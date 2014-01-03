Huawei Ascend W3 CES 2014 fuarında sergilenebilir





Alt seviyeye hitap eden Ascend W1 ve Ascend W2 Windows Phone 8 modelleri ile başarılı satışlar yapan Çinli Huawei, uzun süredir Ascend W3 adlı bir model üzerinde çalışıyor. Henüz resmiyete kavuşmayan modelin CES 2014 fuarında tanıtılacağı iddia edildi.





Serinin en üst seviye üyesi olacak modelde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran olduğu tahmin ediliyor. Ascend D2 ve Ascend P6 modelinden bazı tasarım ögelerini miras alacak olan Ascend W3'te oldukça ince alüminyum bir gövde kullanılacağı belirtiliyor.





Modelin diğer beklenen özellikleri ise 8MP çözünürlükte arka kamera, Windows Phone 8 GDR3 işletim sistemi ve LTE bağlantısı olarak sıralanıyor.





Huawei, Ascend W1 ve Ascend W2 modellerini geçen yılın başlarında kısa aralıklarla piyasaya çıkarmasına karşın Ascend W3 modelini halen tanıtmadı. Bunun sebebi olarak ise Microsoft'un Nokia'yı satın alma sürecinde bekle-gör taktiğinin uygulanmak istemesi gösteriliyor. Modelin ne zaman piyasaya çıkacağına dair halen bir işaret yok.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-W3-with-Windows-Phone-8-GDR3-could-debut-at-CES-2014_id50913