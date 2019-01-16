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Hızla Artan Kişisel Blog Siteleri

Tüm Dünya da olduğu gibi ülkemizde de internet yayıncılığı patlaması yaşanıyor. İnsanların kendi kişisel blog sayfalarını kurmalarıyla başlayan bu macera artık kişisel internet siteleri...
4 ay
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Web Siteleri
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Tüm Dünya da olduğu gibi ülkemizde de internet yayıncılığı patlaması yaşanıyor. İnsanların kendi kişisel blog sayfalarını kurmalarıyla başlayan bu macera artık kişisel internet siteleri, e ticaret siteleri, çeşitli sosyal medya araçları vasıtasıyla oldukça geniş bir yelpazeye yayıldı. Neredeyse perakende ticaretin önemli bir kısmı artık internet üzerinden yapılıyor. Hal böyle olunca da; her şeyde olduğu gibi birbirini taklit eden siteler, sürekliliği olmayan internet sayfaları, yanıltıcı sayfalar, kalitesiz platformlarda da bir artış yaşanıyor.
Son yıllarda ülkemizde internet yayıncılığında en dikkat çeken mecra kuşkusuz yemek ve mutfak üzerine olan yayınlar. Ülkemizde birbiri ardına pek çok yemek tarifleri sitesi açılmaya başlandı. Tarif üzerine internet yayıncılığı yapan blog siteleri şöyle bir araştırdık. Ama ondan önce kişisel bir blog veya internet sitesi nasıl açılır kısaca anlatalım.
Wordpress ile Kişisel İnternet Sitesi Kurulumu 
Google dan wordpress dosyalarını indirin. Dosyaları satın aldığınız hostinge FileZilla programı ile yükleyin. Veri tabanı (database) ayarlarını yaptıktan sonra sitenizin olduğu alan adını bir tarayıcı ile açın. Karşınıza site ismi ve veri tabanı bilgilerini gireceğiniz kutucuklar çıkacaktır. Onları girip adımları takip ederek ilerleyin. Dikkat bu aşamadan önce veri tabanı kurulmuş olması gerekmektedir ve bilgileri not edilmelidir. Sonuna kadar ilerlediğinizde siteniz kurulacak ve sizi yönetici paneline yönlendirecektir. Yönetici girişi URL sini unutmayın. Siteniz artık hazır, içerik üretmeye başlayabilirsiniz.
Wordpress ile Oluşturulan Yemek Tarifleri Siteleri
Yemek tarifleri konusunda büyük ölçekli, arkasında büyük sermaye olan siteler olduğu gibi, kendi halinde, kişisel siteler, blog sayfaları da oldukça revaçta. Ancak şunu söylemeliyiz ki bu kadar çok tarif sitesinin olması aynı zamanda kaliteyi de oldukça düşürdüğünü gözlemek mümkün. Çoğu sitede gereksiz dedikodulardan, fazla reklamlardan, kimi zaman tariflere ulaşmak mümkün olamamakta. Ancak bazı sitelerde de tam aksine basit kolay menüler, anlaşılır tarifleri bulmak ta mümkün olabiliyor. Ülkemizde uzun zamandır tarifler yayınlayarak dikkatleri çeken www.enguzelyemektarifleri.com sitesi buna örnek olarak verilebilir. Site de diğer tarif sitelerine kıyasla menüler basit, tarifler açık, anlaşılır, ayrıntılı ve videoludur. Site editörlerine göre her şey, kendi aralarında hobi olması amacıyla başlayan bir çalışmaymış. Ancak başta kalburabastı tarifi veya haşlama içli köfte tarifiyayınlamak olan bu hobi, gittikçe tutkuya dönüşmüş ve artık Türk ve Dünya mutfaklarından sayısız tarifin yer aldığı geniş bir site ortaya çıkmıştır.
Site editörlerine göre başlangıçta internet yayıncılığının belirleyicisi kuran kişiler oluyor. Ama dijital yayıncılık öyle bir şey ki, bir süre sonra, sitenize girenler, yorum yapanlar, istekte bulunanlar sizi, sitenizi, her şeyinizi belirliyorlar. İşte bu nedenle tarif sitelerinde, sadece kolay pasta tarifi vermekle kalamıyorsunuz, bunun yanında yaş pasta keki nasıl yapılır, pastacı kreması nasıl hazırlanır gibi konu başlıkları da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu nedenle enguzelyemektarifleri.com sitesinde ve Youtube kanalında, sadece denenmiş, tam ölçüsünde pasta tarifleri, kurabiye tarifleri, kek tarifleri vb. tarifler yer almıyor, bunun yanında mutfak ölçüleri, mutfak üzerine çeşitli püf noktaları da yer alıyor. Eğer tarif dünyasının içine boğulmak istemiyorsanız, denenmiş tam ölçüsünde tatlı tarifleri, kaşarlı poğaça tarifi arıyorsanız bu siteyi sık kullanılanlara eklemenizi öneririz.
En Güzel Yemek Tarifleri YouTube Kanalı
Akşamüstü kahvenizi yudumlarken; yarın ne yapacağım diye düşünmeyin açın internetten bir yemek tarifleri sitesi veya YouTube kanalı ve istediğiniz tarifi kolayca yapın. Dilerseniz sizde bir site açıp kendi bilginizi tecrübenizi insanlar ile paylaşın... 

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