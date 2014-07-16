Honda'nın yeni Asimo robotu Avrupa'da görücüye çıkartıldı

Haber Editörü
2000 yılında bu yana geliştirilen dünyanın en meşhur insansı robotu Asimo, yeni versiyonuyla Avrupa merkezli olarak görücüye çıkartıldı.
Honda'nın üzerinde büyük çalışmalar yürüttüğü yeni Asimo, yerine geldiği versiyona oranla çok daha gelişmiş özellikler sunuyor. Çevresini algılayarak otomatik olarak tepki verebilen ve insanlara çarpmadan rahatlıkla yürüyebilen Asimo, bir şişeyi açarak su doldurma gibi işlemleri hızlıca yerine getirebiliyor, eskiye oranla daha hızlı (Saatte 9 km) koşabiliyor, merdivenlerden iniş / çıkış işlemini daha yumuşak şekilde yerine getirebiliyor ve dengesini kurarak zıplayabiliyor. Artık çevrede konuşan kişilerin yüzleri ve seslerini aynı anda konuşuyorlar olsa dahi algılayabilen insansı robot, çok parmaklı yeni elleriyle de gelişmiş bir kontrol ortaya koyabiliyor. Honda Asimo yanında aynı zamanda detaylarına burada değindiğimiz kişisel hareket cihazı UNI-CUB'un beta sürümünü de gözler önüne seriyor.
Pratik kullanımda insanların hayatlarını kolaylaştırması hedeflenen Honda'nın yeni Asimo robotu ve UNI-CUB aracının tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.hondanews.eu/pt/corporatenewsdetail/?id=4149 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz hala paralel devlet, balyoz, pensilvanya, yalan, dolan, iftira gibi kelimelerle kendini ifade edenlerin peşinden gidelim daha çok robot görürüz böyle.. Asıl robot biziz kimse farkında değil.. (anlayana..)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1758 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, honda ve robot