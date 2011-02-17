Huawei, Akıllı Cihazları İçeren Geniş Ürün Portföyü ile Mobile World Congress 2011’e Damgasını Vurdu!

Dünyanın dört bir yanındaki operatörlere yeni nesil telekomünikasyon ağı çözümleri sunan dünya lideri Huawei, 14-17 Şubat 2011 tarihlerinde Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress) en yeni Android tabanlı akıllı cihazlarını içeren geniş ürün portföyünü tanıttı.

Huawei IDEOS™ X3 Akıllı Telefon: İnce, modern tasarımlı ve son derece şık

Huawei’nin ilk kez tanıttığı Android 2.3 işletim sistemine sahip, akıllı telefonu Huawei IDEOS™ X3, şıklığı ile Tam Boyutta Gör dikkatleri üzerine toplarken, yüksek performanslı yazılımıyla kullanıcıların iletişim ve sosyal ağ faaliyetlerini daha etkin bir biçimde yönetmelerine yardımcı oluyor. İnce bir dış gövdeye sahip olan Huawei IDEOS X3, 3.2 inç kapasitif HVGA dokunmatik ekranı ve 3.2 megapiksel kamerasının yanı sıra, Android işletim sistemi için özel Huawei Handset Over-the-Air ve Online Upgrade (HOTA) çözümlerini bir arada sunuyor.

Android tabanlı Akıllı Telefon, “HOTA” özelliği sayesinde kullanıcılara kolay ve hızlı bir şekilde işletim sistemi güncelleme imkânı sunuyor. Piyasadaki 3.2 inç ekran cihazların en incesi olma ünvanına sahip IDEOS X3 akıllı telefon kolay kullanımı, gelişmiş kullanıcı ara yüzü ve Android 2.3 Gingerbread platformu üzerinde çalışmasıyla fark yaratıyor.

Huawei IDEOS X3 ile birlikte kullanıcıların bilgilerini kolayca yönetmesini ve farklı iletişim kanallarını sorunsuz bir şekilde senkronize etmesini sağlayan uygulamalar, standart olarak sunuluyor.

Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde ayrıca kullanıcıları hareket halindeyken yüksek hızlı internete bağlayan plug-and play özelliğe sahip veri kartı Huawei HiLink ve mevcut bağlantılar arasından en uygun yüksek hızlı bağlantıyı otomatik olarak seçen akıllı bir cihaz olan Huawei Mobile WiFi Smart Pro kablosuz modemi de ilk kez kullanıcılarına sundu.

Tam Boyutta Gör Şıklık ve taşınabilirliği bir arada sunan, yeni nesil Android tabanlı 7 inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip HD tablet PC; Huawei IDEOS™ S7 Slim’in de tanıtımını Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştiren Huawei, bu yeni ürünleriyle de büyük ilgi topladı. Quallcom Snapdragon 1Ghz işlemciye sahip IDEOS™ S7 Slim Android 2.2 platform, 3G ve Wifi bağlantı özelliği, flash desteği, multi-touch özelliği veinceliği ile de dikkat çekiyor.

Huawei Pazarlama Kurulu Başkanı Victor Xu, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda; “IDEOS serisi ve en yeni taşınabilir geniş bant çözümlerimiz, kullanıcılara kablosuz bağlantı teknolojileriyle entegre edilmiş taşınabilirlik deneyimi sunuyor. Huawei, 2011’de de tüketicilere uygun fiyatlı, akıllı ve taşınabilir ürünler ve çözümler sunmada öncü rolü üstlenmeye devam edecek” dedi.

Piyasaya çıkış

Huawei IDEOS™ X3, Japonya’da 2011’in ilkbaharında SOFTBANK MOBILE Corp. tarafından piyasaya çıkarılacak.

Huawei IDEOS™ S7 Slim, Nisan 2011’de piyasaya çıkacak.

Huawei HiLink, Avrupa’da 2011’in ikinci çeyreğinde piyasada bulunabilecek.

Huawei Mobile WiFi Smartpro, 2011’in ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacak.

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