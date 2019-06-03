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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei üretimi azaltıyor, hedefler gözden geçirilecek

Ardı ardına gelen vetolar sonucunda akıllı telefon pazarında sıkıntı yaşamaya başlayan Huawei üretimi azaltma kararı aldı. Bazı modellerin üretimi bir süreliğine durduruldu.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından birbiri ardına teknoloji devlerinin vetosu ile karşılaşan Huawei’de işler zora girmeye başladı. Bir süredir bazı konularda gevşeme yaşansa da mevcut durumda tedbir almak şart oldu.

Kaçınılmaz son

Çin’den gelen bilgilere göre Huawei’nin akıllı telefon üretimini azalttığı ve pek çok modelin üretim hattının tamamen durdurulduğu ifade ediliyor. Yılın başlarında Huawei için üretim hatlarına işçi takviyesi yapan Foxconn da yaşananlardan olumsuz etkileniyor.

Ayrıca Bkz. "Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor"

Firma yasaklamaların başladığı tarihe kadar olan akıllı telefon anlaşmalarının aynen geçerli olduğunu ve Honor 20 Pro gibi pek çok modelin sıkıntısız bir şekilde yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Ne var ki yaşananlar tüketiciyi korkutmaya yetti ve pek çok ülkede siparişler birbiri ardına iptal edilmeye başladı.

Telefonlara olan ilginin düşmesi elbette firmanın gelecek planlarını da revize etmesine sebep oluyor. 2020 yılında Samsung’un geride bırakmayı planlayan Huawei ilk günlerde planlarında bir değişiklik olmadığını dile getirmişti. Ne var ki Honor başkanı Zhao Ming geçen hafta yaptığı açıklamada şimdiden bir şey söylemek için çok erken olduğunu vurguladı. Zaten analizler de bu yıl Huawei’nin 150 milyon akıllı telefon satışına çok zorlayarak ulaşacağını tahmin ediyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/06/02/huawei-cuts-down-production-orders-rethinks-set-goals/ Yorum Yaz
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oly1786 1 hf. en beğenilen
Boşuna Huawei den mucize beklemeyelim. Anahtarlar ABD'nin elinde.
Kimse işletim sisteminin akibetinin ne olacağını kestiremediği; Facebook, Instagram, Youtube gibi akıllı telefonun varlık nedeni olan uygulamaların olmayacağı bir cihaz almaz. Kendimizi kandırmayalım.
Boşuna Huawei den mucize beklemeyelim. Anahtarlar ABD'nin elinde.Kimse işletim sisteminin akibetinin ne olacağını kestiremediği; Facebook, Instagram, Youtu...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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FatihAsl 1 hf.
Ok yaydan çıktı, Tekeli tüm dünya gördü, bundan sonra alternatif üretmek için daha çok arge yapılacak
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Witcher3 1 hf.
Umarım huawei başarırda google büyük zarar eder.
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burinyo35 1 hf.
Yalnız herkes huawei kaybedecek gibi düşünüyor okurda huawei başarırsa Google inanılmaz zarara girer. Çin kaynaklı telefonlarda geçerse işletim sistemine sıkıntı büyür ben inanıyorum huawei başaracak.
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MS4343 1 hf.
Çin, en son missilleme yapmiyor muydu? Elektronikte kullanilan degerli madenlerin tedarigini azaltmaya baslamis falan deniyordu?!
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V4LKyR 1 hf.
Topun sahibi top benim diyor... o sahibi tekme tokat döveceksin aslında ama...
neyse.
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Whippoorwill 1 hf.
Apple, Huawei, Samsung veya diğerleri hiç farketmez. Hepsinin mecburi bağımlılıkları var doğal olarak. Bazı şeyleri aşmak zaman alacak gibi duruyor. Umarım bu bir veda olmaz.
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mekan54 1 hf.
Huawei markasına tam alışmışken...
Google ipler benim elimde diyor. İstediği gibi davranıyor.
Şahsen Huawei ya da başka marka, böyle bir yaptırım çok üzücü. Mars a gidip yaşayacağız denilen bu çağda. Hala bazı şeylerin aşılamadığını görmek hoş değil maalesef😐
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oly1786 1 hf. en beğenilen
Boşuna Huawei den mucize beklemeyelim. Anahtarlar ABD'nin elinde.
Kimse işletim sisteminin akibetinin ne olacağını kestiremediği; Facebook, Instagram, Youtube gibi akıllı telefonun varlık nedeni olan uygulamaların olmayacağı bir cihaz almaz. Kendimizi kandırmayalım.
2 Yanıt Yanıtla +26
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FatihAsl 1 hf. oly1786
Çin nüfusunu kimse kaybetmek istemez. Facebook, Instagram, Yotube gibi akıllı telefon uygulamalarını Çin engellerse Çin pazarı ABD için biter. ABD bunu göze alır mı göreceğiz.
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ToisAndro 1 hf. oly1786
PC ve Windows tabletlerde de YouTube, Facebook, instagram uygulaması yok. Tarayıcılar ile halledilir. Ancak en çok kullanılan WhatsApp uygulaması. Bilindiği gibi Web sürümü bile mobil uygulamaya bağımlı. Olmasa da olur. Ancak bir sürü grubum var. Haydi WhatsApp i bırakıp telegrama geçelim desem kimse gelmez. Uygulama desteği de çok önemli değil bence. Gereken tüm uygulamaları kendi içinde olsun eskisi gibi yeter. Burada en önemli noktalar banka uygulamaları. Örneğin karekod okutarak kartsız para çekmek gibi mobil uygulamaya özgü özellikler olmazsa olmaz. Elbette o platforma da entegre edilir uygulamalar. Ancak ABD nin olmaz dediğine kimse yanaşmaz. LineageOS gibi aosp olsa ArkOS o zaman başka.
LG bu yönden akıllı davrandı. Gitti PalmOS u alıp WebOS diye TV'lerde kullandı. Geliştirdi. Şuan ambargo yese hazır oturmuş sistemi telefonlara verir geçer. Tüm uygulamalar da var neredeyse.
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koyunsayar 1 hf.
Vah vah acayip üzüldüm
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