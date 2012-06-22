Huawei, Windows Phone 8'li ilk akıllı telefonunu yıl sonuna doğru Avrupa, Çin ve Amerika'da satışa sunacak





Microsoft'un geçen gece duyurduğu dört Windows Phone 8 ortağından biri olan Huawei, şaşırtıcı bir şekilde piyasaya süreceği ürünle alakalı ilk açıklama yapan üretici oldu. Nokia, Samsung ve HTC gibi tecrübeli firmaların yanında pek şansı olmadığı düşünülen Huawei cephesinden, genel kanının aksine oldukça umutlu bir açıklama geldi.

The Verge sitesine konuşan uzak doğulu üretici, Windows Phone platformuna sahip ilk telefonları ile yıl sonunda büyük bir çıkış yapmaya hazırlandıklarını ifade etti. Şirketin bu sözlerinden, Microsoft ve mobil işletim sistemini oldukça ciddiye aldıklarını anlıyoruz.

Ascend serisine mensup olacak Windows Phone 8 işletim sistemli Huawei akıllı telefonu, ilk olarak Avrupa, Çin ve Amerika bölgelerinde satışa çıkacak. Onları diğer bölgeler takip edecek, fakat ismi belirtilmeyen pazarlar için ancak 2013'te çıkış yapabileceği tahmin ediliyor.

Windows Phone 8 duyurulmadan önce ortaya atılan iddialar, Huawei'nin 300$ düzeyinde bir WP8 akıllı telefonu hazırladığına işaret etmişti. Çinli üreticiden gelen açıklama, bir telefonun çıkış yapacağını resmileştirdi. Ancak ilk cihaza başka modellerin de eşlik edip etmeyeceği bilinmiyor. Eğer Nokia, Samsung ve HTC karşısında başarılı olabilmek istiyorsa Huawei'nin ürünlerindeki fiyatlandırmayla bir fark oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde aynı seviyede fiyatlandırılan telefonlardan Huawei'ye gelen talep en düşük olacaktır.

http://www.theverge.com/2012/6/20/3104859/huawei-ascend-windows-phone-8-announcement-wp8