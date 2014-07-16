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Honda'nın yeni Asimo robotu Avrupa'da görücüye çıkartıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Honda'nın yeni Asimo robotu Avrupa'da görücüye çıkartıldı
2000 yılında bu yana geliştirilen dünyanın en meşhur insansı robotu Asimo, yeni versiyonuyla Avrupa merkezli olarak görücüye çıkartıldı.
Honda'nın üzerinde büyük çalışmalar yürüttüğü yeni Asimo, yerine geldiği versiyona oranla çok daha gelişmiş özellikler sunuyor. Çevresini algılayarak otomatik olarak tepki verebilen ve insanlara çarpmadan rahatlıkla yürüyebilen Asimo, bir şişeyi açarak su doldurma gibi işlemleri hızlıca yerine getirebiliyor, eskiye oranla daha hızlı (Saatte 9 km) koşabiliyor, merdivenlerden iniş / çıkış işlemini daha yumuşak şekilde yerine getirebiliyor ve dengesini kurarak zıplayabiliyor. Artık çevrede konuşan kişilerin yüzleri ve seslerini aynı anda konuşuyorlar olsa dahi algılayabilen insansı robot, çok parmaklı yeni elleriyle de gelişmiş bir kontrol ortaya koyabiliyor. Honda Asimo yanında aynı zamanda detaylarına burada değindiğimiz kişisel hareket cihazı UNI-CUB'un beta sürümünü de gözler önüne seriyor.
Pratik kullanımda insanların hayatlarını kolaylaştırması hedeflenen Honda'nın yeni Asimo robotu ve UNI-CUB aracının tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.hondanews.eu/pt/corporatenewsdetail/?id=4149 Yorum Yaz
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thal1on 5 yıl en beğenilen
Bu arkadaşın eski sürümlerinden biri merdivenden çıkarken yuvarlanmıştı, mühendis ekibi apar topar kaldırmıştı garibanı. Hey gidi...
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SteveMeade 5 yıl
V-Tec mi
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Marquis-de-Sade` 5 yıl
Neden Japonya'da doğmadık ki arkadaş , bir ırk her alanda bu kadar mı teknoloji ve kalite üretebilir.
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brkpskl 5 yıl
bknz: Rosie (jetgiller)
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aemin 5 yıl
İnsanoğlu binlerce yıllık bilgi birikimiyle insana benzeyebilen insanın hareketlerini sadece taklid de olsa yapabilen bir robot üretmeyi başarıyor, burada bir akıllı tasarım var ve o tasarımı oluşturan da bu robotun mühendisleri, insan bu tarz gelişmeleri görünce bir yaratıcının olduğunu çok daha iyi anlıyor, zira o kadar mükemmel bir sistemimiz var ki bu sistemin tesadüfen doğal seçilimle açıklanamayacağı aşikar, gözümüzden kulağımıza sinir sistemimize hatta kaşımızın bile tasarlandığı kulağımızın üzerinde değil de gözümüzün hassaslığına binaen orada bulunması ihtiyacı, bir yüce güç tarafından tasarım deliline her geçen an her bilimsel faaliyet insanı daha da yakınlaştırmakta.
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Zenci Forvet 5 yıl
Adamlar robot yapar biz daha eğitim sistemini düzeltemeyiz. Hayranım adamların eğitimine ve teknolojisine.
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Berk 5 yıl
yakın gelecekte zaten yapay zekayı iyice geliştirdiklerinde herşey çok daha hızlanacak bu robotlarda..
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zx6r 5 yıl
Ülkemizi yönetenlerin robot kadar beyinleri olmadığı için şuan ağzımız açık bakıyoruz. Yarın öbür gün füzeye atlayıp aya çıkarsa hiç şaşırmayın..

Biz hala paralel devlet, balyoz, pensilvanya, yalan, dolan, iftira gibi kelimelerle kendini ifade edenlerin peşinden gidelim daha çok robot görürüz böyle.. Asıl robot biziz kimse farkında değil.. (anlayana..)
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kasvaaugur 5 yıl
En yakın zamanda donanımhaberden asimo incelemesi bekliyoruz.şarzı kaçgün gidiyor gözü kaçmegapiksel getir götür işleri yapabiliyormu vs vs..
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dugers 5 yıl
Bknz Kardeş Payı karakulli v3.8
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dugers 5 yıl
Bknz Kardeş Payı karakulli v3.8
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Makaroncu 5 yıl
Yaygınlaşsın da bi cok güzel olucak
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CiGaHaGi 5 yıl
Türkiye de olsa;İlk küfürü ögretirdik
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Guest-334F3CF19 5 yıl
UNI-CUB daha da geliştirilmeli diye düşünüyorum.
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ardarda45 5 yıl



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