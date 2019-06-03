Huawei üretimi azaltıyor, hedefler gözden geçirilecek

ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından birbiri ardına teknoloji devlerinin vetosu ile karşılaşan Huawei’de işler zora girmeye başladı. Bir süredir bazı konularda gevşeme yaşansa da mevcut durumda tedbir almak şart oldu.

Kaçınılmaz son

Çin’den gelen bilgilere göre Huawei’nin akıllı telefon üretimini azalttığı ve pek çok modelin üretim hattının tamamen durdurulduğu ifade ediliyor. Yılın başlarında Huawei için üretim hatlarına işçi takviyesi yapan Foxconn da yaşananlardan olumsuz etkileniyor.

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Firma yasaklamaların başladığı tarihe kadar olan akıllı telefon anlaşmalarının aynen geçerli olduğunu ve Honor 20 Pro gibi pek çok modelin sıkıntısız bir şekilde yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Ne var ki yaşananlar tüketiciyi korkutmaya yetti ve pek çok ülkede siparişler birbiri ardına iptal edilmeye başladı.

Telefonlara olan ilginin düşmesi elbette firmanın gelecek planlarını da revize etmesine sebep oluyor. 2020 yılında Samsung’un geride bırakmayı planlayan Huawei ilk günlerde planlarında bir değişiklik olmadığını dile getirmişti. Ne var ki Honor başkanı Zhao Ming geçen hafta yaptığı açıklamada şimdiden bir şey söylemek için çok erken olduğunu vurguladı. Zaten analizler de bu yıl Huawei’nin 150 milyon akıllı telefon satışına çok zorlayarak ulaşacağını tahmin ediyor.