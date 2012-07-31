Huawei gözünü akıllı telefon pazarında üçüncülüğe dikti

Son dönemde sunduğu çözümlerle adından sıkça bahsettiren Huawei, 2012 yılında vites arttırarak akıllı telefon pazarının Samsung ve Apple'dan sonraki üçüncü büyüğü olmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 20 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplam 60 milyon adet telefon satışı gerçekleştiren Çinli üretici, bu sene sadece akıllı telefon sınıfında 60 milyonluk satış sayısına ulaşmayı hedeflerken; bu satışların üçte birinin Çin'de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dünya çapında 140 ülkede 500 operatör ile yaptığı anlaşmalar ile birçok firmaya nazaran daha fazla kullanıcıya ulaşabilme açısından elinde önemli bir avantajı bulunduran Huawei, bugüne kadar 40 model akıllı telefonunu Çin, Amerika, Avrupa, Japonya ve Hindistan'da satışa sunarken, 2012'de akıllı telefonlarının reklamları için 200 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Akıllı telefonlarının fiyat aralığı 100 dolar ile 400 dolar arasında değişiklik gösteren Huawei, akıllı telefon ürün gamı iki ana kategoriden oluşuyor. Bunlardan ilki operatörler için yaptığı ODM üretimler, bir diğeri ise kendi markasıyla satışını sürdürdüğü modeller. Windows Phone platformundan gücünü alan akıllı telefonlarla ilgili çalışmalarını sürdüren firma, ayrıca, Tayvan’lı üreticiler ile daha yakından iş birliğini sürdürebilmek için Tayvan’da bir araştırma-geliştirme merkezini de açmayı planlıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120730PD224.html