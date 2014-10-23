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Huawei Honor 6, 28 Ekim'de Avrupa pazarına giriyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 6, 28 Ekim'de Avrupa pazarına giriyor

Honor serisinin son amiral gemi modeli Huawei Honor 6, Çin'de başladığı yolculuğuna Avrupa'da da devam etmeye hazırlanıyor. Huawei bunun için özel kampanyalar düzenlemeye başladı. 

Haziran ayında tanıtılan Honor 6 modeli tahminen 28 Ekim tarihinde yapılacak bir lansman ile Avrupa pazarına resmen giriş yapacak. Huawei etkinliğe ilgi çekmek adına etkinlik öncesi bekleme salonuna giriş hakkı ve 50 adet Honor 6 modelini katılımcılara hediye olarak verecek.

Etkinlik için Hi Honor adlı bir web sitesi yayına sokan firma; kampanyayı sadece Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da oturan kullanıcılar için düzenliyor. Bu bakımdan etkinliğin bu 4 ülkede veya hepsinde aynı anda olabileceği anlaşılıyor.

Kirin 920 yongasetinin kullanıldığı ilk cihaz olan Honor 6, 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini birarada çalıştırıyor ve Mali-T628 grafik birimini beraberinde getiriyor. Huawei yeni modelinin Snapdragon 805 yongasetli cihazlara benchmark skorlarında kafa tuttuğunu belirtiyor. 

Modelde 5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.36mm ekran çerçevesi, 2-3 güne kadar bekleme süresi şeklinde özellikler yer almaktaydı. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi yok.  

http://hihonor.com/#/ Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Sekli guzel ama kamera ortada olsa bence daha iyi. Belki ben oyle alistigim içindir :)
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ø 4 yıl
Pek karizma olmuş bu model.
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MrKemal17 4 yıl
2,36mm çerçeve iddialı olmuş.G2'de 2,65mm G3'te 3mm.
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mustafa_eser 4 yıl

1 aydır kullanıyorum daha yılbaşı öncesi buraya getireceklermiş


kendisi bana göre piyasadaki en iyi 5 telefondan 1 idir neredeyse her hafta güncelleme alıyor
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ashriel06 4 yıl
şuan çinde pandawill gibi sitelerde 359 dolar seviyesine kadar inmiş bakalım çin dışı nasıl bir fiyat politikası uygulayacaklar.
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Guaire 4 yıl
Huawei Türkiye satış direktörü röportajda Honor markasını Türkiye'ye yılbaşından önce getirmek için çalıştıklarını söylemişti diye hatırlıyorum.

Honor markası da internet üzerinden satılacaktı.

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Gece772 4 yıl
Sitesi güzel bakalım ürün nasıl....
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umut_baris 4 yıl
Samsung'tan daha güzel olmuş reklamları.
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