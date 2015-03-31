Hızlı şarj esnasında bataryayı koruyan çözüm : Qnovo

Son dönemde batarya konusunda yaşanan en önemli gelişmelerden birisi hızlı şarj teknolojisi. Hızlı şarj teknolojisinde mobil cihazların batarya tüketimi konusunda radikal adımlar atılamadığı için en azından kısa sürede tüm bataryayı şarj edecek şekilde alternatif bir çözüm sunulma amacı mevcut.





Qualcomm, Oppo gibi firmalar donanım tabanlı kendi hızlı şarj çözümlerini piyasaya sürmüş durumda. Ancak hızlı şarj teknolojisinin bir dezavantajı var ki o da bataryanın ömrünü azaltması. Qnovo buna bir çözüm bulduğu iddiasında.





Bataryaların şarj edilmesi esnasında iki aşama bulunuyor. Sabit Akım aşamasında gücü azalan bataryanın voltajı dengelenene kadar sabit bir akım veriliyor. Dengelenme sağlandıktan sonra batarya dolana kadar Sabir Voltaj aşamasına geçiliyor ve verilen enerji yavaş yavaş azaltılıyor. Bataryaların son yüzde 10'luk diliminin daha yavaş dolması bu nedenle gerçekleşiyor.





Hızlı şarj teknolojisi Sabit Akım aşamasında devreye giriyor ve en fazla enerji bu safhada bataryaya aktarılıyor. Ancak zamanla elektrotlar aşındığı için bataryanın ömrü de azalıyor.





Bir bataryanın şarj ve deşarj akımları C-rate değeri ile ifade ediliyor. Örneğin 1000mAh gücündeki bataryayı 1000mAh gücündeki kaynaktan şarj ettiğinizde 1C akım değerine ulaşıyorsunuz. Ancak 2000mAh gücündeki bataryayı aynı kaynaktan şarj ederseniz 0.5C değerini elde ediyorsunuz. Bu da şarj süresinin uzamasına neden oluyor. Sağlıklı bir batarya için akım değerinin 0.5-0.7 arasında olması ve 1C değerini geçmemesi tavsiye ediliyor.





Qnovo kendi geliştirdiği teknolojide bataryanın durumunu sürekli takip ediyor ve çeşitli algoritmalarla akımı buna göre ayarlıyor. Akım genelde 0.5C ve 1.5C arasında gidip geliyor. Ancak sağlıklı bir şarj döneminde 1000 tam şarj ömrü olan batarya Qnovo teknolojisi ile 1.5C değerinde 800 döngü ömrünü koruyabiliyor. Yani yüzde 80 başarı sözkonusu.





Qnovo 1.5C değerinde bir bataryayı yüzde 50 kapasiteye 20 dakikada, yüzde 80 kapasiteye de 35 dakikada çıkarabiliyor. Qualcomm'un teknolojisi de benzer bir yöntem izliyor ancak bataryanın ne derece hassas takip edildiği ve akımın ayarlandığı bilinmiyor.





Qnovo yeni teknolojisi için QN200 adında bir yonga tasarlamış durumda. Ayrıca akım değerini 0.7C-1.2C arasında tutacak bir yazılım da mevcut. Qnovo hem yazılım hem de donanım tarafında üreticilerle işbirliğine hazır olduğunu belirtiyor.

http://www.androidauthority.com/qnovo-adaptive-charging-597410/