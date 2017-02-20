Hızlı trenler için umut vadeden gelişme: yerli üretim motor

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Türkiye, yerli üretim hızlı trene hazırlanırken bu odakta kilit noktalardan bir tanesi TÜLOMSAŞ. Yerli hızlı trenin buradaki tesislerde üretileceğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üretilecek hızlı trenin hem ülke içinde kullanılacağını hem de dışarı satılabileceğini ifade ediyor.

Alınacak 96 set hızlı trenin ilk 20’si tamamen dışarıdan alınacak. Sonrasındaki 56 sette ise TÜLOMSAŞ adım adım üretime dahil olacak. Son 20 setin ise %100 yerli olarak TÜLOMSAŞ tarafından Eskişehir’deki fabrikada üretilmesi hedefleniyor. Geliştirilen motor da işte bu noktada kritik bir öneme sahip.

850 beygir gücündeki ve prototip aşamasına getirilip tüm testleri tamamlanan motorun tasarımından kullanılan tüm parçalarına kadar %100 yerli olarak geliştirilmiş. Seri üretime hazır olduğu belirtilen motor, TÜLOMSAŞ tesislerinde haftada bir adet üretilebilecek seviyeye de getirilmiş. Hatta ihtiyaca göre 3 günde bir adet üretilebileceğinin de altı çiziliyor.

6 silindirli motor, 700 kilowatt gücünde. Çeşitli yerli teknoloji projelerine entegre edilebilmesi düşünülen motorun özellikle savunma sanayi projelerinde bir misyon da üstlenebileceğinden bahsediliyor. Ulaşılan sonuç her ne olursa olsun bu tür çalışmaların yapılması gelecek adına son derece önemli. Dileriz Altay Tankı başta olmak üzere diğer birçok projede ihtiyaç duyulan güç ve aktarma organları temini Türk mühendislerinin ve işçilerinin çalışmaları ile gerçeğe dönüşebilir. Bilindiği üzere TÜLOMSAŞ, Van Gölü tren feribotları için dizel jeneratör seti üretimini de gerçekleştirmişti.