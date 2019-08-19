Huawei Kirin 990 yonga seti, 4K 60 fps video kaydını destekleyecek

Akıllı telefon üreticisi Huawei'nin Eylül ayında tanıtması beklenen Mate 30 ve 30 Pro modellerinde şirketin yeni yonga seti olan Kirin 990'ın kullanılması bekleniyor. Gelen haberler ise bu yonga setinin 4K 60 fps video kaydını destekleyeceği yönünde.

Huawei beklenen özelliği artık destekliyor

Aslına bakacak olursak 4K 60 fps video kaydı, Huawei'nin rakiplerinin akıllı telefon modellerinde bulunan bir özellik. Her ne kadar Huawei birinci sınıf kamera kalitesi sunma niyetinde olsa da, şirket bu özelliği henüz kullanıcılarına sunmamıştı. Zira Apple ilk olarak iPhone 8'de bu özelliği tanıtmış ve Qualcomm ise Snapdragon 845 işlemcisi ile bunu Galaxy S9 ile gerçekleştirmişti.

https://www.gizmochina.com/2019/08/19/huawei-kirin-990-4k-60fps-support/

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Buna ek olarak Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu olan'in de Kirin 990 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Kasım ayına kadar piyasaya sürülmesi beklenmeyen cihazın henüz son kullanıcıya sunulacak seviyede olmadığı da bilinen bir durum. Son olarak Kirin 990 yonga setininüretildiğini ve 5G desteğiyle geleceğini de belirtelim.