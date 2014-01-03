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Huawei Ascend W3 CES 2014 fuarında sergilenebilir

5 yıl
6,5b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend W3 CES 2014 fuarında sergilenebilir

Alt seviyeye hitap eden Ascend W1 ve Ascend W2 Windows Phone 8 modelleri ile başarılı satışlar yapan Çinli Huawei, uzun süredir Ascend W3 adlı bir model üzerinde çalışıyor. Henüz resmiyete kavuşmayan modelin CES 2014 fuarında tanıtılacağı iddia edildi.

Serinin en üst seviye üyesi olacak modelde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran olduğu tahmin ediliyor. Ascend D2 ve Ascend P6 modelinden bazı tasarım ögelerini miras alacak olan Ascend W3'te oldukça ince alüminyum bir gövde kullanılacağı belirtiliyor. 

Modelin diğer beklenen özellikleri ise 8MP çözünürlükte arka kamera, Windows Phone 8 GDR3 işletim sistemi ve LTE bağlantısı olarak sıralanıyor.

Huawei, Ascend W1 ve Ascend W2 modellerini geçen yılın başlarında kısa aralıklarla piyasaya çıkarmasına karşın Ascend W3 modelini halen tanıtmadı. Bunun sebebi olarak ise Microsoft'un Nokia'yı satın alma sürecinde bekle-gör taktiğinin uygulanmak istemesi gösteriliyor. Modelin ne zaman piyasaya çıkacağına dair halen bir işaret yok.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-W3-with-Windows-Phone-8-GDR3-could-debut-at-CES-2014_id50913 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
depeche35 5 yıl
Biz honor 3c den hala haber bekliyoruz sayın "Huawei Türkiye" !!!
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DH Misafiri 5 yıl
şuraya bak be elin meizusu huavesi xiamo su bile taş gibi kasalar çıkarıyo bizim samsung s4e bak
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MegaWolt38 5 yıl
Nayloncu Samsung şu Çinlilerden birşeyler öğrensin telefon nasıl yapılırmış!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huaweiden wp platformunda gerçek bir f/p cihazı beklyorum
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Kameranın dışarı doğru çıkıntı yapması (tamam zorunlu gibi ) beni çok korkutuyor. Bu şekilde tasarıma sahip olan telefonlarda hemen o kamera kısmı deforme oluyor, bozuluyor, çatlıyor yani başına gelebilecek bütün kötü şeyler geliyor. İncelteceğiz diye benim alamayacağım bir risk malesef. Kılıf alsan 2 katı kalın oluyor...


Edit: imla
1 Yanıt Yanıtla
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uguroz76 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi
Kameranın dışarı doğru çıkıntı yapması (tamam zorunlu gibi ) beni çok korkutuyor. Bu şekilde tasarıma sahip olan telefonlarda hemen o kamera kısmı deforme oluyor, bozuluyor, çatlıyor yani başına gelebilecek bütün kötü şeyler geliyor. İncelteceğiz diye benim alamayacağım bir risk malesef. Kılıf alsan 2 katı kalın oluyor...


Edit: imla

Ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı. P6 en ince akıllı tel. Ama kamera çıkıntı yapmıyor. Alt seviye için ucuz üretim bu kadar oluyor. Bu arada honor serisi için bile 130-160 dolar fiyat açıkladılar bunların daha ucuz olması lazım. Nerdeyse üstüne para verecekler!!!
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General. 5 yıl
Apple için İos ve iphone neyse Ms için Wp8 ve Nokia(Lumia) odur.Klasik ABD oyunları kullan at yani.Htc,Huawei vs firmaları şimdilik sıçrama tahtası olarak kullanıyor biraz yayıldımı tekmeyi basar.
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Hi Guy 5 yıl
720p Olması büyük bir artı.
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sniko1 5 yıl
Gdr3 ile geliyorsa keşke 1080p ekran falan koysalardı daha rekabetçi olurdu...
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