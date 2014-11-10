Huawei dünyanın ilk Bluetooth kulaklık entegreli fitness takip cihazını global olarak satışa sunuyor





Bu yıl Şubat ayındaki MWC 2014 etkinliğinde hem Bluetooth kulaklık olabilen hem de fitness takii yapabilen bir bileklik tanıtanHuawei, cihazı global olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.





Huawei TalkBand adındaki bileklik dünyanın ilk melez fitness takip cihazı olarak tanıtılmıştı. 1.4 inçlik kavisli bir OLED ekrana sahip olan bileklik; atılan adım, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi bilgileri kaydediyor ve akıllı telefonlara aktarıyor. Cihaz Bluetooth 4.1 ve NFC bağlantı standartlarına sahip.





Kullanıcılar ana gövdeyi kayıştan ayırarak bir Bluetooth kulaklık olarak da kullanabiliyor. Bu şekilde cihaz toplam 7 saatlik konuşma süresi sunuyor. Bileklik olarak Bluetooth açık 6 gün, kapalı 16 gün bekleme sürelerine erişilebiliyor. Cihazda 90mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Bileklik içerisindeki entegre USB ucu ile 2 saat içerisinde batarya şarj olabiliyor.





IP57 suya dayanıklılık sertifikası sahibi olan TalkBand, titreşim ile kullanıcısını uyarabiliyor ve çift mikrofon ile arka plandaki gürültüleri de önleyebiliyor. Bahar aylarından bu yana Çin'de satışta olan TalkBand, 14 Kasım itibariyle ABD'de 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/huawei-launches-new-talkband-activity-monitoring-smartband-130.html