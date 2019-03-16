Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 20 Lite’ın kamera özellikleri

Huawei Mate 20 Lite, fiyatına göre başarılı kamera özelliklerine sahip. Bu yazımızda Huawei Mate 20 Lite’ın kamera özelliklerini el alıyoruz.
2 ay
11,1b
1
9
Cep Telefonları
Advertorial
Advertorial
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei Mate 20 ailesinin uygun fiyatlı üyesi Huawei Mate 20 Lite, orta sınıf bir telefon olmasına rağmen hem yazılımsal hem de donanımsal olarak başarılı kamera özelliklerine sahip.
Huawei Mate 20 Lite ikisi önde, ikisi arkada olmak üzere toplam dört adet kamera ile birlikte geliyor. Çift kamera sayesinde ön ve arka kamera ile portre modunda çekimler yapılabiliyor.
Huawei Mate 20 Lite arka kamera özellikleri
Telefonun birinci arka kamerası 20 MP çözünürlüğe, yardımcı kamerası ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına, 27 mm sensör genişliğine sahip. 2 MP çözünürlüğündeki yardımcı kamera, sadece derinlik tespiti yapıyor. Bu kamera ile çekim yapılamıyor.
Kamera 1080p 30 FPS ve 1080p 60 FPS video kayıt özelliği bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. 1080p 60fps videolarda elektronik görüntü sabitleyici de devre dışı kalıyor. Mate 20 Lite’ın video kayıt performansı için beklentileri düşük tutmalısınız.
Fotoğraf çekimlerinde ise fiyatına göre epey başarılı sonuç elde ediyoruz. Yapay zeka teknolojisi sayesinde 22 farklı sahneyi ve nesneyi otomatik olarak algılayıp ortama uygun ayarları uygulayarak göze hoş görünen çekimler yapmanızı sağlıyor. Doğa, kişi, bitki, hayvan, otomobil, manzara, sahne, şelale, plaj gibi farklı ortamları algılıyor.
Huawei’in üst segment telefonlarında gördüğümüz gece modu özelliği, benzer bir şekilde bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Gece modunda yapılan çekimlerde pozlama süresini uzaltarak daha aydınlık görüntü elde ediliyor. Bu esnada kamerayı sabit tutmanız gerekiyor. Bu da ortaya vasat bir görüntü çıkıyor. Telefonun orta segment bir telefon olduğunu düşündüğümüzde fotoğraf kaydının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 

