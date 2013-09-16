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Huawei Ascend W3 görselleri internete sızdı

5 yıl
716
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend W3 görselleri internete sızdı

Windows Phone ekosistemine Ascend W1 ve W2 adlı iki model sunan Çinli Huawei, satışlardan oldukça memnun kaldığı seriyi üçe tamamlamayı planlıyor. Huawei Ascend W3 adlı modelin görselleri internete sızdırıldı. 

Sanılanın aksine orta seviye bir WP8 cihazı olması beklenen Ascend W3, ince bir metal alaşımlı kasaya yer vererek tasarım çizgilerini ön plana çıkaracak. Mavi ve sarı kasa renkleri ile ilginç bir seçenek sunan Ascend W3, ilk olarak Çinli operatörler ile satışa sunulacak. 

Firma, Ascend W3 modelinden de başarılı satış rakamları bekliyor. Modelin büyük ihtimalle gelecek yıl başındaki CES 2014 fuarında tanıtılması bekleniyor. 

Huawei ayrıca Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile birlikte üst seviye akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapacak. Firmanın satışa sunacağı yeni WP8 cihazı 5 inçlik Full HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon işlemci, 13MP çözünürlükte kamera ve 32GB depolama kapasitesi sunan Ascend D2 ile benzer özelliklere sahip olacak. Tasarım geleneği ise Ascend P6 modelinden miras alınacak. Huawei'nin bu modeli gelecek yıl pazara sunacağı belirtiliyor. 
 
Huawei Ascend W3 görselleri internete sızdı


http://wmpoweruser.com/huawei-ascend-w3-leaks-shows-commitment-to-windows-phone/ Yorum Yaz
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batkent 5 yıl en beğenilen
Nedir bu WP'deki renkli tasarım hastalığı. İşletim sisteminin arka planı siyah beyaz çalışıyor neyin kafasında bunlar
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The-Engineer 5 yıl
batkent

Nedir bu WPdeki renkli tasarım hastalığı. İşletim sisteminin arka planı siyah beyaz çalışıyor neyin kafasında bunlar


"Taklit en iyi iltifattır"
batkentNedir bu WPdeki renkli tasarım hastalığı. İşletim sisteminin arka planı siyah beyaz çalışıyor neyin kafasında bunlar
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modifci 5 yıl
Gelsin gelsin wp ler
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gokhanfeb 5 yıl
gokhans19
wolf silver Eğer samsung bu windows phone ye destek vermezse kolay kolay gelişemez.. Mıcrosoftun google gıbı samsungla sıkı bır işbirliği yapması gerek..
Samsungmu gelişemez
Her amiral telefonları ilk 3 ayında 10 milyon barajını geçiyor androide geçtikten sonra firmanın değeri 50 milyon kat artmış her yeni telefonda karına kar katıyor android sayesinde 3-4 senede dünyanın en zengin firmalarından biri oldu daha senin dediğine bak
WP koskoca nokiayı bile batırdı ki her 10 kişiden 9unun nokiadan başka telefon almam dediği zamanları iyi biliyoruz ayrıca samsungunda zamanında wp telefonları vardı. Samsung adroide geçme konusunda akıllılık etmeyip nokia yerine microsoftla anlaşıp wp telefon çıkarsaydı şuan telefon departmanını çoktan kapatmıştı
Sen sanırım 2009-2013 arası mağaradaydın neyin gelişmesinden bahsediyorsun. Neyin kafasını yaşıyorsunuz

androide geçtikten sonra firmanın değeri 50 milyon kat artmış...bundan sonrasını okumadım
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gokhans19 5 yıl
wolf silver

Eğer samsung bu windows phone ye destek vermezse kolay kolay gelişemez.. Mıcrosoftun google gıbı samsungla sıkı bır işbirliği yapması gerek..


Samsungmu gelişemez
Her amiral telefonları ilk 3 ayında 10 milyon barajını geçiyor androide geçtikten sonra firmanın değeri 50 milyon kat artmış her yeni telefonda karına kar katıyor android sayesinde 3-4 senede dünyanın en zengin firmalarından biri oldu daha senin dediğine bak
WP koskoca nokiayı bile batırdı ki her 10 kişiden 9unun nokiadan başka telefon almam dediği zamanları iyi biliyoruz ayrıca samsungunda zamanında wp telefonları vardı. Samsung adroide geçme konusunda akıllılık etmeyip nokia yerine microsoftla anlaşıp wp telefon çıkarsaydı şuan telefon departmanını çoktan kapatmıştı


Sen sanırım 2009-2013 arası mağaradaydın neyin gelişmesinden bahsediyorsun. Neyin kafasını yaşıyorsunuz
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The-Engineer 5 yıl
batkent

Nedir bu WPdeki renkli tasarım hastalığı. İşletim sisteminin arka planı siyah beyaz çalışıyor neyin kafasında bunlar


"Taklit en iyi iltifattır"
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wolf silver 5 yıl
Eğer samsung bu windows phone ye destek vermezse kolay kolay gelişemez.. Mıcrosoftun google gıbı samsungla sıkı bır işbirliği yapması gerek..
1 Yanıt Yanıtla
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Be All My Sins Remembered 5 yıl wolf silver
wolf silver

Eğer samsung bu windows phone ye destek vermezse kolay kolay gelişemez.. Mıcrosoftun google gıbı samsungla sıkı bır işbirliği yapması gerek..

Mobil cihaz
Samsung

Anlıyoruz seni
1 Yanıt Yanıtla +1
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batkent 5 yıl en beğenilen
Nedir bu WP'deki renkli tasarım hastalığı. İşletim sisteminin arka planı siyah beyaz çalışıyor neyin kafasında bunlar
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DaRKFoRCeS 5 yıl
mynette bu haber vardı hatta dün okudum.oradanmı alıyorsunuz yoksa.wp pazarına samsung yaklaşmayacak gibi görünüyor.htc huawei yine alternatif olur düşüncesinde sanırım.umutlu olanlar var hala zamanı var wp nin gelişmesi için.dün rt tabletler çıkabilir haberinden sonra şahsen gelişmenin hızlı olacağını sanmıyorum.
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onur01651 5 yıl
Microsoft bi harita çizmiş ama hayırlısı bakalım, geçenlerde htc one WP8 yine gündeme gelmişti ?
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Darkimore 5 yıl
Bir APPPLE ın çıkardığı dandik renkli iphone 5 c ye bak birde buna
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JrMaster 5 yıl
önden amerika arkadan çin yandan rusya :)
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