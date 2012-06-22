Huawei, Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonunu yıl sonuna doğru Avrupa, Çin ve Amerika'da satışa sunacak

Haber Editörü
Microsoft'un geçen gece duyurduğu dört Windows Phone 8 ortağından biri olan Huawei, şaşırtıcı bir şekilde piyasaya süreceği ürünle alakalı ilk açıklama yapan üretici oldu. Nokia, Samsung ve HTC gibi tecrübeli firmaların yanında pek şansı olmadığı düşünülen Huawei cephesinden, genel kanının aksine oldukça umutlu bir açıklama geldi.
The Verge sitesine konuşan uzak doğulu üretici, Windows Phone platformuna sahip ilk telefonları ile yıl sonunda büyük bir çıkış yapmaya hazırlandıklarını ifade etti. Şirketin bu sözlerinden, Microsoft ve mobil işletim sistemini oldukça ciddiye aldıklarını anlıyoruz.
Ascend serisine mensup olacak Windows Phone 8 işletim sistemli Huawei akıllı telefonu, ilk olarak Avrupa, Çin ve Amerika bölgelerinde satışa çıkacak. Onları diğer bölgeler takip edecek, fakat ismi belirtilmeyen pazarlar için ancak 2013'te çıkış yapabileceği tahmin ediliyor.
Windows Phone 8 duyurulmadan önce ortaya atılan iddialar, Huawei'nin 300$ düzeyinde bir WP8 akıllı telefonu hazırladığına işaret etmişti. Çinli üreticiden gelen açıklama, bir telefonun çıkış yapacağını resmileştirdi. Ancak ilk cihaza başka modellerin de eşlik edip etmeyeceği bilinmiyor. Eğer Nokia, Samsung ve HTC karşısında başarılı olabilmek istiyorsa Huawei'nin ürünlerindeki fiyatlandırmayla bir fark oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde aynı seviyede fiyatlandırılan telefonlardan Huawei'ye gelen talep en düşük olacaktır.
http://www.theverge.com/2012/6/20/3104859/huawei-ascend-windows-phone-8-announcement-wp8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
asıl telefonların fiyatları bu değil ama Türkiyeye girişte üstüne çok büyük paralar ekleniyor bu yüzden bütçeye uygun değil
arkadaşım sen markaya göre bir şeyleri sınıflandıracaksan bu piyasada bana göre çok kaybedersin ideos x5 e herkes almayın markası çin markası dedi nokia,htc alın dedi ama ideos x5 piyasanın en iyi f/p telefonu olduğunu kanıtladı o dönemin sözde yüksek işlemci saatli nokia telefonlarına fark attı ben kullanalı 1 sene oldu diğer markalardan hiçbir farkı yok ama gerisini siz bilirsiniz illa çok büyük bir fiyat farkıyla markasını bildiğim bir telefon alacaksan sen bilirsin birde şunu eklemek istiyorum ki huawei bu piyasada yeni değildir sadece Türkiye piyasasında yenidir :)
kimse kusura bakmasında bu fiyatlara telefon almanın akıllıca olmadığını düşünüyorum. aylık geliri 5bin dolara olan batılı biri için 800dolara telefon alması normal ama aylık 1-2 ile geçinen insanlar için çok para bu paralar. sanıyorum ki 5bin dolar geliri olan bir batılı 5bin dolar veripte telefon almaz. fakiriz işte biz, ülkenin durumu belli, çoğumuz 2 bin lira civarı maaşa çalışıyor, neyimize bizim iphone, s3 allah aşkına
Nereye varacam peki :D arkadaş huwai midir ainol mudur, ben bütün çin mallarının sonuna kadar destekçisiyim, ucuz olan iyidir. Gittim tablet aldım, 200tl ye, aynısına samsung etiketi yapıştırınca fiyatı 1200 oluyor. çokta memnunum, işyerinde benim yarım kadar maaş alan kız arkadaş ipad3 aldı, o da memnun. ama ben daha az para verdim, ne mutlu bana, kutlayın beni :D