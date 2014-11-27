Huawei Honor 6X çift arka kamera ile gelecek





Gelecek yıl için 2K ekranlı ve Snapdragon 805 yongasetli akıllı telefonlar hazırladığı internete sızdırılan Huawei, henüz bu yıla son noktayı koymamış görünüyor ve yeni bir Honor amiral gemi modeli ile 2014 yılını bitirecek.





Çin'deki haberleşme komisyonunun onayından geçen Huawei Honor 6X modeli arka kısmında barındırdığı çift sensör ile dikkat çekiyor. Bu sistemin henüz nasıl bir işlevi olduğu anlaşılamadı ancak HTC'nin One M8 modelinde kullandığı Duo Camera benzeri derinlik algısına sahip bir kamera kombinasyonu olabileceği tahmin ediliyor.





5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Honor 6X, 1.8GHz saat hızında çalışan bir yongasetinden gücünü alıyor ve 3GB RAM ile sistemi destekliyor. 16GB/32GB artırılabilir depolama kapasitesi sunan Honor 6X, Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve metal çerçevesi ile birlikte 7.5mm kalınlık seviyesine ulaşan bir gövde ile geliyor.





Huawei yeni modelinin lansmanını 16 Aralık itibari ile yapacak. Modelin ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Fiyat ve diğer hangi ülkelere gönderileceğine dair herhangi bir bilgi mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/The-dual-camera-5.5-Huawei-Honor-6-Plus-will-be-unveiled-on-December-16_id63213