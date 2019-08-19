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Huawei Kirin 990 yonga seti, 4K 60 fps video kaydını destekleyecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin Mote 30 serisiyle birlikte kullanıma sunacağı Kirin 990 yonga setinin 4K 60 fps video kaydını destekleyeceği ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Huawei'nin Eylül ayında tanıtması beklenen Mate 30 ve 30 Pro modellerinde şirketin yeni yonga seti olan Kirin 990'ın kullanılması bekleniyor. Gelen haberler ise bu yonga setinin 4K 60 fps video kaydını destekleyeceği yönünde.

Huawei beklenen özelliği artık destekliyor

Aslına bakacak olursak 4K 60 fps video kaydı, Huawei'nin rakiplerinin akıllı telefon modellerinde bulunan bir özellik. Her ne kadar Huawei birinci sınıf kamera kalitesi sunma niyetinde olsa da, şirket bu özelliği henüz kullanıcılarına sunmamıştı. Zira Apple ilk olarak iPhone 8'de bu özelliği tanıtmış ve Qualcomm ise Snapdragon 845 işlemcisi ile bunu Galaxy S9 ile gerçekleştirmişti.
Buna ek olarak Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu olan Mate X'in de Kirin 990 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Kasım ayına kadar piyasaya sürülmesi beklenmeyen cihazın henüz son kullanıcıya sunulacak seviyede olmadığı da bilinen bir durum. Son olarak Kirin 990 yonga setinin 7nm üretim süreciyle üretildiğini ve 5G desteğiyle geleceğini de belirtelim.


https://www.gizmochina.com/2019/08/19/huawei-kirin-990-4k-60fps-support/ Yorum Yaz
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deceiverface 2 sa. en beğenilen
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ERIKCI 1 sa.
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Mr. Jingles 2 sa.
4K 60 fps gelir gelmesine de asıl sorun ne kadar düzgün ve kusursuz çekeceğidir. Kirin 980 de hesapta 1080p60 kayıt yapabiliyor ama bariz şekilde fps düşüşleri oluyor. 2014’te çıkan iPhone 6, 2019’da çıkmış olan P30’dan daha iyi 1080p60 kayıt yapabiliyor.
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Bloodin 2 sa.
Yeni nesil Kirin 810 bırakın Kirin 710'u, Snapdragon 730'u bile darma duman etti, Snapdragon 730'dan işlemci (CPU) olarak %15, grafik birimi (GPU) olarak %44 daha güçlü, yapay zeka (NPU) birimi olarak ise Kirin 980 de dahil şu ana kadar üretilmiş tüm işlemcilerden daha güçlü... Şimdi Kirin 810 üzerinden Kirin 990'ın nasıl olacağını değerlendirebilirsiniz :) Bence Kirin 970-980 arasındakinden çok daha büyük bir fark göreceğiz, tabi bunu ümit ediyorum, eğer bunu yapamazsa Huawei garip bir durum oluşur, Kirin 810 neredeyse Kirin 970 kadar güçlü oldu çünkü...
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deceiverface 2 sa. en beğenilen
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