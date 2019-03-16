Huawei Mate 20 Lite’ın kamera özellikleri

Mate 20 Lite ön kamera özellikleri

Ön kamera ile yapılan fotoğraf çekimlerinde yapay zeka devreye girsin ya da girmesin etkileyici selfiler çekilebiliyor.

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Huawei Mate 20 ailesinin uygun fiyatlı üyesi Huawei Mate 20 Lite, orta sınıf bir telefon olmasına rağmen hem yazılımsal hem de donanımsal olarak başarılı kamera özelliklerine sahip.Huawei Mate 20 Lite ikisi önde, ikisi arkada olmak üzere toplam dört adet kamera ile birlikte geliyor. Çift kamera sayesinde ön ve arka kamera ile portre modunda çekimler yapılabiliyor.Huawei Mate 20 Lite arka kamera özellikleriTelefonun birinci arka kamerası 20 MP çözünürlüğe, yardımcı kamerası ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına, 27 mm sensör genişliğine sahip. 2 MP çözünürlüğündeki yardımcı kamera, sadece derinlik tespiti yapıyor. Bu kamera ile çekim yapılamıyor.Kamera 1080p 30 FPS ve 1080p 60 FPS video kayıt özelliği bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. 1080p 60fps videolarda elektronik görüntü sabitleyici de devre dışı kalıyor. Mate 20 Lite’ın video kayıt performansı için beklentileri düşük tutmalısınız.Fotoğraf çekimlerinde ise fiyatına göre epey başarılı sonuç elde ediyoruz. Yapay zeka teknolojisi sayesinde 22 farklı sahneyi ve nesneyi otomatik olarak algılayıp ortama uygun ayarları uygulayarak göze hoş görünen çekimler yapmanızı sağlıyor. Doğa, kişi, bitki, hayvan, otomobil, manzara, sahne, şelale, plaj gibi farklı ortamları algılıyor.Huawei’in üst segment telefonlarında gördüğümüz gece modu özelliği, benzer bir şekilde bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Gece modunda yapılan çekimlerde pozlama süresini uzaltarak daha aydınlık görüntü elde ediliyor. Bu esnada kamerayı sabit tutmanız gerekiyor. Bu da ortaya vasat bir görüntü çıkıyor. Telefonun orta segment bir telefon olduğunu düşündüğümüzde fotoğraf kaydının başarılı olduğunu söyleyebiliriz.Huawei Mate 20 Lite, çift ön kamerasıyla selfie tutkunlarının ilgisini çekiyor. Arka kamerada olduğu gibi önde de portre modunda çekim ve yapay zeka özelliklerine yer veriliyor. 8 farklı ortamı algılayarak daha hoş çekimler yapıyor.iPhone Xs’te bulunan Portre Aydınaltması’na benzer şekilde 3D Lightning adında bir özellik bulunuyor. Arka planı doğru bir şekilde kesmediği için bu özelliğin başarısız olduğunu belirtelim. Animoji’ye benzer şekilde 3D Qmoji adında bir özellik bulunuyor. Kafa ve mimik hareketlerinizi emojilere aktardığınız bu özellik stabil bir şekilde çalışıyor. Oluşturduğunuz Qmojileri GIF’e dönüştürüp dilediğiniz uygulamadan arkadaşınıza gönderebilirsiniz.Huawei Mate 20 Lite, ülkemize 3799 TL fiyat etiketi ile giriş yapmıştı. Fiyatta indirime gidildi. Şu aralar 2500 TL dolaylarında fiyata satın alabilmek mümkün. Hem ön hem de arka kamerası iyi fotoğraflar çeken orta segment bir telefon arıyorsanız Huawei Mate 20 Lite’a göz atmanızda fayda var.