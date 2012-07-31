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Huawei gözünü akıllı telefon pazarında üçüncülüğe dikti

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Son dönemde sunduğu çözümlerle adından sıkça bahsettiren Huawei, 2012 yılında vites arttırarak akıllı telefon pazarının Samsung ve Apple'dan sonraki üçüncü büyüğü olmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 20 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplam 60 milyon adet telefon satışı gerçekleştiren Çinli üretici, bu sene sadece akıllı telefon sınıfında 60 milyonluk satış sayısına ulaşmayı hedeflerken; bu satışların üçte birinin Çin'de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dünya çapında 140 ülkede 500 operatör ile yaptığı anlaşmalar ile birçok firmaya nazaran daha fazla kullanıcıya ulaşabilme açısından elinde önemli bir avantajı bulunduran Huawei, bugüne kadar 40 model akıllı telefonunu Çin, Amerika, Avrupa, Japonya ve Hindistan'da satışa sunarken, 2012'de akıllı telefonlarının reklamları için 200 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Akıllı telefonlarının fiyat aralığı 100 dolar ile 400 dolar arasında değişiklik gösteren Huawei, akıllı telefon ürün gamı iki ana kategoriden oluşuyor. Bunlardan ilki operatörler için yaptığı ODM üretimler, bir diğeri ise kendi markasıyla satışını sürdürdüğü modeller. Windows Phone platformundan gücünü alan akıllı telefonlarla ilgili çalışmalarını sürdüren firma, ayrıca, Tayvan’lı üreticiler ile daha yakından iş birliğini sürdürebilmek için Tayvan’da bir araştırma-geliştirme merkezini de açmayı planlıyor.


http://www.digitimes.com/news/a20120730PD224.html Yorum Yaz
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TIMERIDER 6 yıl
bu paraya galaxy s2 varken vede her yönden samsung üstünken neden bunu alayım ?1200 tl ye çok kalite canavarlar var.
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nurettinaz 6 yıl
Huaweı saglam gelıyor cıdden
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BanaMıDediniz 6 yıl
ideos x5 gibi cihazlarla doldursun piyasayı öyle olur operatör cihazlarıyla kim ilk 3 e girebilirki
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necros76 6 yıl
huawei güzel telefonlar üretiyor beğeniyorum p1 de güzel d quad da gelir yakında alt üst eder
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qazrfv 6 yıl
Kendi islemcisini kullandigini sürece istedigi yere rahatlik gelebilir.
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T3RR1BL3WH1SP3R 6 yıl
speed_brain
bu kadar iddalı olduğuna göre tüm telefonları altüst edecek hızda işlemciye sahip olmalı

Bir tek işlemci kurtarmaz telefon donanımın tamamı yazılım stabilitesi güncelleme telefonun tümünün üst düzey olması lazım ve insanların artık aa huawei bilinmedik marka çin malıdır kafasından çıkması lazım
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FFadeleSS 6 yıl
p1 güzel makina aslında
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DH Misafiri 6 yıl
bence fena cihazlar yapmıyor. Ancak güncel android sürümleri destekliyor olması da öncemli. 2.3V huawei vision her ne kadar donanim olarak iyi olsa da, 4.0 ve 4.1 android versiyonları destekleyip desteklemeyeceği konusu muallak.
dediğim gibi cihaz iyi: tinyurl.com/...
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zeg392 6 yıl
nsgun
Huawei gerçekten iyi bir firma olma yolunda ilerliyor..P1 güzel ondan almak istiyordum da Turkcell sağolsun 900 tl olması gereken teli 1200 tlya satıyor...

Dostum inan verdiğin paraya değiyor pişman olmuyor tasarım incelik hız stabilite mükemmmel tek kelimeyle.
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nsgun 6 yıl
Huawei gerçekten iyi bir firma olma yolunda ilerliyor..
P1 güzel ondan almak istiyordum da Turkcell sağolsun 900 tl olması gereken teli 1200 tlya satıyor...
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speed_brain 6 yıl
bu kadar iddalı olduğuna göre tüm telefonları altüst edecek hızda işlemciye sahip olmalı
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