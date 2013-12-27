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Huawei Ascend Mate 2'nin fırçalanmış metal çerçevesi göründü

5 yıl
1,4b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend Mate 2'nin fırçalanmış metal çerçevesi göründü
Huawei'nin şu anda en büyük akıllı telefonu ünvanını koruyan 6.1 inçlik Ascend Mate, önümüzdeki yıl yerini devam modeline bırakmaya hazırlanıyor. 

Ascend Mate 2 adını alacak olan yeni modelin bazı görselleri Çin haberleşme komisyonu onayından geçerken ortaya çıkmıştı. Bugün ise modelin çerçevesini net bir şekilde ortaya koyan görseller yayınlandı.

Huawei Ascend Mate ile birarada görülen modelin çerçevesinin fırçalanmış metal alaşımdan üretildiği anlaşılıyor. Bu da Huawei'nin modele biraz daha premium bir hava katmak istediğini gösteriyor. 

Huawei Ascend Mate 2 elimizdeki bilgilere göre Ascend Mate modelinden işlemci ve kamera haricinde donanım açısından farklılık içermiyor. Huawei'nin ilk modele güç veren K3V2 yongaseti yeni modelde yerini Kirin 910 yongasetine bırakıyor. 

Kirin 910 yongaseti yine 4 Cortex-A9 çekirdeğine saihpken, 28nm fabrikasyon süreci sayesinde daha iyi performansı daha az enerji tüketimi ile sunuyor. Yongasetinde yer alan Mali-450 grafik birimi ise akıcı bir oyun deneyimi vaad ediyor. Huawei, Ascend Mate 2 modelinin ilk modele göre aynı enerji tüketiminde yüzde 40-50 civarında daha fazla performans gösterdiğini belirtiyor. 

Ascend Mate 2 modelinde 6.1 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özelliklerin mevcut olduğu belirtiliyor. Modelin muhtemel tanıtım tarihi ise gelecek yılın ilk ayları. 
Huawei Ascend Mate 2'nin fırçalanmış metal çerçevesi göründü


http://www.phonearena.com/news/New-snaps-of-the-6.1-inch-Huawei-Ascend-Mate-2-phablet-suggest-a-brushed-metal-frame_id50742#2- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
depeche35 5 yıl en beğenilen
honor 3c türkiyede na zaman satışta ?
Asıl merak edilen budur !
2 Yanıt Yanıtla +7
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qazrfv 5 yıl

Hi Guy
İnşallah metal olmaz plastik olsun
metal telefon saçmalıktır

metal telefon ağırdır

metal telefon=[>:]

Ascend p6 metal 120gr
Galaxy s4 plastik 130gr
Metal telefon sağlamlık hissi verir ve daha şıktır.
Hi Guyİnşallah metal olmaz plastik olsunmetal telefon saçmalıktırmetal telefon ağırdırmetal tele...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Gladiotürk 5 yıl
Huawei atakta bu ara
Yanıtla +4
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1 Avatar
uguroz76 5 yıl
Huawei p6 3milyon, lg g2 2milyon satış yapmış. Honor x ve c bu satışları katlar. Tek sorun markanın Tr. ye yeterince önem vermemesi. Tr. satışları dünya pazarında çok önemli yer tutmayabilir ama yinede yok sayılmamalı. P6 almak isteyip bulamayan çok insan oldu. Şimdide merakla honor serisi bekleniyor. Phablet ihtiyacı olana Ascend Mate 900 civarı bulunuyor, kart kampanyası vs. ile bedavadan biraz pahalıya alınır. Markanın birçok tablet ve telefonunu inceleme fırsatım oldu, samsung ve lg den fazlası var eksiği yok(fiyat hariçO)
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Hi Guy 5 yıl
İnşallah metal olmaz plastik olsun
metal telefon saçmalıktır

metal telefon ağırdır

metal telefon=[>:]
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qazrfv 5 yıl

Hi Guy
İnşallah metal olmaz plastik olsun
metal telefon saçmalıktır

metal telefon ağırdır

metal telefon=[>:]

Ascend p6 metal 120gr
Galaxy s4 plastik 130gr
Metal telefon sağlamlık hissi verir ve daha şıktır.
Yanıtla +6
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gokhanfeb 5 yıl Hi Guy
Hi Guy

İnşallah metal olmaz plastik olsun
metal telefon saçmalıktır

metal telefon ağırdır

metal telefon=[>:]

bunu, bunu alın burdan
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shadowmexo 5 yıl
Honor 3c ve 3x i bekliyoruz.
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CertificatedStaff 5 yıl
Görüntüsü güzel
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AERN 5 yıl
Güzel görünüyor.
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musa_unsal2005 5 yıl
Bu dolar kurlarıyla ucuz telefonu unutun artık. Gelecek sene psikolojik sınır diye dayattıkları şey 2500 Tl olacak.
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depeche35 5 yıl en beğenilen
honor 3c türkiyede na zaman satışta ?
Asıl merak edilen budur !
1 Yanıt Yanıtla +7
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Mugetsuga 5 yıl
Mate 2 de uygun fiyatlı gelirse ve lütfen şu Honor serisi de gelsin telefon savaşlarına Huawei ucuz yollu çözüm üretmiş olsun (özellikle ülkemizde).
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Okisht 5 yıl depeche35
depeche35

honor 3c türkiyede na zaman satışta ?
Asıl merak edilen budur !

bende asıl bu konuyu merak ediyorum. donanımhaber huawei türkiye ofisine soramaz mı bu soruyu acaba?
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kablosuzadam 5 yıl
arabadan inerken frikik verdi gibi başlık olmuş :)
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metebyr 5 yıl
adamlar 1080p bulaşmıyorlar, sonuçta 6" de bile 720p güzel keskinlik sunuyormuş demekki.
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Balawitz 5 yıl metebyr
4 inc'te 200ppi 480p ekranda pikselleri sadece gözünü ekrana yapıştırınca farkediyorsun
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Miyamoto Musashi 5 yıl
resimdeki ürünler neden hep hırpalanmış gözüküyor? Aklıma sahibinden deki ilanlar geliyor hep.
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ferrari091 5 yıl
Xperia Z Ultra kaç inç di acaba (!)
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Gladiotürk 5 yıl
Huawei atakta bu ara
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khytr89 5 yıl

ferrari091
Xperia Z Ultra kaç inç di acaba (!)

Okudugunu anlayamiyor musun :/

"Huawei'nin şu anda en büyük akıllı telefonu"

Dunyanin dememis :/
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