Huawei'dan 104$'a çift çekirdekli ve Android işletim sistemli akıllı telefon: T8830

Sektöre yön veren akıllı telefon üreticileri, teknik özellik konusunda olduğu kadar fiyat konusunda da büyük bir yarış içerisinde. Çin'in önde gelen akıllı telefon ve tablet üreticilerinden Huawei, Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'in desteğini arkasına alan yeni modeli T8830'u kısa bir süre önce gün yüzüne çıkardı. Ekranın sol üst köşesindeki logodan anlaşılacağı üzere China Mobile yolcusu olması beklenen T8830'un kuşkusuz en dikkat çeken yönü 104$'lık fiyatı. Peki T8830, 104$'a tüketicilere neler vadediyor?

Çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) MediaTek MT6517 platformundan, PowerVR SGX531 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alan T8830, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemini kullanıyor.



4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bulunan akıllı telefon, kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Dokunmatik ekranın çizilmelere karşı dayanıklı olduğunu ayrıca not düşelim.

Huawei T8830'un, Çin'in dışına çıkış yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.



http://www.gizchina.com/2012/11/28/huawei-t8830-dual-core-mt6517-phone-goes-on-sale-for-just-104/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Gizchinacom+%28gizchina.com%29