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Huawei yarın 64-bitlik işlemcilerini tanıtacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei yarın 64-bitlik işlemcilerini tanıtacak

İlk kez Apple A7 işlemcisi sayesinde 64-bit trendi ile tanışan akıllı telefon pazarında diğer yongaseti tasarımcıları da vites yükseltmeye başladı. Samsung, Qualcomm, MediaTek gibi devlerin ardından Huawei de 64-bit trendine katılıyor. 

Firmanın yarın düzenleyeceği etkinlikte ilk 64-bitlik işlemcileri ve bu işlemcileri taşıyan ilk akıllı telefonları görücüye çıkacak. Bunlardan birisi de Çin haberleşme komisyonu onay sürecinde görüntülendi.

Huawei Che2-TL00 adındaki akıllı telefonda 5.5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza ve en önemlisi 1.2GHz saat hızında çalışan 64-bitlik Kirin 620 yongaseti yer alıyor. Huawei görünüşe göre 64-bit trendine orta seviyeden girmeyi planlıyor. 

Kirin 620 yongaseti ailedeki diğer üyelerin aksine orta seviyeye hitap ediyor ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyor. Snapdragon 615 yongasetinde olduğu gibi muhtemelen çekirdekler big.LITTLE formunda çalışacak ve gerekli olduğunda 8 çekirdek de devreye girebilecek. Yongasetinde kullanılan grafik birimi ise şimdilik meçhul. Modelin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-preparing-mid-range-handset-sporting-companys-kirin-620-64-bit-octa-core-soc.html Yorum Yaz
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Vasto Lorde 4 yıl
64bit sadece goz boyamadir. 4 ve 8 cekirdeklerin oldugu gibi. 64bit koyuyor ama 1gb ram ve dusuk hizli islemci. Vay be...
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sercandk 4 yıl
64 bitle beraber performans sorunu yaşanmayacak gibi şeyler duyduk şimdi benim anlamadığım sd410 64 bitlik işlemci sd800 32 bitlikten daha iyi mi performans veriyor? Ben şahsen sanmıyorum.
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vhcyns 4 yıl
64 bit ne ise yaradigini hala hazmedemiyorum ne yani 32bit telefonun ozelliklerine 64bit yaz sür piyasaya nasıl anlasiliyor
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General. 4 yıl
Hayırlısı be Gülüm.
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canguler917 4 yıl
8 cekirdegin hepsi cortex-a53 cekirdekleri ise nasil big.little ozelligi olabilir?gene bir ekrem71 haberi....
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King Stannis 4 yıl canguler917
Örneğin 4 tane cortex a53 en fazla 1.2 ghz hızında çalışırken diğer 4 tane cortex a53 1.7 ghz'i görebilecek, gerektiğinde de 8i aynı anda çalışabilecek.
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atabey444 4 yıl
Çekirdeğiniz bitiniz sizin olsun biz pil istiyoruz
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ø 4 yıl
Her şeye mi Apple öncülük eder ya. :)
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Hepsinden once tabiki fiyat
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Masquerade89 4 yıl ø
ø

Her şeye mi Apple öncülük eder ya. :)

inş cnm yha.s.s.s.
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Elsa 4 yıl

ø
Her şeye mi Apple öncülük eder ya. :)

Büyük ekran
Faz odaklamalı kamera
Metal kasa

??
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