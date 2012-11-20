Huawei Ascend W1'e ait yeni görüntüler yayınlandı





Ascend W serisine mensup Microsoft'un yeni Windows Phone 8 mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar geliştirdiği bilinen Huawei'nin Ascend W1 modeline ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Firmanın Moskova ofisinde iş geliştirme müdürü olarak çalışan Arkady Markaryan'ın kendi Twitter hesabında bir süreliğine listelenen görseller, cihazın mavi ve beyaz renk seçeneklerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Gerçekleşen son sızıntıyla bir nevi resmiyet kazanan Ascend W1, 4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piskel) çözünürlüklü ekran, 512MB RAM, 1.2GHz hızında işlemci, 4GB dahili hafıza, 5MP arka kamera, VGA görüntülü görüşme kamerası, NFC çipi, 2,000 mAh pil ve çıkartılabilir arka kapağa sahip olacak. Tasarım anlamında HTC ve Nokia'dan esinlenilerek dizayn edildiği gözlenen giriş seviye akıllı telefon, piyasadaki Windows Phone platformunu kullanan bütçe dostu çözüm kıtlığını giderecek gibi görünüyor. Ascend W1'in hedef alacağı bölgeler arasında ise; Çin, diğer Asya ülkeleri ve Avrupa bulunacak. Ülkemizde de satışa çıkması beklenen cihaza Ascend W2 ve W3 gibi daha iyi donanım özellikleri ihtiva eden orta ve üst düzey aygıtlar eşlik edecek.

Önümüzdeki yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenecek CES 2013 kapsamında tanıtılacağı bildirilen Ascend W ürünlerinin Huawei ve ZTE gibi Çinli üreticileri Çin ordusu için casusluk yapmakla suçlayan Amerika ve Kanada'ya giriş yapma olasılığı düşük görünüyor. Microsoft da bu ciddi iddialar üzerine Windows Phone 8'in duyuruluş etkinliğinde Huawei'ye yer vermeyerek tavrını ortaya koymuştu. Telefona ait yeni görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpcentral.com/huawei-ascend-w1-windows-phone-new-photos