Mate 20 Lite ön kamera özellikleri

Huawei Mate 20 Lite, çift ön kamerasıyla selfie tutkunlarının ilgisini çekiyor. Arka kamerada olduğu gibi önde de portre modunda çekim ve yapay zeka özelliklerine yer veriliyor. 8 farklı ortamı algılayarak daha hoş çekimler yapıyor.
iPhone Xs’te bulunan Portre Aydınaltması’na benzer şekilde 3D Lightning adında bir özellik bulunuyor. Arka planı doğru bir şekilde kesmediği için bu özelliğin başarısız olduğunu belirtelim. Animoji’ye benzer şekilde 3D Qmoji adında bir özellik bulunuyor. Kafa ve mimik hareketlerinizi emojilere aktardığınız bu özellik stabil bir şekilde çalışıyor. Oluşturduğunuz Qmojileri GIF’e dönüştürüp dilediğiniz uygulamadan arkadaşınıza gönderebilirsiniz.
Ön kamera ile yapılan fotoğraf çekimlerinde yapay zeka devreye girsin ya da girmesin etkileyici selfiler çekilebiliyor. 
Huawei Mate 20 Lite, ülkemize 3799 TL fiyat etiketi ile giriş yapmıştı. Fiyatta indirime gidildi. Şu aralar 2500 TL dolaylarında fiyata satın alabilmek mümkün. Hem ön hem de arka kamerası iyi fotoğraflar çeken orta segment bir telefon arıyorsanız Huawei Mate 20 Lite’a göz atmanızda fayda var.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
velhasil 2 ay
Bir mate 20 lite kullanıcı olarak bu telefonu kesnlikle tavsiye ederim. Huawei'nin pro serisi bir tık daha pahalı olduğu için lite serisi değerlendirilebilir. Hepsiburada da kampanya yapmış. İlgilenenler olur diye linkini bırakıyorum. hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 2 ay
Huawei de mate 10 pro p 20 pro ve mate 20 pro harici telefon alınmaz tamamı çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuuruls 2 ay
Haberin başlığında hata var. *Huawei
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Kendi kendine ekranlar açılıyor film seyrederken ses parlaklık açılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Bu telefonu aldığıma o kadar pişmanım ki video. Çekerken Harici mikrofon kullanamıyorsunuz. Open Camera programını indirince problem yok. Bu sefer de kalite çok kötü. Resmen elimde patladı. Basit bir yazılımsal çözüm ile yapılabilecek şeyi çok görmüşler. Teknik servis de detaylı bilgi vermedi. Yazıklar olsun verdiğim paraya. Eski model her telefonun çalıştırdığı mikrofon hiç çalışmıyor. Haberiniz olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Huawei stokları şişti galiba. Üstelik yakında yeni model çıkacak. Siz bu ara talimata uygun olarak habire huawei yazıyorsunuz. Adınızı da donanım haber değil, huawei katalog olarak değiştirin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seksenyedi.87 2 ay
Bence kamerası çok da iyi değil özellikle de video tarafında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertsilis 2 ay
Mate 20 Lite kullanan biri olarak kamera sensörünün ışığın az olduğu ortamlarda çok ta başarılı olmadığını belirtmek isterim. Ilık iyi ise başarılı fotoğraflar yakalamanız mümkün. Öte yandan Huawei markasının bir yazılım hatası sonucu kamera çözünürlüğünün bu modelde çoğu kamera modunda gri olarak karşımıza çıktığını, yani değiştirilemediğini bilmenize de fayda var. İleride yazılım güncellemesi ile düzeltilebileceğini düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Ama ben P20 lite aldım ☹️
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Huawei'in B planı hazır | Mobilite 2 ay Monster'da Bu Hafta - Need for Speed 2 ay Redmi 7 Geekbench'te görüntülendi 2 ay Xiaomi, akıllı telefon arayüzündeki can sıkıcı reklamları kaldırabilir 2 ay Helio P22'li Oppo A1K'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 ay ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart tablet üretecek 2 ay Tesla pick-up'ın ilk teaser görseli yayınlandı 2 ay Apple'ın TV hizmetindeki bazı programlar, kendi kullanıcılarına ücretsiz olacak 2 ay Porsche ilk elektrikli otomobili Taycan'ın teaser görsellerini yayınladı 2 ay Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi 2 ay Yeni nesil Samsung Notebook 9 Pro satışa çıkıyor 2 ay Hareket sensörlü Philips 252B9 B-Line monitör duyuruldu 2 ay Facebook mobil uygulamasına oyun sekmesi geldi 2 ay iPhone’a olan ilgi, arama sonuçlarına göre Çin’de yüzde 50 oranında azaldı 2 ay Gmail'e mail zamanlama özelliği geliyor 2 ay Android Q, kilit ekranını kişiselleştirmeye izin verebilir 2 ay Yeni Batman filminin çekimleri bu yıl başlıyor 2 ay Yumurta kabuklarından enerji depolama çözümü 2 ay Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun fiyatı Samsung'unkinin yarısı kadar olacak 2 ay 2si1 | Google'a soruşturma açıldı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 20 Lite’ın kamera özellikleri Sonraki Balıkları korkutmadan fotoğraf çekebilen deniz robotu 2 ay Tom Lee, 2019'da Bitcoin için boğa piyasasının görüleceğini söyledi 2 ay Hindistan'da 16 öğrenci PUBG Mobile oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı 2 ay WD Blue NVMe sürücülerini duyurdu 2 ay 10x optik zoom'lu Oppo Reno ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı 2 ay Kör nokta kalmayacak V2 "TP-Link Deco P7 Mesh Wi-Fi incelemesi" 2 ay Dünyanın ilk tanksavar insansız kara aracını görüntüledik 2 ay Uçan taksiler, sandığımızdan daha erken gökyüzünde olabilir 2 ay Skype uygulamasında artık 50 kişiye kadar görüntülü sohbet yapılabilecek 2 ay Tasarımı ile büyüleyen Vivo X27'nin yeni basın görselleri yayınlandı 2 ay Google'ın katlanabilir cihaz patenti ortaya çıktı 2 ay Google Pixel 4 XL'in tasarımı ortaya çıktı 2 ay Asus ROG Strix XG49VQ oyuncu monitörü satışa çıkıyor 2 ay Android anti virüs uygulamalarının büyük kısmı sahte 2 ay Haftaya A101 marketlerde ilk kez Honor 8A var, BİM marketlere akıllı baskül geliyor 2 ay Mi Power 3 şarj istasyonu satışa çıkıyor 2 ay Huawei, arkasında ikinci ekranı bulunan telefon patenti aldı 2 ay Black Shark 2’nin PUBG oynayış videosu ortaya çıktı 2 ay Oppo, iki farklı Reno akıllı telefon için sertifika aldı 2 ay Risk Merkezi Raporu, E-devlet'ten ücretsiz olarak sorgulanabiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim