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Huawei Enjoy 5S ile parmak izi okuyucusu uygun fiyatlara iniyor

Huawei yaklaşık 2 ay önce duyurduğu Enjoy 5 modelini kısa bir süre içerisinde güncelleyerek ilginç bir işe imza attı. Enjoy 5S'in en önemli özelliği ise sınıfına parmak izi okuyucuyu getirmesi.
3 yıl
2,9b
1
5
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei Enjoy 5S ile parmak izi okuyucusu uygun fiyatlara iniyor
 
Takip eden kullanıcılarımız hatırlayacaktır Ekim ayının ikinci haftasında Huawei'nin Enjoy 5 modelini duyurduğunu bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Telefonun tanıtılmasının ardından geçen süre 2. ayını doldurmadı ancak Çinli üretici seriyi güncelleyerek Enjoy 5S modelini duyurdu.
Kardeşi gibi 5" 720x1280p çözünürlükte IPS panele sahip olan Enjoy 5S 1.5 GHz frekansında çalışan sekiz çekirdeğkli MediaTek MT6753T çipsetiyle birlikte geliyor. Akıllı telefona 2 GB sistem belleği ve arttırılabilir 16 GB'lık depolama alanı eşlik ederken arka kısımda 13 MP ön kısımda ise 5 MP çözünürlükte kameraya yer verilmiş.
143.5 x 71 x 7.6 mm kasasıyla 135 gram ağırlığa sahip olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ise 2200 mAh seviyesinde. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 Lite arayüzüyle birlikte gelen Enjoy 5S LTE desteği ve parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor. Gümüş ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak model 187 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Huawei Enjoy 5S ile parmak izi okuyucusu uygun fiyatlara iniyor
 

http://www.gsmarena.com/huawei_enjoy_5s_goes_official_with_octacore_cpu_and_fingerprint_scanner_-news-15320.php Yorum Yaz
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experienced 3 yıl
biz atrix le kullanıyorduk bu parmak izini şimdi ne değere bindi arkadaş anlamadım gitti
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wolf silver 3 yıl
Şu Çinlilerde çok şanslı Bee. Dünyada teknolojik aletlerin en ucuza alınabildiği nadir ülkelerden biridirler. ADAMLAR RED Mİ NOTE 3 200 DOLARA SATIYOR. BİZ BURDA 3 YIL ÖNCEKİ GALAXY S3 O FİYATA ALAMIYORUZ.. YADA DANDİK SAMSUNG MODELLERİNİ DİYEYİM..
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Patren 3 yıl
Enjoy 5S ismide telefonda olmamış çöp
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interwap 3 yıl
Yanlı heber olmuş. Yoksa daha ucuza kaç tane parmak izi okuyuculu tel var.
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Okisht 3 yıl interwap
Ben başlıkta hem de haber içerisinde buna dikkat çekmeye çalıştım. Yine de model farklı bir isimle duyurulabilirdi. Enjoy 5 satın almış birisinin bu modele pek sevineceğini sanmıyorum
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