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HipKey ile değerli eşyalarınızı kaybetmeyin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın akıllı cihazları için faydalı ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Bu ürünlerden biri olan hipKey ile değerli eşyalarınızı kontrol altında tutabiliyorsunuz
Apple'ın iOS işletim sistemi yüklü cihazları için geliştirilen hipKey oldukça şık ve ufak yapıda geliştirilmiş bir takip cihazı. Hipkey isimli cihazı kullanabilmek için önemli eşyalarımıza yerleştirip, Bluetooth teknolojisi ile Hipkey'in iOS uygulaması yüklü cihazlardan birine eşleştirmek yeterli oluyor. Daha sonra Hipkey içinde gelen 4 farklı moddan birini seçmek kalıyor. Bu modlara kısaca bakarsak, Alarm modunda cihaz, eşleştirilen cihazdan fazla uzaklaştığı zaman yüksek bir ses ile uyarı yapıyor. Child modunda, çocuğumuz bizden fazla uzaklaşırsa yüksek bir ses ile alarm veriyor. Motion modunda, hipkey'i yerleştirdiğimiz obje hareket ederse alarm veriyor. Son olarak Find Me modu ise, hipkey'in kendisini bulmak için yapılmış bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Hipkey ile istenilen objeler Bluetooth teknolojisi sayesinde 50 metrelik mesafede aktif olarak takip ya da kontrol edilebiliyor.

Hipkey Apple'ın resmi marketinden $90 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ürünün gerçekte nasıl işlediğini firmanın resmi sitesindeki animasyonları inceleyerek görebilir ya da aşağıdaki video incelemeyi izleyebilirsiniz.

http://www.hippih.com Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl
iOS ve Android destekli benzer bir çözüm CES 2013'te sergilenmiş.
forum.donanimhaber.com/...
Haberde bluetooth 4.0 destekli modellerde çalıştığı ve 1 yıla kadar pil ömrü sunduğu yazıyor, 50$ karşılığında ikili pakete sahip olunabilecekmiş, Apple'nın ürünü kadar özellikli değil ama temel işlevi aynı. Yani fazladan 4 modu yok ama kaybolan eşyayı bulmayı sağlıyor, ancak her iki üründe bluetooth üzerinden iletişim sağlasa da haber bağlantısını verdiğim üründe 30 metre iletişim mesafesi demiş?
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Rouvax 6 yıl
Sağlam böyle kolay bozulmayacak parçalanmayacak şekilde yaparlarsa buraya yazıyorum; ALIRIM!
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Tremonster 6 yıl
Kullanışlı bir cihaza benziyor. Ben ihtiyaç duymuyorum, en azından şu an için, ama bir çok kişinin işine yarayacağına eminim.
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