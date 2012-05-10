Huawei, işlemcisi güncellenmiş Ascend Y200 modelini tanıttı





Bu yıl Ascend serisine ait üst seviye modellerle adından sıkça söz ettirecek Çinli Huawei firması, giriş seviyesine hitap eden diğer bir modelini CTIA 2012 kablosuz teknolojiler fuarında tanıttı.





Engadget sitesinin görüntülediği Huawei Ascend Y200 modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlükte kapasitif HVGA ekran, 1GHz hızında çalışan Qualcomm MSM7625A tek çekirdekli işlemci, 3.2MP çözünürlükte sabit odaklı kamera, Android 2.3 işletim sistemi, 1400mAh batarya, Huawei Emotion kullanıcı arayüzü, WiFi, Bluetooth, plastikten imal gövde şeklinde belirtilen özelliklere sahip.





Kısa süre sonra Avrupa pazarına sunulması beklenen modelin 100 Avroluk fiyatı en önemli avantajı. ABD'de de bazı operatörlerle anlaşmalı olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.



Modelin 800MHz saat hızına sabitlenmiş, 256MB RAM ve 1250mAh bataryaya sahip bir versiyonunun da bu aydan itibaren 499TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunulacağını belirtelim.