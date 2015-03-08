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Huawei MediaPad X2 video ön inceleme "Telefon özellikli, tasarım ve malzeme kalitesiyle iddialı tablet"

4 yıl
39b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde deneme şansı yakaladığımız yeni cihazlardan biri de Huawei'in 7-inç boyutundaki yeni tableti ya da Çinli üreticinin ifadesiyle phableti MediaPad X2 oldu. Malzeme kalitesi ve tasarımıyla dikkat çeken tabletin detayları videomuzda.
 

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dj.caner 3 yıl
Media Max pad 2 hem tablet hemde telefonmu anlamadım ben cep telefonu olarakda kullana bılıyormuyuz
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LooF 3 yıl dj.caner
Valla bildigim kadariyla mediapad x2 sadece tablet...birde honor x2 var oda phablet...yani hem tablet hemde telefon.
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muco555555 3 yıl
Cok yogun kullaniyorum pil 1.5 gunu fazlasi ile cikariyor.2 gun ortalama kullanici kullanir.performansini sole diyim elimde ipad mini 3 var huawei den sonra yavas geliyor donma yok takilma yok yavaslama yok.gercekten bu performansi beklemiyordum.adamlara helal olsun bu x2 harika olmus.su sekilde diyim uzun sure telefon almam alirsam da huawei nin jumbo telefonlarini alirim.Birinci kalite bir telefon.
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ynsylkn 3 yıl
Elinizde ki media pad X2 imdi durumu nasıl oluyo bilgi verirseniz sevinirim
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xakav33 3 yıl
Elimde bir adet mevcut sifir kutusunda son 1000 liraya verebilirim tesekkurler
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ynsylkn 3 yıl xakav33
xakav33
Elimde bir adet mevcut sifir kutusunda son 1000 liraya verebilirim tesekkurler

Cihazın kaydı vs ne durumda kardeşim :) düşünmüyor değilim malum p8max hem alınamaz ve gelmeyecek durumda
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arel.gr 3 yıl xakav33
xakav33

Elimde bir adet mevcut sifir kutusunda son 1000 liraya verebilirim tesekkurler

garantisi hangi ulkeden,ne kadari kaldi, IMEI numaralarinin 2sini de actilarmi ?
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LooF 3 yıl xakav33
Hocam hayirli aksamlar..elinizdeki cihax mediapadx2 mi?
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muco555555 3 yıl
mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=112520404 ufak bir incelemesini yaptim.Telefona resmen asik oldum mukemmel otesi bir telefon ve tablet yeminle ipad mini 3 e ihtiyac kalmadi elime almiyorum
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arel.gr 3 yıl
@muco555555
@DH Misafir robotu

ekranın tıklamaya duyayrlılığı nasıl ?
ilave hafıza kart yeri varmı yoksa 2ci SIM card yuvasınımı işgal ediyor ?
fiyat nedir ?
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar ürünü yurt dışından temin ettim,herkese şiddetle tavsiye ederim.3gb rom 32 gb bellek gold modelini aldim.Rengi çok şık ve ilgi çekici.Performansı asla yolda bırakmaz.TELEFON OLARAK KULLANIMI ÇOK RAHAT.Yoğun kullanımda 2.5 gün gidiyor şarjı(oyunla).Fotoğraf çekimi standart çok ekstrem bir durumu yok,tatmin edici.Ekran büyük olduğu için instagramda falan görülen fotoğrafların kalitesi kabak gibi ortaya çıkıyor.Alın kullanın,arayın huawei yi sayın sövün de Türkiye'ye getirsinler.
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ginntoki 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar ürünü yurt dışından temin ettim,herkese şiddetle tavsiye ederim.3gb rom 32 gb bellek gold modelini aldim.Rengi çok şık ve ilgi çekici.Performansı asla yolda bırakmaz.TELEFON OLARAK KULLANIMI ÇOK RAHAT.Yoğun kullanımda 2.5 gün gidiyor şarjı(oyunla).Fotoğraf çekimi standart çok ekstrem bir durumu yok,tatmin edici.Ekran büyük olduğu için instagramda falan görülen fotoğrafların kalitesi kabak gibi ortaya çıkıyor.Alın kullanın,arayın huawei yi sayın sövün de Türkiye'ye getirsinler.

Acaba nasıl emin ettiniz öğrenebilir miyim bizde siipariş verebilir miyiz ?
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Marmarali 3 yıl
Ben yurtdışından bu modeli alacağım bakalım nasıl çıkacak
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arel.gr 3 yıl Marmarali
Marmarali

Ben yurtdışından bu modeli alacağım bakalım nasıl çıkacak

@Marmarali

aldinmi ?
ekranın tıklamaya duyayrlılığı nasıl ?
ilave hafıza kart yeri varmı yoksa 2ci SIM card yuvasınımı işgal ediyor ?
fiyat nedir ?
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FIRAT_G_ 3 yıl
Turkiye ye ne getirmis ki huawei bunu getirsin
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reddistic 3 yıl
Bulsam alacağım ama huawei türkiye telefonları bile açmıyor
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DH Misafiri 4 yıl
Slm arkadaslar bu huawei tabletin mediapad x1 modelini aradim turkiyede herhangibir bayide satisina rastlayamadim. Tabletin ozelliklerini ve dizaynini begendim gercekten ama turkiyede satisi olmadimi bu modelin,hatta ikinci elini bile aradim yine yok. Simdi kalkmis huawei markasinin x2 modeli cikmis diye tanitimini yapiyoruz dilerim ben yaniliyorumdur' sayet turkiyede satisi yoksa bu modellerin ya distribitorluk vermiyolar yada bizim ithalatci firmalar bu markanin x modellerini ithal etmiyorlar. Yada turkiyeyi kaleye bile almiyor bu huawei tablet piyasasinda .Eger oyleyse 8 deyil 18 cekirdek olsa bize ne. Dilerim ben yaniliyorumdur. -Mtzs-
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magicboyguccino 4 yıl DH Misafiri
merhaba istiyorsanız x1 bulabilirim :)
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