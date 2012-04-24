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Huawei, 2011 yılı boyunca 20 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi

7 yıl
7,1b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin'in büyük yükselişe geçen markası Huawei, 2011 yılı genel durumunu bizlerle paylaştı. Huawei cephesinden gelen bilgilere göre firma, 2011 yılı boyunca 55 milyon civarında mobil telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş. Sevkiyatların 20 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor.
Akıllı telefon satışlarının, 2010 yılı göz önünde tutulduğunda %500'lere varan oranda artış sergilediği dile getiriliyor. Bu yıl Ascend P1, Ascend P1 S, Ascend D1 ve Ascend D Quad gibi iddialı modelleriyle karşımıza çıkacak olan Huawei, 2012 yılı akıllı telefon satış tahminini 60 milyona kadar yükseltmiş durumda.

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wRei 7 yıl en beğenilen
Huawei'yi baya beğeniyorum zaten. İdeos X5'e yetişememiştim çok üzülmüştüm. Xperia S almamış olsam kuzenimle birlikte Honor'u sabırsızlıkla bekliyor olurdum ama almayacak olsamda merak ediyorum. Huawei böyle devam ederse baya gelişir bir kaç yıla adamlar android'le oynamadan direk koyuyorlar kernel kodlarını paylaşıyorlar doğru olanda bu android açık kaynak kodlu bir sistemdir kullanıcıların geliştirmesine sunulması lazım huawei bunu yapıyor ve böyle devam ederse android piyasasında daha çok iş yapar ve kazanır. Adamlar fiyat performans telefonu yapıyorlar.

Edit: Resimdeki telefonun modelini öğrendim.
Huawei'yi baya beğeniyorum zaten. İdeos X5'e yetişememiştim çok üzülmüştüm. Xperia S almamış olsam kuzenimle birlikte Honor'u sabırsızlıkla bekliyor olurdum...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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E_Aydin35 7 yıl
Huawei, kendi adına yapılan işlerde gösterilecek ender şirketlerden, bağımsız ve özgür olan bir şirket, %500 ha? :) Dudak uçuklatan bir artış heleki günümüzde..:) Bence sonuna kadar hakediyor emeklerine ehr an biz şahit olduk..
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ec38 7 yıl
ideos alacam yakın zamanda diyordum sıfır bulamadım iyimi?? sıkı satmış adamlar
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ComputerScientist 7 yıl
9 aydir ideosx5 kullaniyorum hic bi sorun yok servisin kvk olmasi cabasi
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alpa07 7 yıl
Kullanıcı dostu servis çalışanı dostu.Biraz daha sorunsuz telefon yapsalar iyi olur
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bingbang 7 yıl
Hadi ascend d quad gözümüz yollarda kaldı.
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necros76 7 yıl
bu tel turkıyeye gelsın almayı düşünüyorum
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mysterious8 7 yıl
Bir Samsung değil
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wRei 7 yıl en beğenilen
Huawei'yi baya beğeniyorum zaten. İdeos X5'e yetişememiştim çok üzülmüştüm. Xperia S almamış olsam kuzenimle birlikte Honor'u sabırsızlıkla bekliyor olurdum ama almayacak olsamda merak ediyorum. Huawei böyle devam ederse baya gelişir bir kaç yıla adamlar android'le oynamadan direk koyuyorlar kernel kodlarını paylaşıyorlar doğru olanda bu android açık kaynak kodlu bir sistemdir kullanıcıların geliştirmesine sunulması lazım huawei bunu yapıyor ve böyle devam ederse android piyasasında daha çok iş yapar ve kazanır. Adamlar fiyat performans telefonu yapıyorlar.

Edit: Resimdeki telefonun modelini öğrendim.
1 Yanıt Yanıtla +4
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..Knight.. 7 yıl wRei
wRei

Huawei'yi baya beğeniyorum zaten. İdeos X5'e yetişememiştim çok üzülmüştüm. Xperia S almamış olsam kuzenimle birlikte Honor'u sabırsızlıkla bekliyor olurdum ama almayacak olsamda merak ediyorum. Huawei böyle devam ederse baya gelişir bir kaç yıla adamlar android'le oynamadan direk koyuyorlar kernel kodlarını paylaşıyorlar doğru olanda bu android açık kaynak kodlu bir sistemdir kullanıcıların geliştirmesine sunulması lazım huawei bunu yapıyor ve böyle devam ederse android piyasasında daha çok iş yapar ve kazanır. Adamlar fiyat performans telefonu yapıyorlar.

Edit: Resimdeki telefonun modelini öğrendim.

Sorunuzu şimdi cevaplandıracaktım ki öğrenmişsiniz. Yine de merak edenler için yazayım. Görseldeki telefon dört çekirdekli işlemciye sahip Huawei Ascend D Quad.
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