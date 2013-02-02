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Huawei, Ascend P2 Mini modelini MWC 2013 fuarında tanıtacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, Ascend P2 Mini modelini MWC 2013 fuarında tanıtacak

 Geçen yıl Ascend P1 modeli ile incelik konusunda dikkat çeken Huawei, gördüğü ilgi üzerine Ascend P2 modelini hazırlamaya başlamıştı.

Ascend P2 modeli ile yeni incelik rekorunu kırmak isteyen Huawei, 4.7 inçlik Full HD ekran, 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex A9 tabanlı dört çekirdekli K3V2 işlemci, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, 2200mAh batarya, Android 4.1 işletim sistemi gibi özelliklere yer verecek. Ancak gelen bilgiler modelin yanına bir de mini versiyonunun ekleneceği yönünde.

Modelin yine MWC 2013 fuarında görücüye çıkacağı belirtiliyor. S3 mini konseptinin tersine Ascend P2 Mini modelinde 4 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte kamera ve Android 4.1 Jelly Bean sürümü yer alacak. Adı Mini olsa da Huawei'nin yine iddialı bir model hazırladığı göze çarpıyor.

Modelin abisi ile aynı dönemde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.


http://www.androidauthority.com/huawei-ascend-p2-mini-reportedly-confirmed-mwc-2013-153220/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
realwest 6 yıl
firma 10 numara arakana bakma al hemen.
Ben satışınıda yapıyorum teknik servisi çok iyi bric olmuş cihazı hatta darbeli cihazı bile yapıp gönderiyorlar.
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General. 6 yıl
Güzel cihazları var ama bir türlü şu firmaya güvenemiyorum bana nedense itici geliyor Çin malı algısımı neden oluyor çözemedim
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