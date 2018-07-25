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Huawei HiCare ile akıllı telefon hizmetinde yeni çözüm dönemi

Huawei tarafından geliştirilen HiCare Uygulaması ile Huawei kullanıcıları günlük kullanıcı tavsiyeleri, sorun giderme, onarım desteği ve akıllı tanılama gibi yardım hizmetlerinden ya
10 ay
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Cep Telefonu Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni bir akıllı telefon almaya karar vermek, her zaman zevkli ve heyecan vericidir. Ancak bu zevk, kimileri için yeni bir deneyimken, kimileri için zahmetli ve zor bir süreç haline gelebiliyor. Özellikle de teknolojiden fazla anlamayanlar için yeni bir telefon almanın heyecanı bazen beklenmedik problemler yaratabiliyor. Kullanıcılar, sorunlar ortaya çıktığında saatlerce eğitim videolarını incelemek zorunda kalıyor ve hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar.

Akıllı telefon endüstrisindeki teknoloji liderlerinden biri olan Huawei ise, tüketicilerin kullanıcı deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için bir dizi satış sonrası hizmet geliştirdi. Huawei tarafından geliştirilen HiCare Uygulaması ile kullanıcılar günlük kullanıcı tavsiyeleri, sorun giderme, onarım desteği ve akıllı tanılama gibi yardım hizmetlerinden yararlanarak sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyorlar.

Global olarak mevcut olan HiCare Uygulaması, Google Play Store üzerinden indirilebiliyor, yükseltilebiliyor veya kullanıcılar tarafından 2D barkodu ile taranabiliyor. Tek bir noktada farklı hizmet kılavuzunu ve çok sayıda hizmet işlevini birleştirerek sunan HiCare Uygulaması’nın ise birkaç önemli özelliği bulunuyor.

Önerilen - Telefonunuzda en hızlı nasıl yapılır kılavuzu

Bu işlev kullanıcıların karşılaştığı sorunların% 90'ını çözüyor. Yıllar süren geri bildirim analizi ve tüketicilere hizmet verme konusundaki deneyimlerine dayanarak, Huawei Servis ekibi en sık belirtilen soruları belirliyor ve ele alıyor. Rehber, bir kontak kartının nasıl oluşturulacağı, simgelerin nasıl yeniden düzenleneceği ve telefonun titremesi ile ana ekranın nasıl toplanacağı veya ekran görüntüsünü başlatmak için knuckle gesture olarak bilinen “tık tık” hareketinin nasıl kullanılacağı gibi en yararlı sorun giderme makalelerini içeriyor. Bunun için kullanıcıların sadece anlık öneriler ve ipuçları için anahtar kelimeleri yazmaları yeterli oluyor.

Akıllı Tanılama Sistemi

Bir sorunu nasıl çözeceğimizi bilmediğimizde, donanım veya yazılımla ilgili olup olmadığını anlamadığımızda veya kılavuz bize yardımcı olmadığında, yardım hattına başvurmak ya da bize en yakın servis merkezini ziyaret etmek aklımıza ilk gelen seçenekler olur. İşte tam da bu noktada HUAWEI HiCare’in içine entegre edilmiş Hızlı Servis modülünde bulunan ek yardım seçenekleri imdadımıza koşuyor. Burada akıllı telefonunuzun genel bir kontrolünü yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde telefonunuzun düşük performansına yol açan olası nedenleri tespit etmesi için Akıllı Tanılama düğmesine tıklamanız yeterli oluyor.

Onarım Servisi


Servis merkezini ziyaret etmeniz gerekiyorsa, kendinizi sıralarda bekleyerek zaman kaybetmekten kurtarın! Huawei HiCare Uygulaması servisten randevu almanızı sağlıyor. Ayrıca, bu dört kullanışlı işlevi Hızlı Hizmet modülünde bulabiliyorsunuz:

  • Onarım için gönderin: Telefonunuz üzerinden onarım uygulamasına başvurun ve ekspres teslimat ve teslim saatlerini seçin.
  • Onarım rezervasyonu: Belirlenmiş servis merkezlerinde onarım için randevu alın ve sıraya girmeden özel servis kanallarının keyfini çıkarın.
  • Servis merkezleri: Telefonunuzun onarımı için nereye gideceğinizi öğrenin. HiCare sizi en yakın sertifikalı Servis Merkezi'ne yönlendirecektir.
  • Yedek parça fiyatları: Telefonunuzun arızalı parçalarını değiştirmenin size ne kadara mal olacağını öğrenin. Ürünü ve modelini girin, garantili olmayan yedek parçaların fiyatlarını kontrol edin.

Canlı Sohbet: Online sohbet ederek Huawei yetkilisinden tavsiye almak

HiCare uygulaması, Huawei servis ekibi ile anlık iletişim için size iki kontakt kanalı sağlıyor: Yardım hattı numarası ve Canlı Sohbet. Canlı Sohbet, mevcut müşteri temsilcilerine hızlı ulaşımı sağladığından kullanıcılar için en rahat ve en uygun opsiyon oluyor. Temsilciler müsait değilse, bir mesaj bırakıyorsunuz ve Huawei size en kısa sürede geri dönüş yapıyor.


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vaskin77 10 ay en beğenilen
Şu anda Huawei kullanmasamda yıllarca G7 ve sonrasında Mate 9 kullandım. Satış sonrası destek ve servis konusunda Huawei Android tarafında açık ara en iyisidir. Özellikle Fix Smart servis kalitesi olarak çok iyidir.
Şu anda Huawei kullanmasamda yıllarca G7 ve sonrasında Mate 9 kullandım. Satış sonrası destek ve servis konusunda Huawei Android tarafında açık ara en iyisidir....
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maxmania 10 ay
sony'de yıllardır olan destek programını huawei yapınca haber(!) oluyor. reklam yapmayın demiyoruz tamam ama en azından reklam olduğunu belirtseniz, DH üyelerine azıcık saygınız olsun.
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DokuzKuyrukluTilki 10 ay
Xiaomi olacak benim de bir sonraki telefonum A2 veya Mi Max 3. Max 3 çok cazip geliyor ekran batarya durumlarından dolayı 5.5 bile artık küçük geliyor bana.
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vaskin77 10 ay en beğenilen
Şu anda Huawei kullanmasamda yıllarca G7 ve sonrasında Mate 9 kullandım. Satış sonrası destek ve servis konusunda Huawei Android tarafında açık ara en iyisidir. Özellikle Fix Smart servis kalitesi olarak çok iyidir.
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DokuzKuyrukluTilki 10 ay
Yasal işlem değil diye Custom ROM'a Stock atmıyorlar anakart değişecek diyorlar. E yuh.
Kötü değiller ama arada silkelemeye çalışıyorlar.
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