Huawei Ascend Mate 2 video ön inceleme "Çinlilerin dev telefonu iddialı döndü"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinde Huawei, Asend Mate 2 isimli yeni nesil dev telefonunu resmen tanıttı. 4050 mAh kapasiteli pili ile diğer telefonları da şarj edebilen telefon, dört çekirdekli yeni işlemcisi, yenilenen ön ve arka kamerası, yazılım tarafındaki yenilikleri ve tasarım çizgileri ile dikkat çekiyor. Las Vegas'ta hazırladığımız bu videomuzda, Huawei Ascend Mate 2'yi mercek altına alıyoruz.
Paylaş Tweetle
Orta seviye donanım
Uzun pil ömrü
Dev ekran
Çoğu kişi Htc One Max'in pil ömrünü beğeniyordu bide tasarımını ama fiyatı 2229 TL olduğu
için çoğu kişi uzak durmuştur diye düşünüyorum.
Mate 2 bu isteklerin çoğunu yerine getirir diye düşünüyorum hatta fazlasını ve uygun fiyattan çıkacağı kesin.
Buda demek oluyor ki One Max alamayan çoğu kişi Mate 2 alır.
Özet:Htc için çanlar çalmaya başladı Haber kilitlenebilir editör banlanabilir donanımhaber serverları ateşe verilebilir Htc batabilir