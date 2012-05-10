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Huawei, işlemcisi güncellenmiş Ascend Y200 modelini tanıttı

7 yıl
5,9b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Ascend serisine ait üst seviye modellerle adından sıkça söz ettirecek Çinli Huawei firması, giriş seviyesine hitap eden diğer bir modelini CTIA 2012 kablosuz teknolojiler fuarında tanıttı.

Engadget sitesinin görüntülediği Huawei Ascend Y200 modeli 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlükte kapasitif HVGA ekran, 1GHz hızında çalışan Qualcomm MSM7625A tek çekirdekli işlemci, 3.2MP çözünürlükte sabit odaklı kamera, Android 2.3 işletim sistemi, 1400mAh batarya, Huawei Emotion kullanıcı arayüzü, WiFi, Bluetooth, plastikten imal gövde şeklinde belirtilen özelliklere sahip. 

Kısa süre sonra Avrupa pazarına sunulması beklenen modelin 100 Avroluk fiyatı en önemli avantajı. ABD'de de bazı operatörlerle anlaşmalı olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Modelin 800MHz saat hızına sabitlenmiş, 256MB RAM ve 1250mAh bataryaya sahip bir versiyonunun da bu aydan itibaren 499TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunulacağını belirtelim.

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netten^ 7 yıl en beğenilen
bizim ülkemizde 1 euro 4.99 tl sanırsam
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briarlyxusa 7 yıl
ulan 550 TL'ye İdeos X5 almak varken 600 TL daha düşük bir Android aldım satışlarında çok iyi gidiyordu ne diye çektin ki?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
256 mb rami kim ne yapsın.Hemde 500 lira fiyata kimse almaz.
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-Pisagor- 7 yıl
İlk başta Ram'den ve kameradan baya bi kayıp yaşamış. Fiyatı 300 ya da 400 tl civarlarında olabilirdi.
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DH Misafiri 7 yıl
T21 geliyor!
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E_Aydin35 7 yıl
499Tl bence biraz yüksek eğer bu tip bir model alıcaksam Galaxy Ace olabilir ama tabi karşılaştırmaları bilemiyicem..
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ahmet izmirli 7 yıl
vay anam be huawei sende kaldırdın poponu
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etufan_cetin 7 yıl
parasina gore dusuk ozelikleri var.
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fatihcanery 7 yıl
t30 geliyorrrr:)
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Mazzini 7 yıl
Cin olmadan adam çarpmak buna denir heralde...
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mesona 7 yıl
Türkiye ye gelen havasına suyuna hemen alışıyor.
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-mehmet- 7 yıl
ideos x5 ten sonra bu fiyata bu telefonu türkiye pazarına sokmak çok aptalca olur.
Düşünsenize 512 mb ram 480x800 çözünürlüklü ideos x5 560 tl den giriş yapmıştı şimdi 500 tl ye 256MB RAM 480 x 320 çözünürlüklü telefon...
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ihtiyarjedi 7 yıl
huawei de bizi gözüne kestirmiş
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