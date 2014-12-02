Huawei yarın 64-bitlik işlemcilerini tanıtacak





İlk kez Apple A7 işlemcisi sayesinde 64-bit trendi ile tanışan akıllı telefon pazarında diğer yongaseti tasarımcıları da vites yükseltmeye başladı. Samsung, Qualcomm, MediaTek gibi devlerin ardından Huawei de 64-bit trendine katılıyor.





Firmanın yarın düzenleyeceği etkinlikte ilk 64-bitlik işlemcileri ve bu işlemcileri taşıyan ilk akıllı telefonları görücüye çıkacak. Bunlardan birisi de Çin haberleşme komisyonu onay sürecinde görüntülendi.





Huawei Che2-TL00 adındaki akıllı telefonda 5.5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza ve en önemlisi 1.2GHz saat hızında çalışan 64-bitlik Kirin 620 yongaseti yer alıyor. Huawei görünüşe göre 64-bit trendine orta seviyeden girmeyi planlıyor.





Kirin 620 yongaseti ailedeki diğer üyelerin aksine orta seviyeye hitap ediyor ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyor. Snapdragon 615 yongasetinde olduğu gibi muhtemelen çekirdekler big.LITTLE formunda çalışacak ve gerekli olduğunda 8 çekirdek de devreye girebilecek. Yongasetinde kullanılan grafik birimi ise şimdilik meçhul. Modelin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-preparing-mid-range-handset-sporting-companys-kirin-620-64-bit-octa-core-soc.html