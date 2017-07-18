Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Huawei Band 2 ve Band 2 Pro duyuruldu

Tasarımı ve sahip olduğu özelliklerle Huawei Band 2 serisi giyilebilir cihaz pazarında dikkatleri üzerine çekecek. Seri ayrıca uzun kullanım sürelerine de sahip.
1 yıl
4,5b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Giyilebilir cihaz pazarından hiç bir zaman vazgeçmeyen ve her yıl düzenli olarak bir kaç ürün piyasaya süren Huawei, bu yılda boş durmuyor. Honor Band 3 fitness bilekliğinin hemen ardından Huawei Band 2 serisi de resmiyet kazandı.

 

Huawei Watch firmanın üst düzey akıllı saatlerine ev sahipliği yaparken, Band serisi de alt ve üst seviyede fitness takip bileklikleri barındırıyor. Honor Band alt seviyeye, Huawei Band ise üst seviyeye hitap ediyor.

 

Sporcu odaklı

 

Huawei Band 2 serisi önemli özelliklerle donatılmış. Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku düzeni gibi değerleri ölçebilen seri, sürekli olarak nabzınızı da dinliyor. Kullanıcılar günlük aktivitelerin nabız ritmini nasıl etkilediğini görebiliyor.

 

Firmanın Training Effect yazılımı, aktivitelerin kullanıcının fitness seviyesini nasıl etkilediğini analiz ederek dinlenme sürelerini ayarlayabiliyor. 5ATM dayanıklılığı olan cihaz su sıçramalarına veya yüzeysel havuz etkisine karşı koyabiliyor.

 

Yeni seri gelen arama, mesajlar, randevular gibi telefondaki etkinlikleri kullanıcıya yansıtabiliyor. Ayrıca kızılötesi sensör ile bileğe takılıp takılmadığını da takip edebiliyor. Seride Huawei Band 2 ve Huawei Band 2 Pro modelleri yer alıyor. 

 

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor"

Farklı olarak Huawei Band 2 Pro modelinde bir GPS yongası mevcut. Ayrıca oksijenin vücut tarafından hangi oranda emildiğini ölçebilen VO2 Max parametresi de doğruluk oranı çok yüksek olarak çalışıyor. Yine uyku ve nefes alma düzenini takip eden TruSleep ile Running Coach sanal antrenör bu modele özgü.

 

Her iki ürün de 21 güne kadar kullanım sunuyor. Eğer nabız ölçer sürekli açıksa bu süre 7 güne kadar düşebiliyor. Pro modelinde ise GPS ve nabız ölçer ile sadece 4 saat kullanılabiliyor. Henüz ürünlerin fiyatı açıklanmadı. 

 

http://consumer.huawei.com/en/wearables/band2/specs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kadirirdem 1 yıl
Tasarımı güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 1 yıl
fitbit'in aynısı olmuş gibi... tasarımı çok benziyor.
brain-images.cdn.dixons.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
Fiyat? Ciddi manada alım etkisi yaratacak kısım, çok gecikmeden açıklasalar sanırım anneme bir tane almak isterdim çağrı falan da göstermede sıkıntısı yoksa. :/ Ayrıca gps ciddi manada süreyi düşürmüş şaşırdım. Önce 3'te birine düşüyor nabız ölçer ile sonra gps eklenince 18'de birine daha düşüyor. Bu üzücü bir kısım. Acaba batarya kapasitesi kaç mAh :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theVerge 1 yıl
Xiaominin Amazfit A1603 cakmasi olmus. 35 dolara Amazfit varken daha ucuzu yada ayni fiyata sunmalari gerek..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 1 yıl theVerge
theVerge

Xiaominin Amazfit A1603 cakmasi olmus. 35 dolara Amazfit varken daha ucuzu yada ayni fiyata sunmalari gerek..

Amazfit 35 dolar değil 100-110 dolar yalnız.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl OnePlus 5 inceleme videosu: Bu telefon çok hızlı, çok iddialı 1 yıl MIUI 9 arayüzünün yeni görüntüleri sızdı 1 yıl Robot polis intihar etti (!) 1 yıl Samsung, 8GB HBM2 bellek üretimini arttırıyor 1 yıl Efsane online oyun RuneScape mobil platforma geliyor 1 yıl Daimler, 3 milyon dizel Mercedes-Benz'i geri çağırıyor 1 yıl Microsoft'tan kapalı alanlar için çevrimdışı navigasyon 1 yıl Apple-Qualcomm davasında şirketler uzlaşabilir 1 yıl Galaxy Note 7'den 157 ton metal bileşen geri dönüştürülecek 1 yıl Porsche ultra hızlı şarj cihazlarının ilk ikisini kurdu 1 yıl Bitcoin önemli bir yol ayrımını aştı: Kripto para birimi değer kazandı 1 yıl Hacklenen flört sitesi kullanıcılarına tazminat ödeyecek 1 yıl Ford, Tesla'nın en büyük rakibini satın alabilir 1 yıl İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı 1 yıl S-400 hava savunma sisteminde imza aşamasına gelindi 1 yıl Samsung Pay'e Paypal'la ödeme seçeneği eklendi 1 yıl Turkcell Dergilik ile dergi okunma sayısı katlanarak artıyor 1 yıl Kadınların AVM gezmesinden sıkılan erkeklere çözüm üretildi 1 yıl Akıllı saatlerde trend klasik tasarımlara kayıyor 1 yıl Ataribox detayları ortaya çıktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei Band 2 ve Band 2 Pro duyuruldu Sonraki Motorola'dan yapay zekalı polis kamerası 1 yıl İşte ABD ve Avustralya'nın gizlice testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füze 1 yıl Bazı Intel işlemciler için Windows 10 güncellemeleri problem oldu 1 yıl Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Nokia 8 basın görseli sızdırıldı 1 yıl Razer Raiju incelemesi "En hızlısı, en pahalısı" 1 yıl Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor 1 yıl Elon Musk: Yapay zeka insan ırkının sonu olabilir 1 yıl Google Duo, 100 milyon yükleme barajını aştı 1 yıl Uzay İstasyonu'ndaki bu sevimli drone astronotlara yardımcı oluyor 1 yıl Columbia Üniversitesi, beyin implantı çalışmalarına başladı 1 yıl İşte yıl sonuna doğru gelecek emojiler 1 yıl RX Vega Frontier Edition’un sıvı soğutmalı versiyonu satışta 1 yıl iPhone 8'in final tasarımı sızdı 1 yıl Bundle 3. yılında iPhone 7 hediye ediyor! 1 yıl Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5 (2017) için Android 7.0 göründü 1 yıl Google Haritalar rotanıza başlamak için en uygun saati gösteriyor 1 yıl WhatsApp'a YouTube entegrasyonu geliyor 1 yıl Genetiği değiştirilmiş ekmek mayası ağır metalleri temizliyor 1 yıl Yenilenen Nokia 105 ve Nokia 130 tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim