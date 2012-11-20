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Huawei Ascend W1'e ait yeni görüntüler yayınlandı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei Ascend W1'e ait yeni görüntüler yayınlandı
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Ascend W serisine mensup Microsoft'un yeni Windows Phone 8 mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar geliştirdiği bilinen Huawei'nin Ascend W1 modeline ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Firmanın Moskova ofisinde iş geliştirme müdürü olarak çalışan Arkady Markaryan'ın kendi Twitter hesabında bir süreliğine listelenen görseller, cihazın mavi ve beyaz renk seçeneklerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Gerçekleşen son sızıntıyla bir nevi resmiyet kazanan Ascend W1, 4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piskel) çözünürlüklü ekran, 512MB RAM, 1.2GHz hızında işlemci, 4GB dahili hafıza, 5MP arka kamera, VGA görüntülü görüşme kamerası, NFC çipi, 2,000 mAh pil ve çıkartılabilir arka kapağa sahip olacak. Tasarım anlamında HTC ve Nokia'dan esinlenilerek dizayn edildiği gözlenen giriş seviye akıllı telefon, piyasadaki Windows Phone platformunu kullanan bütçe dostu çözüm kıtlığını giderecek gibi görünüyor. Ascend W1'in hedef alacağı bölgeler arasında ise; Çin, diğer Asya ülkeleri ve Avrupa bulunacak. Ülkemizde de satışa çıkması beklenen cihaza Ascend W2 ve W3 gibi daha iyi donanım özellikleri ihtiva eden orta ve üst düzey aygıtlar eşlik edecek.
Önümüzdeki yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenecek CES 2013 kapsamında tanıtılacağı bildirilen Ascend W ürünlerinin Huawei ve ZTE gibi Çinli üreticileri Çin ordusu için casusluk yapmakla suçlayan Amerika ve Kanada'ya giriş yapma olasılığı düşük görünüyor. Microsoft da bu ciddi iddialar üzerine Windows Phone 8'in duyuruluş etkinliğinde Huawei'ye yer vermeyerek tavrını ortaya koymuştu. Telefona ait yeni görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Huawei Ascend W1'e ait yeni görüntüler yayınlandı
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http://www.wpcentral.com/huawei-ascend-w1-windows-phone-new-photos Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
Telefonlar yine kısır bir döneme girdi. Hep aynı tip..
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Jacobıan 6 yıl
w8 kendi yağında kavrulan bir sistem olucak android'e kafa tutamaz ve ayrıca telefonun tasarımı berbat
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LKLC 6 yıl
wp8 cihazlarının tasarımları genelde bir birine benziyor, ativ s hariç.
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depeche35 6 yıl
w8 li cihaz ı şu sıralar almak ne derece mantıklı, tartışılır ! uygulama bulmak , free tabi ; ne derece kolay olur ? Eğer kolaysa ben de bu platforma girerim, bilgisi derin arkadaşların fikirlerini alabilirim !
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cumhurkey 6 yıl
çin ordusu bu telefonlarla casusluk mu yapıyormuş :) Dervişin Fikri ne ise zikri de o olur demişler.
Hep kendileri yapacaklar.
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DH Misafiri 6 yıl
ekran gövdeye 2 boy küçük gibi. Keşke sony nin çakması gibi yapsalardı. kenardan kenara ekran bide telefonun üst bölümünde ki boşluğu alta kaydırsalar tamam :D
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depeche35 6 yıl
Ön yüzü gerçekten çok kötü
1 Yanıt Yanıtla
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Amedra 6 yıl depeche35
depeche35

Ön yüzü gerçekten çok kötü

+1 Kaba duruyor, çerçeveler bir kere ekrandan fazlaymış gibi bir görüntü ortaya çıkartmış.
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simaros 6 yıl
aaaaaa htc ile lg ortak telefon mu yapmis...
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wustti 6 yıl
tasarım berbat.
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kartalaraz 6 yıl
ekranın
o alttaki boşlukta çift kale futbol oynanır..
o üstteki boşluktada çift kale hentbol oynanır..
o yandaki boşluktada masa tenis oynanır...oda çift kişiyle...


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spencermila 6 yıl
yahu biri acıklasın sunu bu firma son zamanlarda cıkardıgı tellerde htc samsung vb gibi ürünlerün tasarımlarını neden koyalıyor sanki tasarımcı yok koca firmada telefon cakma htc nokia karısımı
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Soul741 6 yıl
Ön yüzü çakma çin malı telefonlara benziyor.
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SystemApps 6 yıl
Telefondan çok bahsedilen idda daha çok ilgimi çekti :)
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