Huawei halen Windows Phone hakkında çekinceler taşıyor

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Windows Phone 8 ile birlikte ekosisteme dahil olan ve iki alt seviye akıllı telefon modelini piyasaya süren Huawei, önce çift işletim sistemli bir Windows Phone cihazı hazırladığını açıklamış, sonrasında ise bunu yalanlamıştı. Firmanın son açıklamaları ekosistemde halen çekinceler taşıdığını gösteriyor.
Huawei pazarlama direktörü Shap Yang, ekosistemde neden belirli bir yol haritaları olmadığı sorusuna 3 çekincesini sıralayarak cevap verdi.
Yang ilk olarak Windows Phone lisans maliyetinin Android'den daha yüksek olduğunu ve bunun akıllı telefon birim fiyatına yüzde 10 etki ettiğini belirtiyor. Bu nedenle Windows Phone cihazları belirli bir fiyat seviyesinin altına inemiyor ve ucuz Android cihazları ile rekabet edemiyor.
Yang'ın ikinci çekincesi ise ekosistemin halen beklenen büyüklüğe ulaşmaması. Bu yıl analizlere göre 60 milyon civarında Windows Phone cihazı satışı öngörülüyor. Bunun yüzde 93 civarında Nokia cihazlarına ait olacağını düşünürsek; HTC, Samsung ve Huawei firmalarına yaklaşık 5 milyon civarında bir satış rakamı kalıyor. Bu da firmaları ekosistemden soğutuyor.
Üçüncü ve en büyük engel ise Microsoft'un sistem arayüzünde özelleştirmelere imkan vermemesi ve farklılaşmaya engel olması. Huawei, Nookia'nın daha fazla API'lere erişim hakkı olduğunu ve bunun da rekabete gölge düşürdüğünü belirtiyor. Microsoft'un Nokia'yı satın alması ise Huawei açısından pek bir şeyi değiştirmedi.
Bu yıl özellikle Hindistan cephesinde 4 önemli üretici Windows Phone ekosistemine katılacak. Bu üreticiler maliyeti düşük modellerle milyonlarca Hintli tüketiciye ulaşabildiği için Microsoft'un lisans bedelinde büyük bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu sayede tedirgin olan üretici ortakların ekosisteme daha fazla model ekleyebileceği tahmin ediliyor.
http://wmpoweruser.com/huawei-has-3-reasons-why-they-doubt-windows-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gözden kaçırdıkları nokta tüketici ne istiyor.tabi ki kişiye yönelik telefon çıkarılamaz ama ortak noktaları belirlemek çok ta zor değil.en basit örnek yüksek batarya ömrü: millet afedersiniz bir yerlerini yırtıyor formlarda fakat telefona çör çöp doldurmaktan batarya ya yer kalmıyor.
androidli telefonların bu denli çok üretilmesinin sebebini üreticilerde biliyor,ücretsiz olması,uygulama çokluğu ve arayüz dahil bir çok yerini kişiselleştirilebilmesi.fakat windows bu özelliklerden çok uzak.özgün olacağım ve farklı tasarım yapacağım,ek özelliklerden ekstra para alacağım diyerek tüketiciden çok uzaklaşıyorlar.
windows daha kişiselleştirilebilir,çift hatlı, android muadiline göre aynı donanımı aynı fiyata sundu da biz mi almadık.şahsen windows a geçmek için can atanlardanım.ama istediğim özellikler windowsa gelmedi,ayrıca şuan Türkiye de nokia tekelinde, diğer markalarda da çeşit yok.