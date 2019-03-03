Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan ilk iletişim yongasını üretti, elit lige yükseldi

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olma yolunda ilerleyen Hindistan, dışa bağımlılığı azaltmak adına önemli bir adım attı. Ülke ilk iletişim yongasını tasarlamayı başardı.
2 ay
4,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji dünyasında yonga tasarlamak ve üretmek çok büyük tecrübe ile yatırım istiyor. İletişim yongası tasarlamak ise ayrı bir olay. Bu bakımdan bunu başarabilen firma ve ülke sayısı oldukça az. Başarabilenler ise kendilerini elit lig olarak tanımlıyor. Hindistan da elit lige katıldı.

Büyük başarı

Ülkenin önemli yarı iletken tasarım firması Signalchip, 4G ve 5G altyapılarına uyumlu olarak geliştirdiği yongalar ile ülkenin ilk iletişim yongası tasarımı yapan firması olurken Hindistan da kendi iletişim yongasını tasarlayabilen sekizinci ülke oldu.

Ayrıca Bkz. "Twitch ödüllü bir karaoke yarışması başlattı"

Signalchip yaklaşık 8 yıldır yonga tasarımı konusunda Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Önemli bir bütçe de ayıran Signalchip yaptığı etkinlikte 4 farklı iletişim yongası duyurdu. Bunlar 4G modem, 4G alıcı-verici ve 5G modemlerden oluşuyor.

Firma daha önce kızıl ötesi alıcı-verici yongaları tasarlamış ve bunlar Hindistan’ın NAVIC adındaki konumlama sisteminin temelinde yer almıştı. Yeni iletişim yongaları da yine konumlama sistemine entegre edilecek.

