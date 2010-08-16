Hızlı veri transferi, şık tasarım: Lacie Network Space

Lacie'nin Türkiye distribütörü DataStar, özellikle kurumlara yönelik bir harici disk olan Lacie Network Space'i pazara sundu. Parlak siyah şık kasası ile dikkat çeken ürün hem PC hem Macintosh uyumlu.

Lacie'nin Türkiye distribütörü DataStar, kurumlara yönelik yeni bir harici diski duyurdu. Lacie Network Space model harici disk hem PC hem Mac uyumlu ve şık bir tasarıma sahip. 2 TB depolama kapasitesi bulunan üründe büyük dosyaların transfer edilmesinde kullanılan güvenli ve hızlı bir paylaşım sistemi olan Torrent kullanılıyor.

Lacie'nin diğer ürünlerinde olduğu gibi Network Space de şık bir tasarıma sahip. Parlak siyah kasası olan ürün, 0,95 kg ağırlığında. Masa üstünde az yer kaplayan boyutuna (11,7 x 19,3 x 4,5 cm) karşın yüksek depolama özellikleri ile kurumların gereksinimlerine uygun olan ürün, Gigabit Ethernet hızını destekliyor. USB 2.0 uyumlu olan Lacie Network Space'in Media Server özelliği de bulunuyor.

299 USD+KDV fiyatla satışa sunulan ürünün bazı özellikleri şöyle:

Lacie Network Space

2 TB depolama kapasitesi 2 Gigabit Ethernet USB 2.0 Media Server Torrent download 11,7 x 19,3 x 4,5 cm boyutlarında 0,95 kg ağırlığında Apple MacOS X 10.4, MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista/XP/7, Apple MacOS X 10.5 işletim sistemleri ile uyumlu Fiyat: 299 USD+KDV

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