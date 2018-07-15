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Huawei P20 Pro ile anı ölümsüzleştirme zamanı

Herkes gördüğü ve yaşadığı her anı kaydetmek ister. Yağmur damlalarının yere düşüşü veya zıplarken havada uçuşunuz... P20 Pro'nun Super Slow Motion özelliği ile anı yavaşlatarak kayda alabilirsiniz.
10 ay
4,5b
1
5
Cep Telefonları
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Advertorial
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Herkes gördüğü ve yaşadığı her anı kaydetmek ister. Yağmur damlalarının yere düşüşü veya zıplarken havada uçuşunuz...
Eskiden bir anı yakalamak için çok hızlı olmanız ya da art arda fotoğraf çekmeniz gerekiyordu. Ancak her ne kadar hızlı olsanız ve fotoğraf çekseniz de bu anları yakalama şansınız oldukça zor oluyordu.
Şimdi ise hayatımıza yavaş yavaş giren yapay zekanın desteği ile ölümsüzleştirmek istediğimiz anları yakalamak mümkün hale geliyor. Yapay zeka destekli akıllı telefonların slow/stop motion özelliği ile her anı çekerek, zahmetsizce fotoğraf galerinize kaydedebiliyorsunuz.
Bu özelliği en eğlenceli şekilde kullanabileceğiniz akıllı telefonlardan biri ise Huawei markasının P20 Pro modeli. Üçlü LEICA kamerası ve sahip olduğu yapay zeka ile akıllı telefon pazarında adından çok söz ettiren bu model, Super Slow Motion özelliği ile de teknolojiseverlerin dikkatini çekiyor.

Zamanı yavaşlat!

Huawei P20 Pro’da bulunan slow/stop motion özelliği tüm anları yakalamanıza imkan sağlıyor. P20 Pro, standart 240 fps'den 4 kat daha yüksek olan ve çıplak gözle görülemeyen detayları yakalayan altı eksenli stabilizasyonu ve 960 fps süper ağır hareketi destekliyor. Ultra Anlık Çekim modundaki bu cihaz, kapalı bir ekrandan bile aşağı ses düğmesine çift tıklayarak sadece 0,3 saniyede bir görüntü yakalayabiliyor.
 

Eğlencenin en kısa anları

HUAWEI P20 Pro, Super Slow Motion modu ile zemine sıçrayan su damlacıklarının her anına an ve an şahit olurken, frizbi yakalayan bir köpek veya patlayan bir balon gibi nefes kesen filmleri de anında kaydetme fırsatı sunuyor.

P20 Pro ile profesyonel ve amatör fotoğrafçılar arasındaki uçurum kapanıyor. P20 Pro sahip olduğu yapay zeka ile size ayarları ve diğer parametreleri düşünmeden serbestçe çekim yapabilme şansı veriyor.  Duygularınızı ve hatıralarınızı mükemmel fotoğraflarda yakalamanız için tasarlanan HUAWEI P20 Pro ile hareketli anlarınızın ayrıntılarını kolayca kaydedip, eğlencenin kısacık anlarını anında yakalayabiliyorsunuz.

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huseyincarnege 10 ay
resimdekide p20pro olaydıda :)
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olağan_şüpheli 10 ay
fiyatı hızlı düşerse seneye alabilirim. bir de kirin 970 olması üzücü. geçen senin işlemcisi.
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renega 10 ay
Donanımhaber uygulaması her haber açtığımda çöktüğü için malesef safariden yazıyorum cihaz ipad air 2 ayrıca dikey kullanmaya zorlayan aptal yazılımcılara da lanet olsun. gelelim şu yukarıda her kelimesi pofpoflamaktan ibaret reklama. smart1970 kesinlikle doğru söylemiş bende reklamlara kanmaya başlamıştım daha bu sabah marketlerde p20 pro fiyatlarına gidip baktım elime alıp cihazı inceledim neredeyse fibabanka kredisi çekip alacaktım. İlk olarak dxomark gibi "para veren puanı kapar" gibi rezil siteler yüzünden çok büyük bir algı yönetimi oluştu. Kimi zaman oneplus 6 bu cihazdan daha iyi görüntüler çekebiliyor ama dxomark listesine oneplus 6 yok :O xiaomi kamerası abartılı puanla listeleniyor. Samsung kamera konusunda rezil ama hep amiral gemileri üst listelerde. Sen ben bunların oyununu biliyoruz ama bizi kim takar.
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smart1978 10 ay
Cocuk Esirgeme Kurumu na 1 milyon Amerikan Dolari tutari bagis yaparsaniz Huawei P20 Pro yalakaca olumlu elestiri yapabilirim ! ...
Ne de olsa reklam .
Boyle duzene boyle cevaplar lazim

