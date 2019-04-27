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Huawei P30 Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı

Çinli teknoloji devi Huawei, çiçeği burnunda amiral gemisi Huawei P30 Pro için ikinci yazılım güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme parmak izi sensörü ve kamera özelliklerini iyileştiriyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei P30 Pro çıkalı daha bir ay olsa da Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemisi telefonunun parmak izi sensörü ve kamera özelliklerini geliştiren ikinci yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı.
Ayrıca Bkz. "Bazı Wear OS akıllı saatler Google Maps’de sorun yaşıyor"
Şirkete göre yeni güncelleme kameranın özel gece modunu, standart düşük ışıkta çekim performansını ve SuperZoom özelliğini daha da iyi hale getiriyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörünün hızını ve doğruluğunu artırmaya yönelik birkaç hata düzeltmesi içerdiğini de belirtelim.

Instagram performansını da iyileştiriyor

Bunun yanı sıra, Instagram videoları için ses ve video senkronizasyon kalitesinde iyileştirmeler de sağlıyor. Şu an itibariyle, güncelleme yalnızca Hindistan’da yayınlandı ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de dağıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_p30_pro_receives_yet_another_software_update-news-36763.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khaos 3 hf.
Huawei gerçekten dedikleri gibi diğer akıllı telefonlardan daha büyük kamera sensörü kullanıyorsa markayı takdir etmek şart
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Lithium87 3 hf.
P20 pro sahibi olarak instagram video güncellemesini hasretle ve özlemle bekliyorum. Umarım bize de gelir.
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Fenomenon 3 hf.
özellikle instagram performası çok çok elzem bir konu
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