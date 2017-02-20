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Hızlı trenler için umut vadeden gelişme: yerli üretim motor

Eskişehir’de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) tarafından 850 beygir güç üretebilen bir dizel motor geliştirildi. TLM6V185 hakkındaki önemli detaylar yazımızda.
2 yıl
14,6b
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72
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hızlı trenler için umut vadeden gelişme: yerli üretim motor
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Türkiye, yerli üretim hızlı trene hazırlanırken bu odakta kilit noktalardan bir tanesi TÜLOMSAŞ. Yerli hızlı trenin buradaki tesislerde üretileceğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üretilecek hızlı trenin hem ülke içinde kullanılacağını hem de dışarı satılabileceğini ifade ediyor.

Alınacak 96 set hızlı trenin ilk 20’si tamamen dışarıdan alınacak. Sonrasındaki 56 sette ise TÜLOMSAŞ adım adım üretime dahil olacak. Son 20 setin ise %100 yerli olarak TÜLOMSAŞ tarafından Eskişehir’deki fabrikada üretilmesi hedefleniyor. Geliştirilen motor da işte bu noktada kritik bir öneme sahip.

850 beygir gücündeki ve prototip aşamasına getirilip tüm testleri tamamlanan motorun tasarımından kullanılan tüm parçalarına kadar %100 yerli olarak geliştirilmiş. Seri üretime hazır olduğu belirtilen motor, TÜLOMSAŞ tesislerinde haftada bir adet üretilebilecek seviyeye de getirilmiş. Hatta ihtiyaca göre 3 günde bir adet üretilebileceğinin de altı çiziliyor. 

Hızlı trenler için umut vadeden gelişme: yerli üretim motor
 

6 silindirli motor, 700 kilowatt gücünde. Çeşitli yerli teknoloji projelerine entegre edilebilmesi düşünülen motorun özellikle savunma sanayi projelerinde bir misyon da üstlenebileceğinden bahsediliyor. Ulaşılan sonuç her ne olursa olsun bu tür çalışmaların yapılması gelecek adına son derece önemli. Dileriz Altay Tankı başta olmak üzere diğer birçok projede ihtiyaç duyulan güç ve aktarma organları temini Türk mühendislerinin ve işçilerinin çalışmaları ile gerçeğe dönüşebilir. Bilindiği üzere TÜLOMSAŞ, Van Gölü tren feribotları için dizel jeneratör seti üretimini de gerçekleştirmişti.


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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
Bakan biraz daha bakarsa makinanın ne işe yaradığını çözecek inşallah.
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DH Misafiri 2 yıl
Aslında bu yeni bir trend. Kaynağı Amerika. Dizel elektrikli lokomotiflere 1 tane büyük yerine 3 adet daha küçük dizel motorlu jeneratör takılarak ile elektrik üretiliyor. Tren yükte iken 3 motorda çalışıyor. Diğer durumlarda 2 yada 1 motor çalışıyor. Bilgisayar kontrollü bir güç dağıtıcı 3 jeneratörün çalışmasını senkronize ediyor. Böylece ciddi bir yakıt tasarufu sağlanıyor. Motor boyutu küçüldüğü için bakımı, değişimi çok daha rahat oluyor.
Sanırım TCDD bu tip modernizasyona gidecek trenlerinde bu sebeble bu tip motora meyledilmiş. ifade edilen yakıt tasarrufu yüzde 25 ler düzeyindeymiş. Ciddi bir tasarruf miktarıdır bu. Ayrıca eski tiplerde motor bozulduğunda trende hareketsiz kalıyordu. Bunda 3 motorda bozulmadığı sürece tren hareketine devam edebiliyor.
Aslında bu yeni bir trend. Kaynağı Amerika. Dizel elektrikli lokomotiflere 1 tane büyük yerine 3 adet daha küçük dizel motorlu jeneratör takılarak ile elektrik ...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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shunter 2 yıl join4freee
join4freee
850 beygirlik bırak hızlıyı, tek başına normal trene bile yetmez o motor.
Ayrıca siz hiç mazotlu hızlı tren gördünüz mü?
Birileri bizlerle kafa bulmaya çalışıyor herhalde...

O motor elektrik motorlarının çalışması için kullanılır lokomotiflerde gücü dingillere cer(elektrik) motorları verir.
join4freee850 beygirlik bırak hızlıyı, tek başına normal trene bile yetmez o motor.Ayrıca siz hiç mazotlu hızlı tren gördünüz mü?Bir...
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4 Yanıt Yanıtla +57
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Dr. eneox 2 yıl
seçime bir gün kala ışık hızına ulaşmazsak bende bişi bilmiyorum
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tutankenshta 2 yıl
hızlı trenleri gibi trenin motoruda çakma çıktı ya...
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murat204 2 yıl
Hayvan ve buğday hatta saman ithal eden ülke "yerli motor" üretiyor böyle zamanlarda nedense...
Hayır yani; sanayi devrimi mi yaptık bir anda...
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0z0z 2 yıl
Yahu
Yıllardır eskişehir lokomotif ve vagon fabrikasında zaten yerli olarak üretiliyordu herşey
2000 li yıllarda üretime bilinmeyen nedenden ara verilmişti
Bunların hiçbirisi yeni değil
Biraz araştırınız
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erco35coast 2 yıl
en azından cebe girmesindense somut bir motor üretilmiş. üretilmeseydi birilerinin cebine girecekti.



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MMistanbul 2 yıl
Sıkın dişinizi 17 Nisana az kaldı, bu tip haberler bir sonraki seçime kadar olmayacaktır.
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shifisitert 2 yıl
Ne zman sandık basına gitsek yerlı oto, yerlı ucak , yerlı helıkopter şimdi de yerlı hızlı tren motoru. Sırada yerlı uzay mekıgı var galiba :D Artık yemıyoruz
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duzah 2 yıl
Haberde malesef bilgi gırla eksik. Buyrun resmi siteye;
tulomsas.com.tr/...
En altta şunlar yazıyor:
"· Güç ve özellik olarak ülkemizin ilk Milli motorudur.
· Şirketimizin katıldığı “Denizcilik Günleri” etkinliğinde yoğun olarak sorulmuş olan küçük motor konseptini karşılayabilecektir.
· Demiryolu manevra lokomotiflerinde kullanılacaktır,
· Tank motoru gibi savunma sanayi projeleri için de bir sinerji oluşturacaktır.
· Enerji sektöründe jeneratör seti olarak kullanılabilecektir. "
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Feel The Difference 2 yıl
Gün geçmiyor ki yeni bir yerli motor üretilmesin nisana kadar ha gayret
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saturday1 2 yıl
Hayırlı olsun.
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tülomsaş, türkiye lokomotif ve motor sanayi a.ş. ve
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