Sirketlerinden birileri elbette reklamlarini kontrol eden geribildirim ekibi vardir elbette ...
Bagis yapacaklarini sanmiyorum gerci ...
Hic hos degil...
Kamerasindan cekim yaptigim gorselleri birebir dokunulmadan paylasiyorum iste :
mediafire.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ilginc gelen 40 megapiksel ile 10 megapiksel arasinda en boydan 2 kat piksel artisi ile saglanmasi . Cok ilginc...
Kamerasi gercekten de 40 megapiksel efektif cozunurlukte olmadigina dair nacizane gozlemlemelerim var yukarda paylastim .
Dusuk megapiskelli olanlarda yani 10 megapikselli olan 2 farkli mekandaki gorsellerden de anlasilacagi uzere 10 megapiksel dek gorseller yuksek ihtimalle 40 megapiksel e ayarlandiginda ve cekildiignde bulaniklasmaktadir ki tum sartlar esit herhangi bir ince ayar hilesi vs yoktur . EXIF bilgilerine de bakilabilir ...
Video kamerasi 960 FPS diyor ama cozunurluk nedense hic bahsedilmemis cunku berbat 1280x720 de yani 720P de. Artik 960 FPS en azindna 1080p olmasini beklerdim. Sony de boyle ...
Ayrica kamerasi 4K da 60 FPS yok !
Su ve toza karsi sertifika seviyesi IP67 ile geliyor artik yeni amiraller gecen yildan beri IP68 ile satista iken bu cihazda olmamis ...
Bence fiyati cok yuksek. Biraz fazla sisirilmis .
DH objektif incelemesini de beklerdik kapsamli yani ...
Parasiyla reklam vari ismarla olmus ...
Bu cihazi hersey ile inceleyenler de var iste bir ornek :
gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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renega 10 ay smart1978
smart1978
Cocuk Esirgeme Kurumu na 1 milyon Amerikan Dolari tutari bagis yaparsaniz Huawei P20 Pro yalakaca olumlu elestiri yapabilirim ! ...
Ne de olsa reklam .
Boyle duzene boyle cevaplar lazim

Sirketlerinden birileri elbette reklamlarini kontrol eden geribildirim ekibi vardir elbette ...
Bagis yapacaklarini sanmiyorum gerci ...
Hic hos degil...
Kamerasindan cekim yaptigim gorselleri birebir dokunulmadan paylasiyorum iste :
mediafire.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ilginc gelen 40 megapiksel ile 10 megapiksel arasinda en boydan 2 kat piksel artisi ile saglanmasi . Cok ilginc...
Kamerasi gercekten de 40 megapiksel efektif cozunurlukte olmadigina dair nacizane gozlemlemelerim var yukarda paylastim .
Dusuk megapiskelli olanlarda yani 10 megapikselli olan 2 farkli mekandaki gorsellerden de anlasilacagi uzere 10 megapiksel dek gorseller yuksek ihtimalle 40 megapiksel e ayarlandiginda ve cekildiignde bulaniklasmaktadir ki tum sartlar esit herhangi bir ince ayar hilesi vs yoktur . EXIF bilgilerine de bakilabilir ...
Video kamerasi 960 FPS diyor ama cozunurluk nedense hic bahsedilmemis cunku berbat 1280x720 de yani 720P de. Artik 960 FPS en azindna 1080p olmasini beklerdim. Sony de boyle ...
Ayrica kamerasi 4K da 60 FPS yok !
Su ve toza karsi sertifika seviyesi IP67 ile geliyor artik yeni amiraller gecen yildan beri IP68 ile satista iken bu cihazda olmamis ...
Bence fiyati cok yuksek. Biraz fazla sisirilmis .
DH objektif incelemesini de beklerdik kapsamli yani ...
Parasiyla reklam vari ismarla olmus ...
Bu cihazi hersey ile inceleyenler de var iste bir ornek :
gsmarena.com/...

Hocam gsmarena "Smartphone World cup 2018" diye birşeyçıkartmış hani güvendiğimiz gsmarena varya dün yaptığı haksız oylamaya kendim şahit oldum. Dün %65 oranla oneplus 6 yeniyordu s9+'yı zaman çizelgesine de baktım utanmadan paylaşmışlar sevindim oneplus 6 önde olmasına. Bugün girdim baktım o zaman çizelgesini değiştirmişler s9+ önde. gsmarena.com/...
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