciddi oranlarda indirimler başlar. Haliyle o çok beğendiğiniz baharlık montu almak için en doğru zamanda olabilirsiniz. İlkbaharda o monta tekrar ihtiyacınız olacağını da düşünürseniz gayet uygun fiyatlara sezonun trendlerini yakalayabilirsiniz.

    Taksitli alışverişler için en ideal zaman

    Tatil, uçak masrafları, elektronik cihazlar ve mobilya gibi tek seferde ödenmesi zor ürün ve hizmetler için taksitlendirme yapabilirsiniz. Bu ayda başlayacağınız taksitler, siz ürünü ya da hizmeti kullanmaya başladığınızda bitmiş olacağından rahat edersiniz.

    Efsane Günler'e Özel İndirimler

    Her yıl kasım ayının son cumasında gerçekleşen dev indirimleri artık bilmeyenimiz yok. Bu özel günlerde; giyimden teknolojiye, mobilyadan kozmetiğe yine birçok üründe %80’lere varan indirimler bekleniyor. Üstelik bu indirimler Kasım ayının son haftasıyla da sınırlı değil. 9-10-11 Kasım’da gerçekleşecek büyük indirimleri de kaçırmayın!

    BONUS: İndirimlere hazırlanmak için ipuçları

    Aynı anda birçok üründe başlayacak indirimlere hazırlıksız yakalanmamak için günler öncesinden alışveriş listesi hazırlamak ve hatta seçilen ürünleri alışveriş sepetinde toplamak oldukça avantajlı olabilir. Böylece kampanya başladığı andan itibaren almak istediğiniz ürünleri tükenmeden hızlıca satın alabilirsiniz. Bir güne sığdırılan indirimleri unutun! 9-10-11 Kasım’da Trendyol’un size özel fırsatlarını kaçırmayın! Detaylı bilgi için tıklayın!




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