Önümüzdeki yıllarda iletişim yongalarına hâkim olabilmek çok büyük önem taşıyor. Hindistan da bugüne kadar yabancı firmalardan modem tedariği yapıyordu. Enerji verimliliği yüksek olan bu yeni yongalar yerli üreticiler başta olmak üzere ülkede üretilecek akıllı telefonlarda da kullanılabilecek. Bu da ülkenin dışa bağımlılığını büyük oranda azaltacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/01/bengaluru-based-signalchip-reveals-indias-first-semiconductor-chips-for-4g-and-5g-nr-modems/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ridianod 2 ay Siyah Nur
Her şeye muhalefet olan insanlar konusundaki görüşünüze sonunu kadar katılıyorum lakin her şeyi yerden yere vuranlar ile e kardeşim seni tutan mı var üret diyenlerin ikiside aynı şeyin laciverti. Karşılık beklemeyi bir kenara bırakıp ciddi anlamda ar-ge lazım bu tarz gelişmelere. Öyle ahmet mehmetin ben yaparım demesiyle olmuyor. Tubitakda projem var desem sıraya girip sezonluk alışveriş dönemlerinde sıranın sana gelmesini bekliyorsun. Öyle malları çektim, çalışmaya başlıyoruz muhabbeti yok. Devlet ya da güçlü özel şirketin kafaya koyması lazım yapmak için. Yukarda da yazıyor zaten. Sadece 8 ülkenin yapmaya ahdettiği şeyi sen ne duruyorsun kardeşim üret diyerek çürütmen ne kadar olası onu da düşünmek lazım. Birbirimizle didişirken gerçeklikten de uzaklaşıyoruz çoğu zaman.
Her şeye muhalefet olan insanlar konusundaki görüşünüze sonunu kadar katılıyorum lakin her şeyi yerden yere vuranlar ile e kardeşim seni tutan mı var üret diyen...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 2 ay Siyah Nur
bu yorumundan sonra dank etti hemen başlıyorum yarı iletken fabrikası kurmaya...
bir bak bakalım çin,g.kore hindistan nasıl teknolojide atak yapmış,hepsinde devlet yön veriyor şirketlere,samsung ,lg ,huawei vs...devlet politikası ile bu duruma geldiler.
bizdede vestelin sızlanması ile telefonlara ek vergi koyarak destek olma mantığı var buyur karşılaştır.
bunun tek eksiği abd oradaki eğitim ve akademik bütçe ile ülkemizdekini karşılaştırmak bile komik olacağından bir kaç mühendisin tek başına birşeyler yapması olanaksız.
bu yorumundan sonra dank etti hemen başlıyorum yarı iletken fabrikası kurmaya...bir bak bakalım çin,g.kore hindistan nasıl teknolojide atak yapmış,hepsinde ...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyah Nur 2 ay clb12
Kardeşim siz de yapın tutan mı var? Onun başı kapalı bunun kıçı açık muhabbetlerini bırakın siz de yapın. İşiniz gücünüz klavye arkasından muhalefet etmek. Başka hiçbir işe yaramayan boş çuvallarsınız sadece.
Kardeşim siz de yapın tutan mı var? Onun başı kapalı bunun kıçı açık muhabbetlerini bırakın siz de yapın. İşiniz gücünüz klavye arkasından muhalefet etmek. Başk...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tbbtl 2 ay
90 yıllar idi microsoft yazılımlarını hintlilere yaptırıyordu, hatta bunun için silikon vadisine benzer yerleri vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Alınan ÖTV ler böyle amaçlar için harcanacak olsa iki katını ödemeye razıyım. Helal olsun Hindistana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetbmyo 2 ay
Global foundries i alalım dediğimde bazı arkadaşlar devlet desteği ile bile mümkün değil demişti kardeşim devlet alsın sonra zaten özelleştirme olur tren kaçıyor arm gitti oda gitmesin bari yabancıya teknoloji transferi her anlamda iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YoldaşNapolyon 2 ay
Ülkemizde niye bu tür şeyler yok yapılmıyor deniyor da
Tübitak'ın işlemci üzerinde çalıştığı haberi çıkmıştı burada adı da Çakıl'dı galiba. O konuyu bulup altındaki yorumları okumak lazım.
Milli Muharip Uçak projesi ile ilgili bir haber daha vardı, 2023 de hangardan çıkacağı 2031'de ise envantere gireceği belirtilmişti peki o konudaki yorumlar nasıldı?
Samimi değiliz maalesef
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 2 ay
en beğenilen muhalif yorum silinmiş ama ona cevap veren yorum silinmemiş bravo
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 2 ay
Yine Aktroller gelmiş sizi tutan mı varmış ? bak bak
1. Bu işler öyle startup açayım yapayım satayım demekle olmaz
2.Devlet ve büyük şirketler düzenli olarak yatırım yapacak ve 10-15 yıl bir getiri beklenmiycek düzenli olarak zarar edilecek
3.Devlet betona teşvik yaparsa bütün büyük şirketler betona kayar bu betonu ihraç edemediğiniz için dolar basmıyorsanız batarsınız çünkü bütün girdileriniz dövizdir.
4.Sizi tutan mı var yapın dediğiniz adamlar ülkede zemin ve sektör bulamadıkları için ülkeden gidiyor bu da beyin göçüne neden oluyor.
5-Hindistan dediğiniz devlet çok önceden beridir yazılım ve donanım konusunda teşvikler veriyor bu arge ninde 8 yıldır kar getirmediğine eminim. En son microsoft ceosu da hintliydi bildiğim kadarıyla.
Yani hindistan bir günde yada 2-3 yılda bu seviyeye gelmedi. Devletin başında geleceği göremeyen adamlar olduğu sürece bizim kaderimiz değişmez.
Konu hakkında bilginiz yoksa fikrinizde olmasın.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rouvax 2 ay
Layiklik elden gidiea
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 ay
Hindistan ülkesindeki teknoloji firmalarına bu yongayı kullanması için kota koyar. Sattığınız cihazlarda %10-30 bu yongayı kullanacaksınız. Buna gücü de var.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay interwap
yapıyorsa taktir ederim
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 ay interwap
Eğer bizim Türkiye gibi anti-damping anlaşmaları ile bağlanmamışsa yapabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4348 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
signalchip, Cep Telefonları ve
2 etiket daha Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Henry Kissinger: Otonom silahları kontrol altında tutmak imkânsızlaşabilir 2 ay Steven Spielberg, Netflix filmlerine savaş açtı 2 ay PUBG Mobile'a ebeveynleri oldukça sevindirecek olan "Dijital Kilit" özelliği geliyor 2 ay Milli savaş uçağı için kötü haber: Rolls-Royce çekiliyor iddiası 2 ay Oyunculara ve profesyonellere: Lenovo ThinkVision P44w monitör 2 ay AMD’nin Ryzen 3000 ailesinin fiyat ve model bilgisi ortaya çıktı 2 ay MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor 2 ay Binance yeni platformundan ödül dağıtıyor 2 ay Vivo V15 tanıtıldı 2 ay Firefox 67, RAM kullanımını azaltacak yeni bir özellikle gelecek 2 ay Samsung’un 2019 yılı 8K TV fiyatları: Tepe model fiyatıyla etkiliyor 2 ay Kanada, NASA'nın kuracağı Ay Uzay İstasyonu'nun ilk ortağı oldu 2 ay OnePlus 7'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 2 ay AB: Facebook, Google ve Twitter sahte haberlerle savaşamadı 2 ay Meizu 16s'in kamera özellikleri hakkında resmi açıklama geldi 2 ay QR kodlu tapu dönemi başladı 2 ay Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı 2 ay Blackview dayanıklı telefon tanımına yeni bir yorum getiriyor 2 ay OKEx borsası Türk Lirası ile işlemlere başlıyor, İstanbul’da bir konferans düzenliyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Hindistan ilk iletişim yongasını üretti, elit lige yükseldi Sonraki Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek 2 ay Facebook Messenger’ın karanlık modu emoji ile açılabiliyor 2 ay Türkiye'de tasarlanıp üretilen General Mobile GM9+'ı konuştuk 2 ay Microsoft giyilebilir cihazlarına verdiği desteği sonlandırıyor 2 ay Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar tekrar başladı 2 ay Bill Gates: Özelleştirilmiş kanser aşıları, tıpta devrim yaratacak 2 ay Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı 2 ay Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk 2 ay 5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler? 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu 2 ay Nvidia kartlara OBS’de %66’ya varan performans iyileştirmesi geldi 2 ay Huawei Y6 2019 tanıtıldı! 2 ay Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısının ilk sürümü yakında yayınlanabilir 2 ay Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor 2 ay Tim Cook'tan yatırımcılara: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 2 ay Apple, LG G8'de kullanılacak teknolojinin patentini aldı 2 ay Samsung S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dayanıklılık testinden geçti 2 ay Düşük iPhone satışları, Foxconn işçilerini de etkiledi 2 ay Twitch ödüllü bir karaoke yarışması başlattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim