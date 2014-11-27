Huawei Honor 6X çift arka kamera ile gelecek

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Gelecek yıl için 2K ekranlı ve Snapdragon 805 yongasetli akıllı telefonlar hazırladığı internete sızdırılan Huawei, henüz bu yıla son noktayı koymamış görünüyor ve yeni bir Honor amiral gemi modeli ile 2014 yılını bitirecek.
Çin'deki haberleşme komisyonunun onayından geçen Huawei Honor 6X modeli arka kısmında barındırdığı çift sensör ile dikkat çekiyor. Bu sistemin henüz nasıl bir işlevi olduğu anlaşılamadı ancak HTC'nin One M8 modelinde kullandığı Duo Camera benzeri derinlik algısına sahip bir kamera kombinasyonu olabileceği tahmin ediliyor.
5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Honor 6X, 1.8GHz saat hızında çalışan bir yongasetinden gücünü alıyor ve 3GB RAM ile sistemi destekliyor. 16GB/32GB artırılabilir depolama kapasitesi sunan Honor 6X, Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve metal çerçevesi ile birlikte 7.5mm kalınlık seviyesine ulaşan bir gövde ile geliyor.
Huawei yeni modelinin lansmanını 16 Aralık itibari ile yapacak. Modelin ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Fiyat ve diğer hangi ülkelere gönderileceğine dair herhangi bir bilgi mevcut değil.
http://www.phonearena.com/news/The-dual-camera-5.5-Huawei-Honor-6-Plus-will-be-unveiled-on-December-16_id63213 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekran çözünürlüğünün 1920-1080 den daha büyük pikselde olması.2560x1440 gibi..
Telefonu öldüemenin adı
Kumlanmayı azaltma ve zoom gibi vaadleri var. Optik değil, bir çeşit dijital zoom. Adanmış bir işlemciyle iki farklı görüntüyü işleyerek yeniden oluşturacağı söyleniyordu.
Oppo Find 7'deki sistemde tek bir kamera peşpeşe fotoğraflar çekip daha sonra bunları işleyerek daha yüksek çözünürlükte tekrar oluşturuyordu.
5MP'lik 2 sensörle 13MP'lik bir sonuç aldıkları söyleniyordu. Aynı sistem olduğunu varsayarsak 8MP'lik 2 sensörle 20.8MP'lik bir fotoğraf oluşturabilir. Ne gerek var buna, direk 20.8MP'lik tek bir sensör koysalar diyecek olursanız, eğer bu sistem bahsedilen sonuçları verebilirse ince telefonlarda daha iyi fotoğraf kaliteleri elde edilebilir. Örneğin bu telefondaki 8MP'lik sensörlerin ne büyüklükte olduğunu bilemiyorum, ama örneğin 1/3.2 inçlik bir sensör kullandılarsa piksel büyüklüğü 1.4 micron olur, bu da loş ışıkta daha başarılı olmasını sağlayabilir. Mesela 20.8MP'lik 1/2.3 inçlik sensörlerde piksel büyüklüğü 1.2 micron büyüklüğünde oluyor.
Toshiba'nınkini hatırlamıyorum, ama Corephotonics'in çözümünde bir çeşit OIS sistemi de var.
Adını duymadığımız başka bir firmanın ürünü de olabilir.
Videoda da kullanılabiliyor galiba bu sistem.
diyen firma simdi 2k ekranlı tel hazırlıyor diyor haberde
bakalım habermi yoksa firmamı yalan soyluyor
buyuk ihtimalle firma
huawei 2k ekranlı tel yaptıgında mesut çevik huaweinin samimiyetsizliği diye bir yazı yazarmı acep
5000-6000 yerine daha cimri bir sistem son derece kullanışlı olur. Ya da artık yeni teknoloji ürünü 3boyutlu pilleri bekleyeceğiz.
Htc iyi tasarımla çift kamerayı yedirdi ama huwaei yapamamış gibi