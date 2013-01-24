HipKey ile değerli eşyalarınızı kaybetmeyin





Apple'ın akıllı cihazları için faydalı ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Bu ürünlerden biri olan hipKey ile değerli eşyalarınızı kontrol altında tutabiliyorsunuz

Apple'ın iOS işletim sistemi yüklü cihazları için geliştirilen hipKey oldukça şık ve ufak yapıda geliştirilmiş bir takip cihazı. Hipkey isimli cihazı kullanabilmek için önemli eşyalarımıza yerleştirip, Bluetooth teknolojisi ile Hipkey'in iOS uygulaması yüklü cihazlardan birine eşleştirmek yeterli oluyor. Daha sonra Hipkey içinde gelen 4 farklı moddan birini seçmek kalıyor. Bu modlara kısaca bakarsak, Alarm modunda cihaz, eşleştirilen cihazdan fazla uzaklaştığı zaman yüksek bir ses ile uyarı yapıyor. Child modunda, çocuğumuz bizden fazla uzaklaşırsa yüksek bir ses ile alarm veriyor. Motion modunda, hipkey'i yerleştirdiğimiz obje hareket ederse alarm veriyor. Son olarak Find Me modu ise, hipkey'in kendisini bulmak için yapılmış bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Hipkey ile istenilen objeler Bluetooth teknolojisi sayesinde 50 metrelik mesafede aktif olarak takip ya da kontrol edilebiliyor.





Hipkey Apple'ın resmi marketinden $90 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ürünün gerçekte nasıl işlediğini firmanın resmi sitesindeki animasyonları inceleyerek görebilir ya da aşağıdaki video incelemeyi izleyebilirsiniz.

http://www.hippih.com