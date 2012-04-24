Huawei, 2011 yılı boyunca 20 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi

Çin'in büyük yükselişe geçen markası Huawei, 2011 yılı genel durumunu bizlerle paylaştı. Huawei cephesinden gelen bilgilere göre firma, 2011 yılı boyunca 55 milyon civarında mobil telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş. Sevkiyatların 20 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor.



Akıllı telefon satışlarının, 2010 yılı göz önünde tutulduğunda %500'lere varan oranda artış sergilediği dile getiriliyor. Bu yıl Ascend P1, Ascend P1 S, Ascend D1 ve Ascend D Quad gibi iddialı modelleriyle karşımıza çıkacak olan Huawei, 2012 yılı akıllı telefon satış tahminini 60 milyona kadar yükseltmiş durumda.

