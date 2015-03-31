Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hızlı şarj esnasında bataryayı koruyan çözüm : Qnovo

4 yıl
3,3b
1
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Hızlı şarj esnasında bataryayı koruyan çözüm : Qnovo
Son dönemde batarya konusunda yaşanan en önemli gelişmelerden birisi hızlı şarj teknolojisi. Hızlı şarj teknolojisinde mobil cihazların batarya tüketimi konusunda radikal adımlar atılamadığı için en azından kısa sürede tüm bataryayı şarj edecek şekilde alternatif bir çözüm sunulma amacı mevcut. 

Qualcomm, Oppo gibi firmalar donanım tabanlı kendi hızlı şarj çözümlerini piyasaya sürmüş durumda. Ancak hızlı şarj teknolojisinin bir dezavantajı var ki o da bataryanın ömrünü azaltması. Qnovo buna bir çözüm bulduğu iddiasında. 

Bataryaların şarj edilmesi esnasında iki aşama bulunuyor. Sabit Akım aşamasında gücü azalan bataryanın voltajı dengelenene kadar sabit bir akım veriliyor. Dengelenme sağlandıktan sonra batarya dolana kadar Sabir Voltaj aşamasına geçiliyor ve verilen enerji yavaş yavaş azaltılıyor. Bataryaların son yüzde 10'luk diliminin daha yavaş dolması bu nedenle gerçekleşiyor. 

Hızlı şarj teknolojisi Sabit Akım aşamasında devreye giriyor ve en fazla enerji bu safhada bataryaya aktarılıyor. Ancak zamanla elektrotlar aşındığı için bataryanın ömrü de azalıyor. 

Bir bataryanın şarj ve deşarj akımları C-rate değeri ile ifade ediliyor. Örneğin 1000mAh gücündeki bataryayı 1000mAh gücündeki kaynaktan şarj ettiğinizde 1C akım değerine ulaşıyorsunuz. Ancak 2000mAh gücündeki bataryayı aynı kaynaktan şarj ederseniz 0.5C değerini elde ediyorsunuz. Bu da şarj süresinin uzamasına neden oluyor. Sağlıklı bir batarya için akım değerinin 0.5-0.7 arasında olması ve 1C değerini geçmemesi tavsiye ediliyor. 

Qnovo kendi geliştirdiği teknolojide bataryanın durumunu sürekli takip ediyor ve çeşitli algoritmalarla akımı buna göre ayarlıyor. Akım genelde 0.5C ve 1.5C arasında gidip geliyor. Ancak sağlıklı bir şarj döneminde 1000 tam şarj ömrü olan batarya Qnovo teknolojisi ile 1.5C değerinde 800 döngü ömrünü koruyabiliyor. Yani yüzde 80 başarı sözkonusu.

Qnovo 1.5C değerinde bir bataryayı yüzde 50 kapasiteye 20 dakikada, yüzde 80 kapasiteye de 35 dakikada çıkarabiliyor. Qualcomm'un teknolojisi de benzer bir yöntem izliyor ancak bataryanın ne derece hassas takip edildiği ve akımın ayarlandığı bilinmiyor. 

Qnovo yeni teknolojisi için QN200 adında bir yonga tasarlamış durumda. Ayrıca akım değerini 0.7C-1.2C arasında tutacak bir yazılım da mevcut. Qnovo hem yazılım hem de donanım tarafında üreticilerle işbirliğine hazır olduğunu belirtiyor.  

http://www.androidauthority.com/qnovo-adaptive-charging-597410/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RANCH SOS 1 yıl
Aman aman ne kadar güzel bir özellik gözlerim yaşardı.
XZ Premium aldım alet 3 saatte şarj oluyor bu gereksiz özellik sayesinde. %80 den sonra 550 mA ile doluyor bu nedir arkadaş!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Periscope Canlı Yayın Uygulaması video inceleme 4 yıl DH Röportaj: Parasut.com, finans yönetim uygulamasını tanıtıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim