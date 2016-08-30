Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak

Genelde IFA tüketici elektroniği fuarında yeni nesil bir amiral gemi modelini tanıtmayı alışkanlık haline getiren Huawei, kısa süre içerisinde başlayacak bu yıl ki fuarda ise farklı bir yol izliyor. Firma, bayanlara yönelik yeni bir markanın hazırlığını yapıyor.

Firma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre IFA 2016 fuarında Huawei Mate S2 veya Mate 9 modelleri tanıtılmayacak. Teknoloji çevrelerinde oluşan büyük beklenti de bu şekilde dağıtılmış oldu. Firmanın iddialı iki modeli için yılın sonlarına doğru bağımsız bir etkinliğin yapılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy A serisi yeni yıla hazırlanıyor"

Huawei’nin IFA 2016 fuarında görücüye çıkaracağı marka ise Huawei Nova adını taşıyor. Bayanlara yönelik uygun fiyatlı akıllı telefonları barındıracak olan Nova markası için Çinli aktris Guan Xiaotong da IFA 2016 fuarında sahneye çıkacak.

Huawei Mate S, Force Touch dokunmatik teknolojisini barındıran ilk akıllı telefon olarak dikkat çekmişti. Huawei Mate serisi ise firmanın büyük boyutlu amiral gemi modellerinden oluşuyor. Firma, bu iki amiral gemisi modeli ile 2016 yılını kapatmış olacak. Yıl genelinde 120 milyon akıllı telefon satışı hedefleyen firmanın yeni Mate modellerini iddialı özelliklerle donatması bekleniyor.