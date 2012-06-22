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Huawei, Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonunu yıl sonuna doğru Avrupa, Çin ve Amerika'da satışa sunacak

6 yıl
2,2b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un geçen gece duyurduğu dört Windows Phone 8 ortağından biri olan Huawei, şaşırtıcı bir şekilde piyasaya süreceği ürünle alakalı ilk açıklama yapan üretici oldu. Nokia, Samsung ve HTC gibi tecrübeli firmaların yanında pek şansı olmadığı düşünülen Huawei cephesinden, genel kanının aksine oldukça umutlu bir açıklama geldi.
The Verge sitesine konuşan uzak doğulu üretici, Windows Phone platformuna sahip ilk telefonları ile yıl sonunda büyük bir çıkış yapmaya hazırlandıklarını ifade etti. Şirketin bu sözlerinden, Microsoft ve mobil işletim sistemini oldukça ciddiye aldıklarını anlıyoruz.
Ascend serisine mensup olacak Windows Phone 8 işletim sistemli Huawei akıllı telefonu, ilk olarak Avrupa, Çin ve Amerika bölgelerinde satışa çıkacak. Onları diğer bölgeler takip edecek, fakat ismi belirtilmeyen pazarlar için ancak 2013'te çıkış yapabileceği tahmin ediliyor.
Windows Phone 8 duyurulmadan önce ortaya atılan iddialar, Huawei'nin 300$ düzeyinde bir WP8 akıllı telefonu hazırladığına işaret etmişti. Çinli üreticiden gelen açıklama, bir telefonun çıkış yapacağını resmileştirdi. Ancak ilk cihaza başka modellerin de eşlik edip etmeyeceği bilinmiyor. Eğer Nokia, Samsung ve HTC karşısında başarılı olabilmek istiyorsa Huawei'nin ürünlerindeki fiyatlandırmayla bir fark oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde aynı seviyede fiyatlandırılan telefonlardan Huawei'ye gelen talep en düşük olacaktır.

http://www.theverge.com/2012/6/20/3104859/huawei-ascend-windows-phone-8-announcement-wp8 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
iyide huawei köklü bir firma, Türkiye'de daha yeni ayrıca cep telefonu ve mobil cihazlar konusunda acemi bir firma değil. operatör logolu bir çok cihazın arkasında ki isim huawei'dir keza wodem, mobil hotspot gibi zamazingolarında en yaygın üreticisi konumunda bir firmadır. mobil sektörde HTC yokken vardı.
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Pardus Linux 6 yıl
Huawei iyi girş yaptı hızla yükselmeye de devam ediyorlar fakat f/p liderliğini de koruyabilseydi iyi olacaktı...
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sticer12 6 yıl
kakarikikiri
piyasaya dandik denilen çin markaları gelsinde fiyatlar kırılsın biraz. Forumu takip ediyorum kimisi androidçi, kimisi ios çu applecı samsungcu androidçi... arkadaş s3 diyorlar 2bin lira, 4s diyorsunuz 2bin lira, onex diyorsunuz 1900lira.. telefon be bunlar telefon..kimse kusura bakmasında bu fiyatlara telefon almanın akıllıca olmadığını düşünüyorum. aylık geliri 5bin dolara olan batılı biri için 800dolara telefon alması normal ama aylık 1-2 ile geçinen insanlar için çok para bu paralar. sanıyorum ki 5bin dolar geliri olan bir batılı 5bin dolar veripte telefon almaz. fakiriz işte biz, ülkenin durumu belli, çoğumuz 2 bin lira civarı maaşa çalışıyor, neyimize bizim iphone, s3 allah aşkınaNereye varacam peki :D arkadaş huwai midir ainol mudur, ben bütün çin mallarının sonuna kadar destekçisiyim, ucuz olan iyidir. Gittim tablet aldım, 200tl ye, aynısına samsung etiketi yapıştırınca fiyatı 1200 oluyor. çokta memnunum, işyerinde benim yarım kadar maaş alan kız arkadaş ipad3 aldı, o da memnun. ama ben daha az para verdim, ne mutlu bana, kutlayın beni :D

asıl telefonların fiyatları bu değil ama Türkiyeye girişte üstüne çok büyük paralar ekleniyor bu yüzden bütçeye uygun değil
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Jacobıan 6 yıl
huawei iyice aştı kendini her yere el atıyor
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sticer12 6 yıl
Normsoner
arada cok ucuk fiyatlandırma olmassa tercih edecegimi düşünmüyorum nokia htc nerde huawei nerde..

