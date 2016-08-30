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Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak

IFA 2016 tüketici elektroniği fuarına sayılı günler kala, Huawei’nin yol haritası netleşiyor. Firma bu yıl Nova adında yeni bir akıllı telefon markası tanıtacak.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak

Genelde IFA tüketici elektroniği fuarında yeni nesil bir amiral gemi modelini tanıtmayı alışkanlık haline getiren Huawei, kısa süre içerisinde başlayacak bu yıl ki fuarda ise farklı bir yol izliyor. Firma, bayanlara yönelik yeni bir markanın hazırlığını yapıyor.

Firma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre IFA 2016 fuarında Huawei Mate S2 veya Mate 9 modelleri tanıtılmayacak. Teknoloji çevrelerinde oluşan büyük beklenti de bu şekilde dağıtılmış oldu. Firmanın iddialı iki modeli için yılın sonlarına doğru bağımsız bir etkinliğin yapılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A serisi yeni yıla hazırlanıyor"

Huawei’nin IFA 2016 fuarında görücüye çıkaracağı marka ise Huawei Nova adını taşıyor. Bayanlara yönelik uygun fiyatlı akıllı telefonları barındıracak olan Nova markası için Çinli aktris Guan Xiaotong da IFA 2016 fuarında sahneye çıkacak.

Huawei Mate S, Force Touch dokunmatik teknolojisini barındıran ilk akıllı telefon olarak dikkat çekmişti. Huawei Mate serisi ise firmanın büyük boyutlu amiral gemi modellerinden oluşuyor. Firma, bu iki amiral gemisi modeli ile 2016 yılını kapatmış olacak. Yıl genelinde 120 milyon akıllı telefon satışı hedefleyen firmanın yeni Mate modellerini iddialı özelliklerle donatması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-executive-discusses-Mate-S2-and-Mate-9-ahead-of-IFA_id84633 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Huawei yakın zamanda televızyon da tanıtmayacak. Bunu da ayrı bır haber olarak yayınlayabilirsiniz.
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by.eralp 2 yıl
Arkadaki parmak okuyucu nedir ya çok kullanışsız.
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kadirirdem 2 yıl
:D dh misafiri güzel yorum...
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ergenius 2 yıl
Bu nasıl bir haberdir ya . Trip atan sevgili gibi ; Sen yeni bir modeli haketmiyosun taam mı slk
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Huawei yakın zamanda televızyon da tanıtmayacak. Bunu da ayrı bır haber olarak yayınlayabilirsiniz.
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qazrfv 2 yıl
Geçenlerde huaweinin yeni hızlı şarj teknolojisi geliştirdi diye haber vardı belki bu teknolojiyi yeni modellere uygulamak için yıl sonuna tanıtırlar.
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