Huawei Ascend Mate 2'nin fırçalanmış metal çerçevesi göründü

Huawei'nin şu anda en büyük akıllı telefonu ünvanını koruyan 6.1 inçlik Ascend Mate, önümüzdeki yıl yerini devam modeline bırakmaya hazırlanıyor.





Ascend Mate 2 adını alacak olan yeni modelin bazı görselleri Çin haberleşme komisyonu onayından geçerken ortaya çıkmıştı. Bugün ise modelin çerçevesini net bir şekilde ortaya koyan görseller yayınlandı.





Huawei Ascend Mate ile birarada görülen modelin çerçevesinin fırçalanmış metal alaşımdan üretildiği anlaşılıyor. Bu da Huawei'nin modele biraz daha premium bir hava katmak istediğini gösteriyor.





Huawei Ascend Mate 2 elimizdeki bilgilere göre Ascend Mate modelinden işlemci ve kamera haricinde donanım açısından farklılık içermiyor. Huawei'nin ilk modele güç veren K3V2 yongaseti yeni modelde yerini Kirin 910 yongasetine bırakıyor.





Kirin 910 yongaseti yine 4 Cortex-A9 çekirdeğine saihpken, 28nm fabrikasyon süreci sayesinde daha iyi performansı daha az enerji tüketimi ile sunuyor. Yongasetinde yer alan Mali-450 grafik birimi ise akıcı bir oyun deneyimi vaad ediyor. Huawei, Ascend Mate 2 modelinin ilk modele göre aynı enerji tüketiminde yüzde 40-50 civarında daha fazla performans gösterdiğini belirtiyor.





Ascend Mate 2 modelinde 6.1 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özelliklerin mevcut olduğu belirtiliyor. Modelin muhtemel tanıtım tarihi ise gelecek yılın ilk ayları.





http://www.phonearena.com/news/New-snaps-of-the-6.1-inch-Huawei-Ascend-Mate-2-phablet-suggest-a-brushed-metal-frame_id50742#2-