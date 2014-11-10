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Huawei dünyanın ilk Bluetooth kulaklık entegreli fitness takip cihazını global olarak satışa sunuyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei dünyanın ilk Bluetooth kulaklık entegreli fitness takip cihazını global olarak satışa sunuyor

Bu yıl Şubat ayındaki MWC 2014 etkinliğinde hem Bluetooth kulaklık olabilen hem de fitness takii yapabilen bir bileklik tanıtanHuawei, cihazı global olarak satışa sunmaya hazırlanıyor. 

Huawei TalkBand adındaki bileklik dünyanın ilk melez fitness takip cihazı olarak tanıtılmıştı. 1.4 inçlik kavisli bir OLED ekrana sahip olan bileklik; atılan adım, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi bilgileri kaydediyor ve akıllı telefonlara aktarıyor. Cihaz Bluetooth 4.1 ve NFC bağlantı standartlarına sahip. 

Kullanıcılar ana gövdeyi kayıştan ayırarak bir Bluetooth kulaklık olarak da kullanabiliyor. Bu şekilde cihaz toplam 7 saatlik konuşma süresi sunuyor. Bileklik olarak Bluetooth açık 6 gün, kapalı 16 gün bekleme sürelerine erişilebiliyor. Cihazda 90mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Bileklik içerisindeki entegre USB ucu ile 2 saat içerisinde batarya  şarj olabiliyor. 

IP57 suya dayanıklılık sertifikası sahibi olan TalkBand, titreşim ile kullanıcısını uyarabiliyor ve çift mikrofon ile arka plandaki gürültüleri de önleyebiliyor. Bahar aylarından bu yana Çin'de satışta olan TalkBand, 14 Kasım itibariyle ABD'de 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/11/huawei-launches-new-talkband-activity-monitoring-smartband-130.html Yorum Yaz
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ergün.sahin 4 yıl
ilginç ve güzel bir teknoloji iki şeyi aynı ada yapa biliriz
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Gömceli 4 yıl
Çavuş Oldummmmmmm
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MrKemal17 4 yıl
90 mAH batarya 2 saate yakın sürede mi şarj oluyor?
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meego 4 yıl
ilginç ve farklı bir ürün piyasaya farklı bir hava katabilir.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Çok beğendim. Alınabilir aslında:)
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advancedmobile 4 yıl
Tek cazip yani kulaklığın çıkıyor olması.Aslında bir yenilik bu.Bende var bir tane.Kulaklığı çıkarınca yanınızdaki arkadaşlarınızın yüz ifadelerini görmeniz lazım :)
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zgrp 4 yıl
Ürünü şimdiden sipariş verdim bu resimde görünenle yetinmeyin internette araştırın saat olacaksa böyle olsun kulaklık ve saat bir arada arama ekranda görünüyor cevap vermek için ekran sökülüp bluettoth kulaklık olarak kulağa yerleştiriliyor sonra tekrar kola takıp saat olarak kullanmaya devam ediliyor full fonksiyonlu on numara bir ürün
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maren 4 yıl zgrp
zgrp
Ürünü şimdiden sipariş verdim bu resimde görünenle yetinmeyin internette araştırın saat olacaksa böyle olsun kulaklık ve saat bir arada arama ekranda görünüyor cevap vermek için ekran sökülüp bluettoth kulaklık olarak kulağa yerleştiriliyor sonra tekrar kola takıp saat olarak kullanmaya devam ediliyor full fonksiyonlu on numara bir ürün

Iyi aksamlar urunu nerden ve ne kadara siparis verdiniz. Bi inceleme yazisi bekliyorum.
saygilar
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