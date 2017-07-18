Huawei Band 2 ve Band 2 Pro duyuruldu

Giyilebilir cihaz pazarından hiç bir zaman vazgeçmeyen ve her yıl düzenli olarak bir kaç ürün piyasaya süren Huawei, bu yılda boş durmuyor. Honor Band 3 fitness bilekliğinin hemen ardından Huawei Band 2 serisi de resmiyet kazandı.

Huawei Watch firmanın üst düzey akıllı saatlerine ev sahipliği yaparken, Band serisi de alt ve üst seviyede fitness takip bileklikleri barındırıyor. Honor Band alt seviyeye, Huawei Band ise üst seviyeye hitap ediyor.

Sporcu odaklı

Huawei Band 2 serisi önemli özelliklerle donatılmış. Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku düzeni gibi değerleri ölçebilen seri, sürekli olarak nabzınızı da dinliyor. Kullanıcılar günlük aktivitelerin nabız ritmini nasıl etkilediğini görebiliyor.

Firmanın Training Effect yazılımı, aktivitelerin kullanıcının fitness seviyesini nasıl etkilediğini analiz ederek dinlenme sürelerini ayarlayabiliyor. 5ATM dayanıklılığı olan cihaz su sıçramalarına veya yüzeysel havuz etkisine karşı koyabiliyor.

Yeni seri gelen arama, mesajlar, randevular gibi telefondaki etkinlikleri kullanıcıya yansıtabiliyor. Ayrıca kızılötesi sensör ile bileğe takılıp takılmadığını da takip edebiliyor. Seride Huawei Band 2 ve Huawei Band 2 Pro modelleri yer alıyor.

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Farklı olarak Huawei Band 2 Pro modelinde bir GPS yongası mevcut. Ayrıca oksijenin vücut tarafından hangi oranda emildiğini ölçebilen VO2 Max parametresi de doğruluk oranı çok yüksek olarak çalışıyor. Yine uyku ve nefes alma düzenini takip eden TruSleep ile Running Coach sanal antrenör bu modele özgü.

Her iki ürün de 21 güne kadar kullanım sunuyor. Eğer nabız ölçer sürekli açıksa bu süre 7 güne kadar düşebiliyor. Pro modelinde ise GPS ve nabız ölçer ile sadece 4 saat kullanılabiliyor. Henüz ürünlerin fiyatı açıklanmadı.