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Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor

Huawei’nin bir önceki amiral gemi modelleri P9 ve Mate 8, Android 7.0 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme şimdilik Filipinler ve Çin’de geçerli durumda.
2 yıl
5,5b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin yeni sürümü 7.0 Nougat için üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Bunlardan birisi olan Huawei, bir önceki nesil olan amiral gemi modellerine Android 7.0 güncellemesine başlamış durumda.

Huawei Elini Çabuk Tutuyor

Huawei P9 ve Huawei Mate 8 modelleri için başlayan güncelleme şimdilik Filipinler ve Çin’de geçerli. Firma bir süre pilot uygulama tarzında yeni güncellemesini denemiş olacak. Gelecek yıl başlarından itibaren ise global versiyonlara da güncellemenin gelmesi bekleniyor.

Android 7.0 güncellemesinde Google tarafında bildirimlerden doğrudan yanıt verebilme, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi gibi yenilikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "PlayStation oyunları mobile geliyor"

Huawei tarafında ise Mate 9 modeli ile birlikte gördüğümüz yeni EMUI 5 arayüzünün geleceğini söyleyebiliriz. Daha hafif, görsel açıdan daha sade ve daha akıcı çalışan EMUI 5 arayüzü, kullanıcısının davranışlarını öğrenebilir olması ile de dikkat çekiyor. Vulkan desteğine de sahip olan EMUI 5, Honor 8 serisine de verilecek. 

 

http://www.theandroidsoul.com/huawei-p9-and-mate-8-android-nougat-update-released-in-china/ Yorum Yaz
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-Sniper- 2 yıl en beğenilen viper17
viper17

huawei güncelleme veriyor


Android 4.4.2 ile aldığım Huawei Mate 7'imi 1 küsür senede 5-6 rom güncelleme alarak Android 6.0.1 ile sattım son rom (B571) stabilite ve pil performansı konusunda zirvedeydi, yani evet veriyor. Tabiki beş dakikalık bir bölge kodu değişimi ile cihazı tr'den eu'ya çevirmeniz gerekiyor. Keşke huaweinin başlattığı kaliteli servis atağını güncelleme konusunda tr bölge kodlu cihazlar içinde başlatsa diyodum başlamış zaten. Darısı Mate 9 ve 9 Pro'yu ülkemizde bir an önce görmeye...
viper17huawei güncelleme veriyorAndroid 4.4.2 ile aldığım Huawei Mate 7'imi 1 küsür senede 5-6 rom güncel...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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viper17 2 yıl
huawei güncelleme veriyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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baki_55 2 yıl
Arkadaşlar, Android 7 Nougat yükledim ancak YKB Cüzdan uygulaması yüklenemediği için geri Android 6 ya dönmem lazım.
yardımcı olabilecek birileri var mıdır?
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ogzhnakcy90 2 yıl
p9'a nougat geldi zaten. beta da olsa hiçbir sıkıntısı yok . nihai sürümde daha da iyi olacağı kesin.
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JoeyBane 2 yıl
iyiki babama P9 aldirmisim
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kadirirdem 2 yıl
gelsin artık geç bile kaldı firmalar...
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BiilimAdamı 2 yıl
selam arkadaşlar ben P9 Lite kullanıyorum onada gelir mi acep P9 ile birlikte ?
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Whippoorwill 2 yıl
Huawei'nin gelecek için tasarladığı hedeflerine ulaşma yolunda gayet doğru ve net adımlar atması sevindirici.
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Nehalem 2 yıl
Bende sırf Home tuşu için Mate 9 Pro'yu bekliyorum.
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koyunsavar 2 yıl
Çin telefonu alacak olan hawehawe den başka bakmasin yada lonovo gerisi şimdilik çöp
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viper17 2 yıl
huawei güncelleme veriyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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-Sniper- 2 yıl viper17
viper17

huawei güncelleme veriyor


Android 4.4.2 ile aldığım Huawei Mate 7'imi 1 küsür senede 5-6 rom güncelleme alarak Android 6.0.1 ile sattım son rom (B571) stabilite ve pil performansı konusunda zirvedeydi, yani evet veriyor. Tabiki beş dakikalık bir bölge kodu değişimi ile cihazı tr'den eu'ya çevirmeniz gerekiyor. Keşke huaweinin başlattığı kaliteli servis atağını güncelleme konusunda tr bölge kodlu cihazlar içinde başlatsa diyodum başlamış zaten. Darısı Mate 9 ve 9 Pro'yu ülkemizde bir an önce görmeye...
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