Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor

Android işletim sisteminin yeni sürümü 7.0 Nougat için üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Bunlardan birisi olan Huawei, bir önceki nesil olan amiral gemi modellerine Android 7.0 güncellemesine başlamış durumda.

Huawei Elini Çabuk Tutuyor

Huawei P9 ve Huawei Mate 8 modelleri için başlayan güncelleme şimdilik Filipinler ve Çin’de geçerli. Firma bir süre pilot uygulama tarzında yeni güncellemesini denemiş olacak. Gelecek yıl başlarından itibaren ise global versiyonlara da güncellemenin gelmesi bekleniyor.

Android 7.0 güncellemesinde Google tarafında bildirimlerden doğrudan yanıt verebilme, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi gibi yenilikler yer alıyor.

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Huawei tarafında ise Mate 9 modeli ile birlikte gördüğümüz yeni EMUI 5 arayüzünün geleceğini söyleyebiliriz. Daha hafif, görsel açıdan daha sade ve daha akıcı çalışan EMUI 5 arayüzü, kullanıcısının davranışlarını öğrenebilir olması ile de dikkat çekiyor. Vulkan desteğine de sahip olan EMUI 5, Honor 8 serisine de verilecek.