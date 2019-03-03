Hindistan ilk iletişim yongasını üretti, elit lige yükseldi

Teknoloji dünyasında yonga tasarlamak ve üretmek çok büyük tecrübe ile yatırım istiyor. İletişim yongası tasarlamak ise ayrı bir olay. Bu bakımdan bunu başarabilen firma ve ülke sayısı oldukça az. Başarabilenler ise kendilerini elit lig olarak tanımlıyor. Hindistan da elit lige katıldı.

Büyük başarı

Ülkenin önemli yarı iletken tasarım firması Signalchip, 4G ve 5G altyapılarına uyumlu olarak geliştirdiği yongalar ile ülkenin ilk iletişim yongası tasarımı yapan firması olurken Hindistan da kendi iletişim yongasını tasarlayabilen sekizinci ülke oldu.

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Signalchip yaklaşık 8 yıldır yonga tasarımı konusunda Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Önemli bir bütçe de ayıran Signalchip yaptığı etkinlikte 4 farklı iletişim yongası duyurdu. Bunlar 4G modem, 4G alıcı-verici ve 5G modemlerden oluşuyor.

Firma daha önce kızıl ötesi alıcı-verici yongaları tasarlamış ve bunlar Hindistan’ın NAVIC adındaki konumlama sisteminin temelinde yer almıştı. Yeni iletişim yongaları da yine konumlama sistemine entegre edilecek.

Önümüzdeki yıllarda iletişim yongalarına hâkim olabilmek çok büyük önem taşıyor. Hindistan da bugüne kadar yabancı firmalardan modem tedariği yapıyordu. Enerji verimliliği yüksek olan bu yeni yongalar yerli üreticiler başta olmak üzere ülkede üretilecek akıllı telefonlarda da kullanılabilecek. Bu da ülkenin dışa bağımlılığını büyük oranda azaltacak.