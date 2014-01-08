Huawei Ascend Mate 2 video ön inceleme "Çinlilerin dev telefonu iddialı döndü"

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinde Huawei, Asend Mate 2 isimli yeni nesil dev telefonunu resmen tanıttı. 4050 mAh kapasiteli pili ile diğer telefonları da şarj edebilen telefon, dört çekirdekli yeni işlemcisi, yenilenen ön ve arka kamerası, yazılım tarafındaki yenilikleri ve tasarım çizgileri ile dikkat çekiyor. Las Vegas'ta hazırladığımız bu videomuzda, Huawei Ascend Mate 2'yi mercek altına alıyoruz.

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