arkadaşım sen markaya göre bir şeyleri sınıflandıracaksan bu piyasada bana göre çok kaybedersin ideos x5 e herkes almayın markası çin markası dedi nokia,htc alın dedi ama ideos x5 piyasanın en iyi f/p telefonu olduğunu kanıtladı o dönemin sözde yüksek işlemci saatli nokia telefonlarına fark attı ben kullanalı 1 sene oldu diğer markalardan hiçbir farkı yok ama gerisini siz bilirsiniz illa çok büyük bir fiyat farkıyla markasını bildiğim bir telefon alacaksan sen bilirsin birde şunu eklemek istiyorum ki huawei bu piyasada yeni değildir sadece Türkiye piyasasında yenidir :)
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kakarikikiri 6 yıl
piyasaya dandik denilen çin markaları gelsinde fiyatlar kırılsın biraz. Forumu takip ediyorum kimisi androidçi, kimisi ios çu applecı samsungcu androidçi... arkadaş s3 diyorlar 2bin lira, 4s diyorsunuz 2bin lira, onex diyorsunuz 1900lira.. telefon be bunlar telefon..
kimse kusura bakmasında bu fiyatlara telefon almanın akıllıca olmadığını düşünüyorum. aylık geliri 5bin dolara olan batılı biri için 800dolara telefon alması normal ama aylık 1-2 ile geçinen insanlar için çok para bu paralar. sanıyorum ki 5bin dolar geliri olan bir batılı 5bin dolar veripte telefon almaz. fakiriz işte biz, ülkenin durumu belli, çoğumuz 2 bin lira civarı maaşa çalışıyor, neyimize bizim iphone, s3 allah aşkına
Nereye varacam peki :D arkadaş huwai midir ainol mudur, ben bütün çin mallarının sonuna kadar destekçisiyim, ucuz olan iyidir. Gittim tablet aldım, 200tl ye, aynısına samsung etiketi yapıştırınca fiyatı 1200 oluyor. çokta memnunum, işyerinde benim yarım kadar maaş alan kız arkadaş ipad3 aldı, o da memnun. ama ben daha az para verdim, ne mutlu bana, kutlayın beni :D
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soul calibur 6 yıl
windows phone cihazlar, microsoft'un koyduğu standartlara uymak zorunda. gorilla glass'ın en dandik windows phone'larda olması gibi. bu da sağlamlık konusunda windows phone üretecek 4 firmaya da güvenmemi sağlıyor. ideos x5 gibi fiyat/performans ürünleri çıkartırsa neden olmasın.
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armanatilgan 6 yıl
Türkiye ye gelir inş.
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Nef'i 6 yıl
Huawei f/p yönündeki avantajını iyi kullanırsa piyasada güçlü bir şekilde var olabilir.
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Normsoner 6 yıl
arada cok ucuk fiyatlandırma olmassa tercih edecegimi düşünmüyorum nokia htc nerde huawei nerde..
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tugrul6733 6 yıl
vallaha bence eğer hani diyorlar ya ios'ta çok kısıtlama oluyor ama androidde bu yok lakin ios da çok stabil çalışıyor diyorlar. eğer windows phone 8 de hem stabil çalışma hem kullanıcıya özgürlük tanıma olursa windows telefon sektöründe de liderliği kapar. artı rekabet de artar ve buda bize pozitif olarak çok güzel bir şekilde yansır. bana bu tanıdıldıktan 1 2 gün sonra böyle hemen telefon modellerinin duyurulması sanki windows phone 8 bomba gibi gelecek gibi görünüyor.inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz. ama microsofta güveniyorum.
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