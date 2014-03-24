Huawei halen Windows Phone hakkında çekinceler taşıyor





Windows Phone 8 ile birlikte ekosisteme dahil olan ve iki alt seviye akıllı telefon modelini piyasaya süren Huawei, önce çift işletim sistemli bir Windows Phone cihazı hazırladığını açıklamış, sonrasında ise bunu yalanlamıştı. Firmanın son açıklamaları ekosistemde halen çekinceler taşıdığını gösteriyor.





Huawei pazarlama direktörü Shap Yang, ekosistemde neden belirli bir yol haritaları olmadığı sorusuna 3 çekincesini sıralayarak cevap verdi.





Yang ilk olarak Windows Phone lisans maliyetinin Android'den daha yüksek olduğunu ve bunun akıllı telefon birim fiyatına yüzde 10 etki ettiğini belirtiyor. Bu nedenle Windows Phone cihazları belirli bir fiyat seviyesinin altına inemiyor ve ucuz Android cihazları ile rekabet edemiyor.





Yang'ın ikinci çekincesi ise ekosistemin halen beklenen büyüklüğe ulaşmaması. Bu yıl analizlere göre 60 milyon civarında Windows Phone cihazı satışı öngörülüyor. Bunun yüzde 93 civarında Nokia cihazlarına ait olacağını düşünürsek; HTC, Samsung ve Huawei firmalarına yaklaşık 5 milyon civarında bir satış rakamı kalıyor. Bu da firmaları ekosistemden soğutuyor.





Üçüncü ve en büyük engel ise Microsoft'un sistem arayüzünde özelleştirmelere imkan vermemesi ve farklılaşmaya engel olması. Huawei, Nookia'nın daha fazla API'lere erişim hakkı olduğunu ve bunun da rekabete gölge düşürdüğünü belirtiyor. Microsoft'un Nokia'yı satın alması ise Huawei açısından pek bir şeyi değiştirmedi.





Bu yıl özellikle Hindistan cephesinde 4 önemli üretici Windows Phone ekosistemine katılacak. Bu üreticiler maliyeti düşük modellerle milyonlarca Hintli tüketiciye ulaşabildiği için Microsoft'un lisans bedelinde büyük bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu sayede tedirgin olan üretici ortakların ekosisteme daha fazla model ekleyebileceği tahmin ediliyor.

http://wmpoweruser.com/huawei-has-3-reasons-why-they-doubt-windows-phone/