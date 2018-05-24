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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor

Nikkei tarafından yapılan habere göre Honda, uygun fiyatlı ve kompakt bir elektrikli araç üretmek için Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL ile anlaştı. Üretime 2020 yılında başlanması bekleniyor.
12 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda, uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor
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Dünya genelinde pek çok üretici elektrikliye geçiş sürecine hız vermiş durumda. Ancak bazı markaların bu süreçte rakiplerinin biraz gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Honda’yı da bu geriden gelen üreticiler arasına dahil edebiliriz. Ancak son gelen haberlere göre Japon üretici uygun fiyatlı kompakt bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor.

Nikkei’nin haberine göre Honda, Fit modelini baz alacak kompakt elektrikli aracın üretimi için Çin’in en büyük batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL) ile işbirliği içerisine girdi. Böylece elektrikli araç geliştirmek için CATL ile anlaşma yapan Nissan-Renault, NEVS ve Apple gibi şirketlerin arasına katılmış oldu.

Yapılan habere göre iki şirketin ortak çalışmasının ürünü olacak araç Honda Fit (Jazz) modelini baz alacak. Uygun fiyatlı olması hedeflenen aracın 18 bin dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor. Fiyatıyla orantılı olarak küçük bir bataryaya sahip olacak aracın tek şarjla gideceği mesafe 300 km olacak. Ancak bu mesafenin hangi standarda göre hesaplandığı henüz bilinmiyor.

Honda’nın uygun fiyatlı ve kompakt elektrikli aracının 2020 yılında üretim bandına çıkacağı söyleniyor. Global ölçekte satışa çıkacak araçtan ilk etapta yıllık olarak 100 bin adet üretilmesi planlanıyor.


https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Honda-to-tie-up-with-world-s-largest-battery-maker-in-China Yorum Yaz
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Ceqa 12 ay en beğenilen
Adamların uygunu 18 bin dolar bizde oldu mu sana 90 bin tl bide üstüne ÖTVsi KDvsi derken 210 bin tl falan olur uygunmuş kardeş bizi bu duruma düşürenler ve onlara oy verenlere hakkımı helal etmiyorum
Adamların uygunu 18 bin dolar bizde oldu mu sana 90 bin tl bide üstüne ÖTVsi KDvsi derken 210 bin tl falan olur uygunmuş kardeş bizi bu duruma düşürenler ve on...
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LeonEyes 12 ay
evet çok uygun tr ye gelişi 46546464546546546 bin tl
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Ceqa 12 ay en beğenilen
Adamların uygunu 18 bin dolar bizde oldu mu sana 90 bin tl bide üstüne ÖTVsi KDvsi derken 210 bin tl falan olur uygunmuş kardeş bizi bu duruma düşürenler ve onlara oy verenlere hakkımı helal etmiyorum
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bulentcandan 12 ay
NEVS, şu bizim Saab'ın platform haklarını satın aldığımız Çinli firma değil miydi? Adamlar elektrikli araç konusunda almış yürümüş, biz hala yerimizde sayıyoruz.
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MÜŞAVİR 12 ay
Sonuçta NEVS de aynı akibete uğradı ve iflas etti, operasyonları durdu. Üretim ve satış olmayınca gelir kalmadı, son çare olarak eldekileri elden çıkarmaya başladılar. Alacakların kapıya üşüştüğü için NEVS, kendisini kurtarmak için son çare Hintli Mahindra’nın kapısını çaldı ancak isim hakkı ve markası olmayan bir işe girmeyi kabul etmediler. Çinli NEVS için tam tüm ümitlerin bitti denildiği anda imdada Türkiye yetişti. Çinli NEVS firması Türkiye ile yaptığı anlaşmayı büyük bir gizlilik içinde saklarken, eylül ayında basın bülteni ile 231 milyon İsveç kronu (27.8 milyon dolar) ödeme yaptıklarını ve borçlarının kalmadığını açıkladı. Türkiye’den ilk etapta alınan 40 milyon dolar ‘can suyu’ olmuştu. TÜBİTAK ile yapılan anlaşmanın kendilerine sağladığı destekle bir kez daha Çinli yatırımcılara dönen NEVS firması, Çin’de NV markasıyla üretim yapacağı fabrikanının temellerini atarak artık yoluna adeta Saab’sız devam edebileceğini ve Çin’in elektrikli milli otomobilini yapacağını duyurdu.
Kaynak: t24.com.tr/...
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