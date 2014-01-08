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Huawei Ascend Mate 2 video ön inceleme "Çinlilerin dev telefonu iddialı döndü"

5 yıl
15,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinde Huawei, Asend Mate 2 isimli yeni nesil dev telefonunu resmen tanıttı. 4050 mAh kapasiteli pili ile diğer telefonları da şarj edebilen telefon, dört çekirdekli yeni işlemcisi, yenilenen ön ve arka kamerası, yazılım tarafındaki yenilikleri ve tasarım çizgileri ile dikkat çekiyor. Las Vegas'ta hazırladığımız bu videomuzda, Huawei Ascend Mate 2'yi mercek altına alıyoruz.
 

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forever58 5 yıl en beğenilen
Ben forumaa kayıt olduğum seneler 2009-2010 ozamanlar hep pc ile alakalı şeyler paylaşılırdı teknoloji hakkında hiçbişey bilmezdim ekran kartı,işlemci videolarını izleye izleye olayı kapmıştım. Şuan ise DH mobil teknolojiler üzerine sürekli video hazırlıyor mobil tenolojier hakkında oldukça bilgim oldu ama Şimdiki Yeni Ekran kartlarının yeni isimlerini bile bilmez oldum . Hangi Teknoloji popüler olursa DH ona yogunlaşıyor Benim bundan anladığım ise üzülerek para nerdeyse DH orda.
Ben forumaa kayıt olduğum seneler 2009-2010 ozamanlar hep pc ile alakalı şeyler paylaşılırdı teknoloji hakkında hiçbişey bilmezdim ekran kartı,işlemci videoları...
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2 Yanıt Yanıtla +49
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Hi Guy 5 yıl
Tam Htc One Max rakibi bir telefon olmuş nedenmi?
Orta seviye donanım
Uzun pil ömrü
Dev ekran

Çoğu kişi Htc One Max'in pil ömrünü beğeniyordu bide tasarımını ama fiyatı 2229 TL olduğu
için
çoğu kişi uzak durmuştur diye düşünüyorum.

Mate 2 bu isteklerin çoğunu yerine getirir diye düşünüyorum hatta fazlasını ve uygun fiyattan çıkacağı kesin.
Buda demek oluyor ki One Max alamayan çoğu kişi Mate 2 alır.

Özet:Htc için çanlar çalmaya başladı
Haber kilitlenebilir editör banlanabilir donanımhaber serverları ateşe verilebilir Htc batabilir


Tam Htc One Max rakibi bir telefon olmuş nedenmi?Orta seviye donanımUzun pil ömrüDev ekranÇoğu kişi Htc One Max'in pil ömrünü beğeni...
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NightHunterTR 5 yıl
honor 3x ne oldu ya Türkiye'ye gelecek mi acaba
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1 Avatar
hdhancom 4 yıl
Niye gelmiyor acaba ülkemize...
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ONIONBUD 4 yıl
up tabiiki de ..Niye hala telefondan ses yok diye sorulmuş iki ay önce ..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huawei bomba gibi geliyor
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starkan 5 yıl
telefondan haberi olan var mı? ne zaman gelecek?
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TearsForFears 5 yıl
Donanım incelemesi yapacaklarına telefon incelesinler daha iyi.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Çok güzel olmuş.Diğer Çinli firmalarıda bu ülkeye yönlendirirse güzel olur uygun fiyatlı yüksek performanslı telefon beklentisi içindeyim.
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furkanertas 5 yıl
philips w626 root atan kardeşlerim yardım edin lütfen...
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ensaronline 5 yıl
güzelde 6" be kardeşim borumu evet boru :)
ayrıca bişey merak ettim evet 4000 mah çok iyi bi değer ama
bi sony,samsung pili ile aynı üretim teknolojisine sahip mi?
örneğin bi tablet alıyosunuz Asus 8 saat gidiyo
aynı değere sahip bi tablet alıyosunuz dark vs. 3saat oluyor
bu ayrıntının incelenmesi lazım
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furkanertas 5 yıl
konu mobil abi sorayım dedim : philips maduru olaraktan w626 modeline nasıl root atarız abi kafayı yemeden şu iş hallolurmu ? :(
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Fx_57,5 5 yıl
kimisi DH yi hayır kurumu sanıyor heralde tabiki maddi kaygıları olacak.
teknoloji hangi alana kayıyorsa tüketicilerin,bizlerin ilgisi de o yöne kayıyor.
bir teknoloji portalında da zamana ayak uydurmak kadar doğal birşeyde yok.
dh nin grafiği çıkartılsa mobil cihazların popüler olmasıyla sitenin de popüler olması tahminimce aynı orantıda büyümüştür.tabi yanılıyorda olabilirim.
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-mehmet- 5 yıl
o değilde honor 3c den haber var mı ? Gitmişken sorsanız birilerine.
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adam olun 5 yıl
keline zoom yapsaydın kemaranın kalitesini anlardık :D
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Miyamoto Musashi 5 yıl
başarılı olmuş.
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Erzsa 5 yıl
Şuanda elimde Mate var süper cihaz 890 TL Ye böyle cihaz bulamazsınız sürekli kullanımda 2 gün şarjı gidiyor boyutu büyük düşünmeyin cebe sığıyor ilk başta çok büyük geliyordu şimdi ise gayet normal 4.3" lik cihaz görünce bunu nasıl kullanıyorlar demeye başladım şiddetle tavsiye ederim
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mav1li 5 yıl
Başka telefonu şarj etme özelliği dünyada tek değil. Lenovo P780de de var.
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