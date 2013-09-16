Huawei Ascend W3 görselleri internete sızdı









Windows Phone ekosistemine Ascend W1 ve W2 adlı iki model sunan Çinli Huawei, satışlardan oldukça memnun kaldığı seriyi üçe tamamlamayı planlıyor. Huawei Ascend W3 adlı modelin görselleri internete sızdırıldı.





Sanılanın aksine orta seviye bir WP8 cihazı olması beklenen Ascend W3, ince bir metal alaşımlı kasaya yer vererek tasarım çizgilerini ön plana çıkaracak. Mavi ve sarı kasa renkleri ile ilginç bir seçenek sunan Ascend W3, ilk olarak Çinli operatörler ile satışa sunulacak.





Firma, Ascend W3 modelinden de başarılı satış rakamları bekliyor. Modelin büyük ihtimalle gelecek yıl başındaki CES 2014 fuarında tanıtılması bekleniyor.





Huawei ayrıca Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile birlikte üst seviye akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapacak. Firmanın satışa sunacağı yeni WP8 cihazı 5 inçlik Full HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon işlemci, 13MP çözünürlükte kamera ve 32GB depolama kapasitesi sunan Ascend D2 ile benzer özelliklere sahip olacak. Tasarım geleneği ise Ascend P6 modelinden miras alınacak. Huawei'nin bu modeli gelecek yıl pazara sunacağı belirtiliyor.

http://wmpoweruser.com/huawei-ascend-w3-leaks-shows-commitment-to-windows-phone/