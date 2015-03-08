Huawei MediaPad X2 video ön inceleme "Telefon özellikli, tasarım ve malzeme kalitesiyle iddialı tablet"

İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde deneme şansı yakaladığımız yeni cihazlardan biri de Huawei'in 7-inç boyutundaki yeni tableti ya da Çinli üreticinin ifadesiyle phableti MediaPad X2 oldu. Malzeme kalitesi ve tasarımıyla dikkat çeken tabletin detayları videomuzda.

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