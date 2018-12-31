Huawei Y7 Pro 2019 tanıtıldı



Mobil teknoloji dünyasının lider üreticilerinden Huawei, giriş-orta seviye, bütçe dostu cihazlardan oluşan Y serisine yepyeni bir üye ekledi. 170 dolarlık mütevazi bir fiyat etiketiyle Huawei Y7 Pro 2019 resmen tanıtıldı.

6.26 inç genişliğinde ve 1520x720 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, son günlerde özellikle giriş-orta seviye cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz tarzda, su damlası biçiminde bir çentiğe sahip. Gücünü Snapdragon 450 yonga setinden alan cihaz, 3 GB'lık RAM'e ve MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 32 GB'lık dahili depolama alanına sahip.

13 MP+2 MP çözünürlüğünde, yapay zeka destekli iki adet arka kamera sensörü ile karşımıza çıkan Y7 Pro(2019), 16 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörüne sahip. 4.000 mAh gücünde bir batarya taşıyan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

Kuzey ışığı mavisi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, 170 dolarlık bütçe dostu bir fiyat etiketi alıcı bulacak. Y7 Pro 2019 şu an için yalnızca Vietnam'da satışa sunulmuş durumda ve cihazın diğer bölgelerde de alıcı ile buluşup, buluşmayacağı henüz büyük bir merak konusu.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6.26 inç, HD+

6.26 inç, HD+ İşlemci: Snapdragon 450

Snapdragon 450 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka Kamera: 13+ 2 MP

13+ 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Renk Seçenekleri: Kuzey ışığı mavisi ve siyah

https://www.gizmochina.com/2018/12/31/huawei-y7-pro-2019-announced-specs-price/