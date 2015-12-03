Huawei Enjoy 5S ile parmak izi okuyucusu uygun fiyatlara iniyor

Takip eden kullanıcılarımız hatırlayacaktır Ekim ayının ikinci haftasında Huawei'nin Enjoy 5 modelini duyurduğunu bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Telefonun tanıtılmasının ardından geçen süre 2. ayını doldurmadı ancak Çinli üretici seriyi güncelleyerek Enjoy 5S modelini duyurdu.

Kardeşi gibi 5" 720x1280p çözünürlükte IPS panele sahip olan Enjoy 5S 1.5 GHz frekansında çalışan sekiz çekirdeğkli MediaTek MT6753T çipsetiyle birlikte geliyor. Akıllı telefona 2 GB sistem belleği ve arttırılabilir 16 GB'lık depolama alanı eşlik ederken arka kısımda 13 MP ön kısımda ise 5 MP çözünürlükte kameraya yer verilmiş.

143.5 x 71 x 7.6 mm kasasıyla 135 gram ağırlığa sahip olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ise 2200 mAh seviyesinde. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 Lite arayüzüyle birlikte gelen Enjoy 5S LTE desteği ve parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor. Gümüş ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak model 187 dolarlık fiyat etiketine sahip.

http://www.gsmarena.com/huawei_enjoy_5s_goes_official_with_octacore_cpu_and_fingerprint_scanner_-news-15320.php