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Hiçbir anın kaçırılmasına izin vermeyen ufak kamera meMINI, Kickstarter üzerinde aradığı desteği buldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hiçbir anın kaçırılmasına izin vermeyen ufak kamera meMINI, Kickstarter üzerinde aradığı desteği buldu
Günlük hayatımızda gerçekleşen harika anların, hiçbir uyarı olmadan meydana geldiği düşünülerek hazırlanan meMINI, sunduğu basit yapısıyla bu paha biçilemez anların kayıt altına alınmasına imkan tanıyor.
Ufak boyutları ve mıknatıslı yapısıyla giyilebilir şekilde hazırlanan meMINI, seçilen ayarlara göre 5 saniye ile 5 dakika arası sürekli video çekim yapıyor ve çektiği son videoları silerek devamlı bir döngü oluşturuyor. Kameranın esas özelliği ise bu noktada devreye girerek devamlı olarak yapılan bu kaydın çekilen son bölümünü tek tuş ile kayıt altına alarak, belki de bir daha çekilemeyecek görüntüler elde edebiliyor. Yani çekim sürecinde ilginç bir şey meydana gelirse isteğe bağlı olarak kayıt altına alınıyor, bir şey olmazsa bu video kaydı silerek yerine yenisi ekleniyor. Teknik olarak 1080 piksel saniyede 30 kare çekim yapabilen kamera, dahili mikrofon ile görüntü sabitleme teknolojilerine de sahip. Lensiyle 140 derece açı sunabilen meMINI, 1800 mAh dahili bataryasıyla da 3 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabiliyor.
Bu ilginç yapısıyla Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 50,000$ hedefi, bitimine daha 20 gün kala 352 bağış ile 54,118$ seviyesine çıkartan ve başarıya ulaşan meMINI, yapılacak 160$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/memini/memini-a-wearable-camera-with-the-gift-of-hindsigh?ref=discovery Yorum Yaz
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zbilici 5 yıl
Bence de çok pahallı. Bunnun yerrine çok dahha güzzel kammeralar var...
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
Artik birisi Gopro ya rakip üretse cok iyi olacak
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Tall Man 5 yıl
Fiyatı çok pahallı .Buna 160 dolar vereceğinize aliexpressden 7 dolara satılan aynı boyutta mini kameralardan alın daha iyi
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