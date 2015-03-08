Huawei MediaPad X2 video ön inceleme "Telefon özellikli, tasarım ve malzeme kalitesiyle iddialı tablet"

İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde deneme şansı yakaladığımız yeni cihazlardan biri de Huawei'in 7-inç boyutundaki yeni tableti ya da Çinli üreticinin ifadesiyle phableti MediaPad X2 oldu. Malzeme kalitesi ve tasarımıyla dikkat çeken tabletin detayları videomuzda.
Cihazın kaydı vs ne durumda kardeşim :) düşünmüyor değilim malum p8max hem alınamaz ve gelmeyecek durumda
garantisi hangi ulkeden,ne kadari kaldi, IMEI numaralarinin 2sini de actilarmi ?
@DH Misafir robotu
ekranın tıklamaya duyayrlılığı nasıl ?
ilave hafıza kart yeri varmı yoksa 2ci SIM card yuvasınımı işgal ediyor ?
fiyat nedir ?
Acaba nasıl emin ettiniz öğrenebilir miyim bizde siipariş verebilir miyiz ?
@Marmarali
aldinmi ?
ekranın tıklamaya duyayrlılığı nasıl ?
ilave hafıza kart yeri varmı yoksa 2ci SIM card yuvasınımı işgal ediyor ?
fiyat nedir ?