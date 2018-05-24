Honda, uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor

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Dünya genelinde pek çok üretici elektrikliye geçiş sürecine hız vermiş durumda. Ancak bazı markaların bu süreçte rakiplerinin biraz gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Honda’yı da bu geriden gelen üreticiler arasına dahil edebiliriz. Ancak son gelen haberlere göre Japon üretici uygun fiyatlı kompakt bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor.

Nikkei’nin haberine göre Honda, Fit modelini baz alacak kompakt elektrikli aracın üretimi için Çin’in en büyük batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL) ile işbirliği içerisine girdi. Böylece elektrikli araç geliştirmek için CATL ile anlaşma yapan Nissan-Renault, NEVS ve Apple gibi şirketlerin arasına katılmış oldu.

Yapılan habere göre iki şirketin ortak çalışmasının ürünü olacak araç Honda Fit (Jazz) modelini baz alacak. Uygun fiyatlı olması hedeflenen aracın 18 bin dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor. Fiyatıyla orantılı olarak küçük bir bataryaya sahip olacak aracın tek şarjla gideceği mesafe 300 km olacak. Ancak bu mesafenin hangi standarda göre hesaplandığı henüz bilinmiyor.

Honda’nın uygun fiyatlı ve kompakt elektrikli aracının 2020 yılında üretim bandına çıkacağı söyleniyor. Global ölçekte satışa çıkacak araçtan ilk etapta yıllık olarak 100 bin adet üretilmesi planlanıyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Honda-to-tie-up-with-world-s-largest-battery-maker-in-China