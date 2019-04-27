Huawei P30 Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı

Huawei P30 Pro çıkalı daha bir ay olsa da Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemisi telefonunun parmak izi sensörü ve kamera özelliklerini geliştiren ikinci yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı.

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Şirkete göre yeni güncelleme kameranın özel gece modunu, standart düşük ışıkta çekim performansını ve SuperZoom özelliğini daha da iyi hale getiriyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörünün hızını ve doğruluğunu artırmaya yönelik birkaç hata düzeltmesi içerdiğini de belirtelim.

Instagram performansını da iyileştiriyor

Bunun yanı sıra, Instagram videoları için ses ve video senkronizasyon kalitesinde iyileştirmeler de sağlıyor. Şu an itibariyle, güncelleme yalnızca Hindistan’da yayınlandı ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de dağıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_p30_pro_receives_yet_another_software_update-news-36763.php