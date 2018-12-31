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Huawei Y7 Pro 2019 tanıtıldı

Huawei, yeni giriş-orta segment cihazı Y7 Pro 2019'u tanıttı. Huawei Y7 Pro 2019, Snapdragon 450 yonga seti, çift arka kamera kurulumu ve su damlası çentiği ile geliyor.
4 ay
6,3b
1
6
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Mobil teknoloji dünyasının lider üreticilerinden Huawei, giriş-orta seviye, bütçe dostu cihazlardan oluşan Y serisine yepyeni bir üye ekledi. 170 dolarlık mütevazi bir fiyat etiketiyle Huawei Y7 Pro 2019 resmen tanıtıldı.
6.26 inç genişliğinde ve 1520x720 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, son günlerde özellikle giriş-orta seviye cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz tarzda, su damlası biçiminde bir çentiğe sahip. Gücünü Snapdragon 450 yonga setinden alan cihaz, 3 GB'lık RAM'e ve MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 32 GB'lık dahili depolama alanına sahip.
13 MP+2 MP çözünürlüğünde, yapay zeka destekli iki adet arka kamera sensörü ile karşımıza çıkan Y7 Pro(2019), 16 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörüne sahip. 4.000 mAh gücünde bir batarya taşıyan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Huawei Y7 Pro 2019 tanıtıldı
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Kuzey ışığı mavisi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, 170 dolarlık bütçe dostu bir fiyat etiketi alıcı bulacak. Y7 Pro 2019 şu an için yalnızca Vietnam'da satışa sunulmuş durumda ve cihazın diğer bölgelerde de alıcı ile buluşup, buluşmayacağı henüz büyük bir merak konusu. 

    Cihaz Özellikleri

  • Ekran: 6.26 inç, HD+
  • İşlemci: Snapdragon 450
  • RAM: 3 GB
  • Depolama: 32 GB
  • Arka Kamera: 13+ 2 MP
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya: 4.000 mAh
  • Renk Seçenekleri: Kuzey ışığı mavisi ve siyah

https://www.gizmochina.com/2018/12/31/huawei-y7-pro-2019-announced-specs-price/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adroid 4 ay
Güncelleme almadıktan sonra bir anlamı yok Huawei almanın hatta gidip Samsung almak daha mantıklı
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cihansev 4 ay
annem için almayı düşünüyorum.
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mavizaman 4 ay
6.26 inç, HD+
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expressimo 4 ay
Ön tasarım hep kötü huawei...
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Tenvir 4 ay
Ben artik bu markanin cikardigi telefonlari takip edemiyorum. Bunlar samsungun bir zamanki halini bile gecti.
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mhrUca 4 ay
Copppp
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